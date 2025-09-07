Con 600 metros y 40 puestos de trabajo: así es el nuevo restaurante de este famoso centro comercial en Madrid

Cuando se habla de McDonald’s, no solo se piensa en hamburguesas y patatas fritas. Conocido como uno de los restaurantes con más locales del mundo, la marca no se frena en la capital española.

Y es que la empresa quiere aumentar aún más su presencia en la ciudad con un nuevo restaurante que abre sus puertas en el Centro Comercial Islazul.

Con más de 600 metros cuadrados, zonas de juego para niños, cafetería y servicio a domicilio, este espacio promete ser mucho más que un sitio para comer. Y es que su apertura trae consigo 40 nuevos puestos de trabajo, un impulso que sin duda alegrará a muchas familias de la zona.

Un centro comercial muy conocido. Centro Comercial Islazul

Siguiendo la línea del negocio, el restaurante contará con kioscos digitales para pedir de manera rápida, servicio a mesa, productos McCafé, zona de juegos infantiles y servicio McDelivery para llevar la comida a casa.

La idea es que no sea solo un lugar para comer, sino también un espacio cómodo y divertido para las familias y los vecinos del centro comercial.

Sin embargo, Ángel Castillo, director de Restaurantes de McDonald’s España, ha explicado que esta apertura forma parte de un plan más amplio de lo que parece.

"Además de generar empleo, esta apertura refuerza nuestro compromiso con la innovación y con un modelo de crecimiento sostenible que apoya a las comunidades en las que operamos", explica Castillo.

La empresa tiene un plan de expansión. Istock

No obstante, además de reforzar la presencia de McDonald’s en la capital, el proyecto tiene un efecto directo sobre la economía local.

Los 40 nuevos empleos beneficiarán a personas de distintos perfiles, desde atención al cliente hasta gestión de restaurante, y representan una oportunidad para jóvenes y familias del barrio que buscan un trabajo estable.

Así lo aclara el franquiciado Alejandro Chico, quien lidera este proyecto, asegurando que la apertura representa una oportunidad importante para la ciudad: "Con esta inauguración no sólo reforzamos la presencia de McDonald’s en Madrid, sino que también generamos 40 nuevos puestos de trabajo que representan una oportunidad para muchas familias de la zona".

"Se trata, por tanto, de un nuevo proyecto que supone una clara muestra de nuestro compromiso por contribuir al desarrollo local, y por ofrecer a los vecinos un espacio en el que puedan disfrutar de la mejor experiencia posible. Es todo un orgullo hacerlo posible junto a mi equipo, a quien agradezco enormemente su trabajo y compromiso", concluye Chico.

Así, con esta nueva apertura, parece que la marca continúa ampliando su red de establecimientos en Madrid mientras genera nuevas oportunidades para la comunidad.