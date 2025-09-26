Mamazzita, el nuevo restaurante de tacos y cócteles que abren los mexicanos de Chambao en Madrid

Sabias, parteras, brujas, rebeldes… En México, las mujeres conocedoras han sido históricamente guardianas de secretos, plantas y ceremonias que transforman la vida diaria.

Ese legado inspira la apertura más anticipada de la temporada: Mamazzita, el nuevo restaurante del Grupo RosaNegra en Paseo de la Castellana 4, que llega a Madrid dispuesto a convertir la mixología en una expresión artística y cultural.

Este 25 de septiembre, los propietarios de Chambao han inaugurado junto a su local (lo que era antes Sinsombrero) este nuevo restaurante en el que cada cóctel es una narración: 'Frida' rinde tributo al arte y la pasión de una figura icónica; 'La Chavela' recuerda una voz imprescindible; y 'La Llorona' explora la leyenda popular mexicana en clave herbal.

Todos son elaboraciones que van más allá de la bebida, conectando historias y emociones. Entre ellas, destaca 'La Malinche', preparado con sotol artesanal y presentado en un vaso calavera, reflejo de misterio y complejidad.

El ambiente del local envuelve con colores vivos, aromas botánicos y destilados seleccionados de diversas regiones de México: tequilas de Jalisco, mezcales de Oaxaca y hierbas cultivadas con técnicas ancestrales. Cada detalle celebra las raíces mexicanas y da carácter a una coctelería sin igual.

La Malinche de Mamazzita. Mamazzita

Mamazzita Madrid ofrece cocina mexicana moderna y desenfadada, con una carta breve pero representativa de la gastronomía tradicional reinventada. El menú destaca los antojitos para compartir, tacos gourmet elaborados con tortillas de maíz artesanal, tostadas de atún y ceviches frescos.

También hay opciones como pescados y carnes preparados a las brasas, cazuelas típicas, y alternativas vegetarianas, veganas y sin gluten.

La cocina pone en valor el taco en su autenticidad: cochinita pibil de Yucatán, tacos al pastor como símbolo de la capital, tinga poblana, suadero de res cocido lentamente y el gobernador de camarón con queso gratinado, especialidad del Pacífico.

Platos pensados para compartir, balanceando la experiencia gastronómica con el protagonismo de la mixología.

El espacio incluye además una terraza exclusiva en plena Castellana, una de las pocas de la zona, pensada para encuentros soleados, cócteles al aire libre y noches únicas en Madrid.

Con este nuevo proyecto, el Grupo RosaNegra no solo inaugura un restaurante: propone un nuevo punto de encuentro en la ciudad, donde tradición mexicana, energía femenina y un estilo de vida sofisticado se funden en una experiencia singular.