Los mejores planes para 'glotones' este finde en Madrid: beber cerveza en el Oktoberfest y un millón de tapas

En la Semana de la Moda de Madrid, la región también está llena de planes gastronómicos para los más 'glotones'. Aunque se ha cancelado el Bravas Fest este fin de semana —que ha dejado a los restaurantes participantes con los preparativos de sus patatas bravas en vilo—, sigue habiendo infinidad de eventos.

Sobre todo, mucha cerveza, muchas rutas de la tapa y bocados especiales que puedes probar por tiempo limitado.

Oktoberfest

Hasta el 21 de septiembre la Oktoberfest Vallecana 2025 te está esperando con mucha cerveza, cumpliendo así con la tradición de la fiesta que anualmente se celebra en la ciudad de Múnich.

También se celebra este evento alemán en la Oktoberfest de Paulaner, que estará ubicado en el interior del Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío.

Ruta del Pintxo en Pozuelo

LaFinca Grand Café, el centro comercial de lujo en Pozuelo de Alarcón, celebra la tercera edición de la Ruta del Pintxo con el objetivo de fomentar y dar a conocer la cocina de autor de cada uno de los restaurantes del centro.

Se trata de un pintxo de autor distinto todas las semanas con una bebida por 5,50 euros. Hasta este domingo el 21 de septiembre, los visitantes podrán tomar los pintxos de autor de los restaurantes Mena, Shiraz, Indochina Brasa, Finca Bandida y el Gran Asador Lecanda.

Semana de la Paella

Hasta el 21 de septiembre, el sabor del Mediterráneo se instala en el corazón de Madrid con la 'Semana de la Paella', una experiencia gastronómica y castiza que celebra la versatilidad del arroz y rinde tributo al Día Internacional de la Paella, que se celebra el 20 de septiembre, en una nueva edición de Gastrocitas by GastroVía 61, en el Hotel Mayorazgo (calle Flor Baja, 3).

Paella de GastroVía 61. GastroVía 61

Hotel Tapa Tour

Hotel Tapa Tour celebra su décimo aniversario en Madrid con 24 hoteles y 83 propuestas de tapas y maridajes. La iniciativa gastronómica, que se celebra del 22 de septiembre al 5 de octubre.

Pipirrana roll en pan brioche y atún rojo del Mediterráneo del InteContinetal.

La ruta gastro dentro de los hoteles de la capital reivindican la tapa como pequeño gran emblema de la gastronomía.

Bajo el nombre '10 años con la tapa por bandera', esta edición sugiere seis rutas de entre tres y cinco hoteles, que ofrecerán hasta cuatro propuestas de tapa con su respectivo maridaje: una tapa maridada con un vino D.O. Ribera del Duero, una tapa de fusión armonizada con D.O. Cava, ambas aspirantes al premio 'Tapa Alimentos de España'; una croqueta de autor servida junto con un Martini Bianco Spritz y una tapa dulce, junto con un cóctel con o sin alcohol.

Además, la sección Hotel Tapa Tour In-House propone conocer la historia de algunos de los hoteles más excepcionales de la capital. Así, cinco de los hoteles participantes ofrecerán visitas guiadas por sus instalaciones y cerrarán con la degustación de las tapas maridadas.

Entre las tapas de los hoteles está la del InterContinental Madrid, que consiste en una pipirrana roll en pan brioche y atún rojo del Mediterráneo y una samosa de pato con melón y menta.

Otro de los hoteles es el Hard Rock, que participa con su mini cachopo de queso Idiazabal, la ensaladilla rusa con tartar de atún rojo y la croqueta de cangrejo con mayonesa de rábano.

Más planes 'gastro' este mes Ruta de la arepa Ya ha llegado la Ruta de la Arepa a Madrid y no culminará hasta el 6 de octubre con el III Campeonato de Arepas de la Comunidad de Madrid en el MOM Culinary Institute.

Arepa de Mantuano. El recorrido gastronómico es en restaurantes de Madrid de todos los estilos. Algunos de los participantes son La Arepera (Campeón Tradición 2023), La Cachapera (Campeón Fusión 2024), Mantuano Bistró (Campeón Fusión 2023), Chuck’s, Insurgente, Cucina Simpática, Empanadish, Grama, Guasacaca, BoKaTa Ají Dulce, Majo's Fusión, Duguis, Empanadish, Merecumbé, Madrid Picnic, Vida Caribe, Madriski y Ayawhaska, entre otros. La hamburguesa kebab y viceversa Hasta el 15 de octubre, Jancho's, una de las hamburguesas más vendidas de España, galardonada con el primer premio a la mejor hamburguesa de España y Jekes, marca pionera en dignificar el kebab con locales en Madrid, han creado una colaboración única. Se trata de una hamburguesa que sabe a kebab y viceversa: la burger Jekes y el durum Juancho's. La hamburguesa es de pollo Juancho's a la parrilla, ternera Jekes fileteada, lechuga, tomate, cebolla blanca, queso havarti y salsas secretas. Puedes probarla en cualquiera de los locales de Juancho's. La burger Jekes y el durum Juancho's. Cedida Por otro lado, el durum es un guiño a la Chicken Pickle de Juancho's: pollo Jekes marinado en su exclusiva (y secreta) receta, salsa Emmy, queso cheddar, coleslaw salad y pepinillo frito. Puedes probarla en cualquier local de Jekes. El mes patrio Hasta el 30 de septiembre, el restaurante mexicano Bakan (plaza de la Independencia, 5) rinde homenaje al mes patrio con platos creados por su chef ejecutivo, Sergio Suazo, que recrean los sabores más icónicos de estas fechas: chile en nogada (25 euros), pastel de elote (14 euros) y cóctel Patrio (16 euros). Chiles en nogada de Bakan. Bakan Jornadas del Mejillón Bouchot Durante el mes de septiembre, el restaurante de la calle Ponzano, Candeli, acoge sus Jornadas del Mejillón Bouchot, un marisco de culto procedente de la Bretaña francesa. Los sirven en una ración a 19 euros con una salsa ligera de cebolla, cúrcuma y pimienta, acompañados de patatas gallegas fritas al momento y se propone un maridaje con un Chardonnay de Chivite. Mejillón bouchot. Festival de la Tapa Peruana El III Festival de la Tapa Peruana en Madrid, será una oportunidad única para hacer un recorrido gastronómico por el país de los Andes. Todo esto se podrá disfrutar del 23 de septiembre al 5 de octubre. Tapas peruanas. Organizado por la Embajada del Perú en España, consistirá en la degustación de 1 tapa de ceviche + 1 tapa regional + 1 copa de Pisco Sour tradicional por un precio de 12 euros, destacando sus productos y mostrando su diversidad. Alcalá Gastronómica El 24, 25 y 26 de septiembre tendrá lugar el XI Certamen Alcalá Gastronómica, una cita única en la que se entregará el VII premio Cervantes gastronómico. Ese mismo mes hay programada una ruta de la tapa y la semana del corazón, una actividad gastronómica cardio saludable; a lo que próximamente le seguirían las jornadas cervantinas. Cartel de XI Certamen Alcalá Gastronómica. Alcalá Gastronómica Vino y Marujeo El 25 (19.30 horas) y 26 (12.30 horas) de septiembre, Madrid acoge la cata Vino y Marujeo, una clase exprés para las personas que "quieren beber vino, pero nada serio". Lo organizan e imparten tres mujeres muy 'gastro' bajo los nombres Soul in the kitchen y Albariza en las venas. Su precio es de 62 euros, incluye la bebida y la comida, y se celebrará en Espacio K0 (calle Espoz y Mina, 17). Para reservar plaza tienes que enviar un mail a la organización. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Claudia Polo 🌞 (@soulinthekitchen) The French connection The French connection es la colaboración entre los cocineros Gonzalo García (Nakeima) y Yong Wu Nagahira (Ikigai Flor Baja), que se juntarán un día de este mes, el 25 de septiembre, en Ikigai Flor Baja, para hacer un a cuatro manos en el que probar un menú que han diseñado ambos cocineros con algunos hits de cada casa y platos que sólo podrán probarse en este evento. Spolier: es un menú inspirado en producto y elaboraciones francesas. Bocatas a 1 euro El próximo viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas, los primeros 100 afortunados que lleguen al nuevo restaurante de lechón asado La Mulata Latina, del joven cubano Yalexis González Blanco, podrán disfrutar del icónico Bocata Cubano XXL por solo 1 €, en riguroso orden de llegada. Yalexis González Blanco sujeta sus bocadillos.

Y si te han parecido pocos, prepárate para octubre. Su primer fin de semana, el sábado 4 de octubre, llega el esperado festival Chefs on Fire, que celebrará su segunda edición en Madrid en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII.

La cita reunirá a más de veinte chefs de España, Portugal, Corea y Argentina, todos ellos referentes de la alta cocina avalados por estrellas Michelin, soles Repsol y premios internacionales, que cocinarán carnes, pescados, vegetales y postres creados en exclusiva para el evento.

Tampoco puede faltar Tapapiés 2025, del jueves 16 al domingo 26 de octubre, con 30 actuaciones al aire libre en dos fines de semana.