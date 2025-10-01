El nuevo puesto de mercado que abre en Madrid con los mejores quesos manchegos del mundo: tienen más de 30 premios

En apenas tres años, la quesería manchega Adiano ha pasado de ser una pequeña aventura familiar arraigada en el corazón de La Mancha a convertirse en un nombre imprescindible en el mapa mundial del queso artesano.

Ahora, la firma da un paso decisivo con la apertura de su primera tienda gourmet en el Mercado de La Paz, en pleno barrio de Salamanca, uno de los enclaves gastronómicos más icónicos de Madrid.

Esta apertura no es una simple tienda, sino un homenaje a las raíces de una familia que durante generaciones dedicó su vida a la tierra y al ganado.

Su propuesta, que viaja de las dehesas y pastos manchegos hasta las mesas más selectas, llega ahora al corazón de la capital con el reto de acercar al público madrileño una experiencia que combina tradición, sostenibilidad y excelencia.

El nuevo puesto del Mercado de La Paz ha sido concebido como un auténtico templo para los amantes del queso artesano.

Allí destacan los dos emblemas de la casa: Adiano, un manchego de pura oveja con Denominación de Origen Protegida (DOP), y Arcano, su queso de cabra de pastoreo, ambos premiados en concursos internacionales como los World Cheese Awards.

Su sabor intenso, fino y equilibrado les ha permitido situarse en el podio mundial de los quesos artesanos.

Pero la oferta no se limita a estas dos piezas. En las bodegas de Adiano reposan más de 20.000 quesos, desde ruedas jóvenes hasta curaciones que superan los dos años de maduración.

En la tienda, el cliente podrá encontrar desde cuñas en formato degustación hasta piezas enteras, todas con matices únicos: el recuerdo al bosque húmedo, a la montaña en invierno, o al fuego de una hoguera en la llanura manchega.

En el nuevo espacio se podrá acceder a una amplia gama de referencias adaptadas al consumidor final. Los precios mantienen el carácter gourmet de la firma, pero la idea es acercar su queso al día a día de cualquier madrileño.

En la tienda online de Adiano, la cuña de queso Manchego semicurado de 250 gramos está a 8,15 euros, la cuña de queso Manchego curado de 250 gramos a 13,50 euros, y la pieza entera de Manchego curado de 3 kilos desde 93 euros.

El atributo diferencial de Adiano está en su origen. Todos los quesos cuentan con la Denominación de Origen Protegida (DOP) Manchego, que asegura su elaboración con leche de oveja de pura raza manchega bajo un método tradicional y controlado a nivel europeo.

Cada pieza es, en palabras de sus responsables, "un pedazo vivo de la cultura e identidad de La Mancha".

Fundada en 2022, Adiano ha apostado por un modelo de producción íntegro que arranca en los campos: cultivan sus propios cereales y forrajes para alimentar el ganado.

Sus operaciones se concentran en la finca El Campillo, ubicada en pleno Parque Nacional de Cabañeros.

La compañía reutiliza el agua, promueve el pastoreo extensivo y aplica prácticas de bienestar animal certificadas, lo que le ha otorgado la distinción de Certificación de Bienestar Animal.

En apenas 3 años, Adiano ha acumulado más de 30 premios internacionales. Entre ellos destacan reconocimientos a categorías como mejor queso de oveja semiduro del mundo y mejor Manchego DOP.

Actualmente, la firma exporta más del 40% de su producción a países como Francia, Irlanda y Suiza, mercados donde el manchego goza de una gran aceptación.

Con la apertura de esta primera tienda gourmet en el Mercado de La Paz, la quesería manchega invita a los madrileños a redescubrir el manchego, ese queso que nació hace siglos en el campo.