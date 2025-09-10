El nuevo restaurante de la 'jet set' en Salesas: con un club secreto que abre hasta la madrugada y patatas con caviar

Con esa aura de misterio y secretismo que invade los clubs nocturnos más exclusivos de Madrid, acaba de abrir en uno de los barrios más gastronómicos de la capital Chitón.

Su discreta fachada quiere pasar desapercibido en el número 9 de la calle Bárbara de Braganza, entre la Plaza de las Salesas y Recoletos. Este restaurante, que esconde en su planta baja un club de ocio nocturno, se ha convertido en el nuevo vecino de conceptos gastronómicos tan de moda en la ciudad como Los 33, Llama Inn o Persimmons.

Los 150 metros cuadrados de discoteca y los 100 m2 de restaurante cuentan con un diseño cuidado, luces bajas y ese ambiente que hace que quieras alargar la noche. "El restaurante al que vienes por curiosidad… y al que siempre quieres volver", garantizan desde Chitón.

Chitón se está expandiendo como un rumor entre la jet set madrileña por la elegancia de su espacio, su horario ininterrumpido desde el mediodía hasta la madrugada, sus sesiones de DJ y piano, y por uno de sus platos más extravagantes: las patatas fritas con caviar.

Su carta es una reversión sofisticada de platos castizos, tanto madrileños como de otras regiones.

Pasillo de Chitón. Chitón

La propuesta comienza con unos platos de bienvenida formados por aceite Chitón (D. O. Baena) con pan y agua de tomate; además de entrantes como la cabeza de ajo al horno para untar, la gilda de anchoa, el buñuelo de bacalao con queso de oveja, el brioche con chistorra, salsa verde y crema agria, las anchoas con mantequilla, bocata de calamares con pan de cristal, harina de garbanzo y emulsión de lima, las gambas de roca en tempura bañadas en mayonesa, la ensaladilla de atún rojo, las croquetas de jamón ibérico y platos tan simples como jamón de bellota ibérico.

Los principales se reducen a su merluza a la gallega con puré de patata, las albóndigas de vaca con puré Robuchon y salsa de carne, la hamburguesa de vaca madurada con queso y emulsión de huevo y patatas fritas, el entrecot y el solomillo con salsa de pimienta.

Eso sí, no pueden faltar sus elaboradas guarniciones: puré de patata Robuchon, pimientos rojos a la brasa, maíz asado, cebolla frita o uno de sus platos más sonados hasta el momento: sus patatas fritas con caviar y crème fraîche, un extravagante acompañamiento que sirven por un precio de 28 euros.

Su carta de postres cuenta con una amplia variedad que va desde sus fresas frescas y fresas en escabeche con chatilly, la torrija brioche y la tarta tatín (ambas con helado), el flan Chitón con quenelle de chantilly, el helado de chocolate con galleta y la copa de champagne Mumm.

Su bodega está conformada por vinos blancos, rosados, tintos y espumosos de España y Francia. El ticket medio es de 50 euros por comensal.

Después de la cena, la noche sólo acaba de empezar en Chitón. Sus cócteles, todos a 12 euros, cuentan con clásicos como el Dry Martini, el Bloody Mary o el Moscow Mule; además tienen un cocktail propio de autor: Chitón, una michelada versionada que une México y Madrid.

En los pasillos para acceder al club, los espejos conviven con el rojo pasión que recubre las paredes, butacas, cortinas y la moqueta. Una vez en dentro de la pista de baile, el club abre de miércoles a sábado de 21.30 a 4.40 de la madrugada y en ocasiones a las 6.00 horas. Los miércoles hay piano bar a las 22.00 horas, y los viernes y sábados DJ set a partir de medianoche.