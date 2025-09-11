El menú del día japonés en el que probar los platos de uno de los mejores sushi chefs del mundo y ahorrarte 40 euros

El chef japonés Makoto Okuwa es famoso en todo el mundo por ser el 'rey del sushi' en ciudades tan internacionales como Miami. Con nueve restaurantes por todo el mundo, su última apertura ha sido este año en Madrid, en pleno barrio de Salamanca, junto al hotel Rosewood Villa Magna.

Inspirándose en la cocina tradicional japonesa, reinventa el concepto del bento japonés y lo convierte en una experiencia gastronómica única para la pausa del mediodía. Mientras su ticket medio es de 80 euros por persona, su nueva bento box permite degustar su propuesta por un precio que oscila entre los 30 y 35 euros por menú.

La bento box traslada a la mesa la armonía de sabores, texturas y colores que caracterizan a la cocina japonesa, pero interpretada con el estilo contemporáneo, elegante y sofisticado que define al chef Makoto, al frente de este restaurante.

En un mundo donde el tiempo para comer se reduce cada vez más, Makoto Madrid ofrece una nueva manera de disfrutar de un almuerzo. El bento clásico, concebido en Japón como una comida completa y equilibrada al estilo del menú del día en España, se presenta en una caja compartimentada.

La bento box es la forma en la que el chef traduce la tradición japonesa a un lenguaje actual y cosmopolita, con la estética y el magnetismo que han hecho de su cocina un referente en medio mundo.

Bento box de Makoto. Makoto

Makoto eleva esta comida popular, cuidando cada detalle y la presenta en una bandeja compuesta por cuatro platillos, que articulan un viaje gastronómico por Japón.

Con un precio que oscila entre los 30 y 35 euros, la propuesta incluye cuatro opciones principales —sashimi, pollo a la robata, wagyu o sushi roll— acompañadas siempre de vegetales tempurizados, miso o ensalada.

En Madrid, Makoto incorpora ingredientes españoles a su narrativa japonesa, como cerdo ibérico, pimentón ahumado, Aove o pulpo gallego. Diseñada para compartir, la carta abarca desde sushi y sashimi de altísima calidad, hasta platos calientes cocinados a la robata y propuestas propias.

El menú en caja está disponible de lunes a viernes, de 13.00 h a 16.00 horas. En cada bento box conviven tradición y creatividad en un recorrido por la esencia de Japón, donde la precisión del corte, la frescura de los ingredientes y la creatividad del chef se combinan.

Madrid, el elegido

Con locales por medio mundo, la leyenda del sushi contemporáneo, Makoto Okuwa, ha elegido Madrid para arrancar su expansión europea. Su filosofía culinaria refleja su profunda conexión con la tradición, pero también con el Japón moderno, sofisticado y profundamente sabroso, interpretado con mirada global y alma viajera.

Esto se traduce en el respeto absoluto por los fundamentos de la cocina japonesa —como la precisión en el corte, la cuidadosa elaboración del arroz y la rigurosa selección del pescado—, al tiempo que incorpora combinaciones, salsas y presentaciones influenciadas por otras cocinas, especialmente la peruana, la estadounidense y la asiática.