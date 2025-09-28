Cariño, la banda que nació en Lavapiés, "sobrevive" tras la polémica salida de su cantante: "Surfeamos la situación"

Alicia Ros (izq.) y Paola Rivero, componentes del grupo Cariño, en la nueva sala de ensayo de Madrid, Ballantine's Open Studio. Ballantine's Open Studio

Cariño, la banda de tontipop nacida en Lavapiés, inaugura la nueva sala de ensayo, Ballantine's Open Studio, que se ha instalado durante este fin de semana en el bar Limbo, en Tribunal.

El evento ha coincidido con el anuncio de la polémica salida de María Talaverano de la banda. Esta semana, el grupo hizo un comunicado oficial informando que la vocalista y teclista ya "no forma parte del proyecto desde mayo. Ha sido una decisión personal suya". En cambio, Talaverano lo desmiente y da otra versión: "No tuve oportunidad de dar mi opinión".

A pesar de la controversia, Paola Rivero y Alicia Ros continúan dando conciertos e integrando Cariño.

PREGUNTA: En qué punto se encuentra Cariño. ¿Cómo veis el futuro de la banda con la salida de María? ¿Por qué se ha producido su salida? ¿Pensáis incorporar otra cantante o quedaros como dúo?

Alicia Ros: De momento nos quedamos así y ya se verá con el tiempo. No estamos pensándolo demasiado. Ahora estamos surfeando esta nueva situación y viendo cómo seguimos adelante.

Paola Rivero: Es como un modo supervivencia ahora...

Cariño. Ballantine's Open Studio

A. R.: Bueno, supervivencia... que llevamos desde mayo tocando y hemos podido afrontar todos los conciertos bien.

P. R.: Tenemos muchas ganas de seguir y de momento este es el plan.

PREGUNTA: ¿Cómo fueron los comienzos de la banda? ¿Cómo acabasteis en Madrid?

P. R.: Yo soy de Tenerife. Vine a estudiar a Madrid y fue curioso porque yo no tocaba la guitarra. Empecé a tocar aquí porque no tenía dónde tocar la batería. Compré una Telecaster y comencé con la guitarra. Así fui conociendo la noche madrileña del pop, conocí a Alicia y ahí surgió la escena underground pop de 2018-2019.

A. R.: Yo estaba dando un concierto con mi otra banda, El Buen Hijo, aparecieron allí y me interceptaron.

P. R.: Alicia nos dijo que si podía cantar, se unía.

P.: ¿Cómo recordáis los comienzos de la banda? ¿Fue difícil empezar?

A. R.: Fueron comienzos muy precarios. Decidimos decir que sí a todo. Viajamos sin parar durante año y medio. Tenemos unas lagunas mentales de esa época porque era estar siempre subidas en una furgoneta. Fue muy duro y necesitábamos trabajar mucho al principio.

PREGUNTA: Empezasteis en Lavapiés. ¿Ha influido el barrio en la identidad del grupo?

P. R.: Vivíamos en Lavapiés y Alicia estaba siempre en casa de Marcos, en la misma calle. Así comenzó todo, justo en la calle Salitre.

A. R.: Era donde podíamos vivir todos de jóvenes, cerca unos de otros. Podíamos salir y era barato, nuestra vida social ocurría entre Lavapiés y Malasaña. Ahora vivimos en sitios diferentes y ya no me gusta tanto. No te voy a mentir. Siento que se ha perdido la esencia de estar todo el mundo en la calle... Ya no pueden vivir ahí los estudiantes porque los precios han subido mucho y está un poco imposible el barrio. Ahora somos más en el extrarradio.

P.: ¿Os identificáis con algún estilo o escena musical madrileña?

P. R.: Siempre nos hemos identificado con el tontipop y está influenciado por la movida madrileña y todas las bandas de Madrid.

A. R.: Para mí, compartimos cosas con grupos antiguos como La Monja Enana y Los Fresones Rebeldes. También pertenecíamos a una escena que se ha dispersado, como Carolina, Axolotes Mexicanos, Cariño, El Buen Hijo... todo muy endogámico, muy Tempo II y Fotomatón.

P.: ¿Qué bares o locales de Madrid han marcado la evolución de Cariño?

P. R.: Sobre todo al principio, el Fotomatón fue la sede donde conocíamos gente y sonaba la música que nos gustaba, porque había una escena de tontipop. La gente que iba ahí entendía la movida.

A. R.: Allí dimos nuestros primeros conciertos.

P. R.: Fue como una evolución musical porque el Tempo Dos es como de Los Punsetes, que nos hicieron el relevo.

P.: Alicia es madrileña y Paola, canaria. ¿Consideráis Cariño una banda madrileña por haber empezado aquí?

P. R.: Yo creo que no, porque soy de Tenerife, pero sí tiene mucho que ver el sonito y todo se nutre mucho del pop-rock madrileño.

A. R.: Si no hubiéramos estado aquí, la banda no existiría. La situación social era caldo de cultivo para que saliesen muchas bandas y nosotras fuimos una de ellas.

P.: ¿Algún plan de futuro para la banda que podáis adelantar? ¿Cómo os gustaría que evolucionara la banda?

P. R.: Me encantaría que evolucionara increíble, pero solo el tiempo lo dirá.

A. R.: Igual vamos a Londres a grabar. Sería nuestra primera vez grabando fuera y sería genial. Estamos abiertas a lo que venga.

PREGUNTA: Estamos en la inauguración de Ballantine's Open Studio. ¿En qué consiste y por qué habéis querido estar aquí?

Paola Rivero: Estudio es una propuesta que se vale para bandas de música para proporcionar un espacio donde puedan tocar y donde pueda surgir la magia de la música.

Alicia Ros: Es una muy buena oportunidad para quienes no tienen recursos ni acceso a una sala. Nos hace mucha ilusión inaugurarlo.