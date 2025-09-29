El restaurante de los futbolistas del que Cristiano es socio: puso de moda hace 10 años la música en directo en Madrid

Mesas vestidas con manteles, buenas copas y excelente vajilla, un impecable servicio del personal elegantemente uniformado, una decoración perfectamente cuidada... Por estos mil y un detalles más, Tatel ha cumplido 10 años en Madrid a pesar de la feroz competencia gastronómica.

El restaurante del Paseo de la Castellana fue pionero en ofrecer una experiencia gastronómica que incluía música en directo y diversión los 365 días del año. La novedad pronto atrajo a la jet set madrileña y se convirtió en el punto de encuentro de muchos futbolistas, especialmente del Real Madrid, al ser Cristiano Ronaldo uno de los socios fundadores de la marca.

Tatel, propiedad de Mabel Hospitality, lo fundó en 2015 Manuel Campos Guallar junto a socios de altura como Abel Matutes Prats, Rafael Nadal y Pau Gasol.

Tras haber visitado diferentes restaurantes por todo el mundo, Campos pudo ser un visionario y adelantarse a lo que iba a acontecer en la restauración madrileña años después: la coctelería, la gastronomía y el espectáculo se iban a fusionar en un único espacio.

Una década ha dado para mucho. Les ha permitido tener presencia en Ibiza, Valencia, Riyadh, Ciudad de México y Dubái; además están ultimando más aperturas para el próximo año en Marbella, Malta y regresan a Miami tras un "primer periplo" fallido, aseguran desde Tatel.

También han atravesado momentos difíciles, como la pandemia; los recientes cierres de sus sedes en Los Ángeles y Doha; la desvinculación de Rafa Nadal y otros socios del restaurante, produciéndose una escisión en Mabel Hospitality; o la reciente 'pérdida de su hermano pequeño', Totó, el restaurante que abrieron junto a Tatel, y cerró en primavera de este año para reabrir en una nueva ubicación de Madrid.

Con Juan Antonio Medina en la cocina, un destacado chef que dejó su trayectoria en restaurantes de estrella Michelin para embarcarse en 2020 a este proyecto, tiene muy interiorizado el concepto de cocina tradicional española para crear la propuesta de Tatel.

Pan con ajo y tomate de Tatel. Mar León

"Antes estaba denostada y ahora vuelve el producto. El 80% de los platos son de Tatel Madrid y un 20% son propios de los restaurantes que tenemos por todo el mundo. Son elaboraciones modificadas sobre el lugar, el origen, la estacionalidad y la temporada", informa el cocinero Medina.

Entre sus platos más emblemáticos que llevan prácticamente desde sus inicios están el pan con tomate, ajo y morteruelo —"un plato tradicional difícil de encontrar a no ser que vayas a un pueblo", apunta Medina—; la coqueta de jamón de bellota Cinco Jotas 100% ibérico; el jarrete de ternera glaseado; el bacalao negro marinado en miso; y el risotto de sémola con trufa rallada.

Durante esta década se han ido sumando platos como el buñuelo de bacalao a 'su estilo'; la ensaladilla Tatel con carpaccio de cigala gallega; el atún rojo muy fino con Aove de Tatel y su aliño secreto.

También hay elaboraciones que han quedado atrás y han evolucionado, como las cebollitas cocinadas a baja temperatura con foie o el aguacate a la brasa con carabinero en su jugo y toques cítricos.

Sin duda, su postre estrella es la tarta de queso, que la incorporaron en 2020. Todo ello acompañado por una carta de coctelería de autor, que recupera la esencia de las barras clandestinas de los años 20, y por una bodega con referencias nacionales e internacionales. El ticket medio es de unos 60 euros por comensal.

Así, Tatel representa la quintaesencia del espíritu acogedor y divertido que caracteriza el estilo de vida español, con una cuidada oferta gastronómica basada en producto mediterráneo fresco, de calidad, aplicando las recetas tradicionales de la gastronomía española, y sumando toques de sofisticación e innovación.

Novedades

Desde este mes de septiembre, El Jardín de Tatel, la terraza del restaurante, ha quedado inaugurada y la música en vivo, seña de identidad en sus cenas, amplía el entretenimiento también en los domingos durante los almuerzos, enriqueciendo aún más una experiencia en la que gastronomía, ritmo y lifestyle se dan la mano.

A su vez, hasta el 5 de octubre, la capital acoge una nueva edición de Madrid Cocktail Week, consolidándose como el mayor encuentro internacional de mixología. En esta ocasión, Tatel se une a la celebración con una propuesta de cócteles de autor diseñados especialmente para la ocasión.

La carta incorpora combinaciones que fusionan innovación, técnica y espíritu mediterráneo, maridando a la perfección con algunos de los platos más icónicos del restaurante. Una propuesta que refuerza el sello de Tatel: unir gastronomía, coctelería y lifestyle en un entorno vibrante y cosmopolita.