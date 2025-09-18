Los mejores planes con niños este fin de semana en Madrid: dinosaurios, concursos de disfraces y payasos con magia

Los niños en Madrid tienen una gran variedad de planes de todo tipo para este fin de semana en el que en el que el calor todavía no se ha ido del todo.

Así, toda la familia podrá conocer la historia de los dinosaurios con recreaciones de ellos que parecen los reales o asistir a una especial feria donde averiguar más cosas sobre la cultura japonesa, con actividades como un concurso de disfraces infantil.

Además, también hay diversos espectáculos tanto de magia, como de payasos y de teatro. Algunos son adaptaciones de historias muy conocidas como Nemo o El Quijote, y otras más nuevas que divertirán tanto a adultos como a los más pequeños.

Jurassic Days

Septiembre comienza rugiendo fuerte y el Centro Comercial Arturo Soria Plaza se convertirá este fin de semana en una selva prehistórica para acoger los Jurassic Days. Se trata de un evento familiar gratuito que promete dejar huella entre los planes más originales del otoño en Madrid.

Se trata de un pasacalle temático que incluirá tres emocionantes minishows protagonizados por réplicas de dinosaurios guiados por un carismático explorador. Este será el encargado de revelar datos curiosos sobre cada uno de los tres ejemplares (Velociraptor, Triceratops y T-Rex), mientras involucra al público en dinámicas interactivas.

Los Jurassic Days del Centro Comercial Arturo Soria. CC Arturo Soria

Todo esto ocurrirá el viernes a las 17.30 horas, 18.30 horas y 19.30 horas. El sábado y domingo se ampliará con unos pases por la mañana a las 12.30 horas y 13.30 horas y otros dos por la tarde a las 17.30 horas y 18.30 horas.

Además, entre todas las familias que visiten el centro en las jornadas programadas se sorteará un viaje a Dinópolis, el parque temático de dinosaurios en Teruel (presentando en el stand habilitado un ticket de compra de 20 euros).

🏠 Lugar: Centro Comercial Arturo Soria 💰 Precio: Gratuito

Magia cómica

El espectáculo de Magia Cómica. Fever

Este sábado se unen magia y risas en un mismo espectáculo. De la mano del mago Arturo el Grande, combina magia, humor y participación familiar.

Con un estilo cercano y visualmente cautivador, los asistentes vivirán la magia de forma activa, disfrutando de un show fresco, sorprendente y lleno de momentos memorables. Ideal para niños a partir de 8 años y para todos los que quieran reír y maravillarse. Será en un único pase a las 17.00 horas.

🏠 Lugar: Teatro Farándula 💰 Precio: 11 euros

Nemo, el musical

La famosa película de Nemo llega en formato musical. Se trata de la historia del pez payaso que vive increíbles aventuras en busca de su hijo, quien le da el nombre a la historia.

Un espectáculo para toda la familia repleto de color que gustará tanto a niños que lo conozcan por primera vez, como a los adultos nostálgicos que revivan el filme de la mejor manera: en vivo y con un espectáculo de lo más visual. Será el sábado y el domingo a las 12.30 horas y solo estará disponible hasta el 18 de octubre.

🏠 Lugar: Teatro Pavón 💰 Precio: 14 euros

Payasos en El Quijote

El espectáculo en el Teatro Serrano.

Por primera vez se estrena en Madrid una adaptación para niños de la conocida novela de Cervantes: El Quijote. Llamada Clown Quijote de la Mancha, se trata de una divertida y emocionante obra de teatro para toda la familia.

Bajo la dirección de Víctor Ullate Roche, el espectáculo cobra vida gracias a un increíble elenco de jóvenes artistas de entre 13 y 18 años que, con su frescura y talento, transforman el escenario en un universo de risas y aventuras inolvidables. La función será este sábado a las 13.00 horas.

🏠 Lugar: Teatro Serrano 💰 Precio: 18 euros

Cultura japonesa

Manga, anime, videojuegos y, en general, toda la cultura digital japonesa serán los protagonistas de este fin de semana en la Japan Weekend Madrid 2025. Este encuentro supone la cita perfecta para conocer la cultura nipona a través a esta feria donde se podrá disfrutar de un sinfín de actividades relacionadas con el país del sol naciente.

Habrá concursos de cosplay (disfraces), conciertos, talleres, stands de productos artesanos, merchandising, juegos de mesa, videojuegos, o la Zona Pokemon, un espacio específico para que los entrenadores y entrenadoras disfruten de varios campeonatos oficiales Pokémon.

La Japan Weekend. Japan Weekend

Dentro de la programación de la feria estarán presentes conocidos ilustradores e ilustradoras, cosplayers profesionales y youtubers. Asimismo, se sucederán actuaciones musicales relacionadas con el mundo del manga y la cultura japonesa.

Para completar, tendrán lugar diversos talent shows para encontrar la mejor performance e imitación nacional de un grupo de KPOP y un karaoke.