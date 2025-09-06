El restaurante de carne más de moda en Madrid elegido para cocinar en la finca de Guy Ritchie

De Madrid... a la finca privada de Guy Ritchie, el director de cine de famosas películas como Sherlock Holmes, Aladdín o Snatch: Cerdos y diamantes. Los 33, el famoso restaurante en la plaza de Salesas premiado por ser uno de los mejores de carne del mundo, viaja hasta Inglaterra para cocinar este sábado en WildKitchen.

Se trata de una lujosa cocina de exterior diseñada sobre el agua por el director británico, que combina barbacoa y fuego abierto, y que es escenario de producciones como The Gentlemen. La granja Ashcombe Estate y Carousel se han vuelto a unir para traer la segunda edición del club veraniego WildKitchen a esta finca en el condado de Wiltshire.

Esta serie de 'supper clubs' trae a una alineación estelar de chefs invitados a cocinar en la WildKitchen junto al lago de Ashcombe —propiedad privada del director—, acogiendo a solo 16 comensales por evento.

Cocina de WildKitchen.

La edición de este año abarca un fin de semana completo de gastronomía y actividades al aire libre, acompañado de una estancia de dos noches en una de las ocho habitaciones de la finca. Con un papel protagónico en The Gentlemen, la casa de campo en la que se alojan los huéspedes es un pabellón de caza de Nueva Inglaterra del siglo XIX con vistas a Cranbourne Chase, una zona declarada Área de Destacada Belleza Natural y Reserva Internacional de Cielo Oscuro.

A unos minutos, junto a un lago natural, se encuentra Wildkichen, la máxima expresión de la pasión de Guy Ritchie por la cocina al fuego. Allí, tiene lugar el centro de la experiencia, donde el sábado por la noche, un chef invitado ofrece un menú degustación único, elaborado exclusivamente al fuego en la mesa del chef.

Este fin de semana, será el equipo de Los 33 el que tomará las cocinas de la finca privada. Este sábado, los invitados alojados en la finca durante el fin de semana disfrutarán de un menú degustación elaborado por el jefe de cocina Oswaldo González, con el fuego en el epicentro, y que reúne los platos más emblemáticos del restaurante en Madrid.

Con la materia prima y la parrilla como pilar de la propuesta de Los 33, el equipo llevará desde España todo el producto para elaborar un menú exclusivamente en torno al fuego, buscando la armonía con el entorno y la experiencia al aire libre.

Pabellón de caza de Nueva Inglaterra del siglo XIX con vistas a Cranbourne Chase.

La propuesta se estructurará en torno al formato habitual del restaurante. El principal objetivo es que todos los platos vayan al centro de la mesa, y sean para compartir.

Así, el menú arranca con una secuencia de pequeños entrantes, seguidos por una pieza de carne con sus guarniciones, también al centro.

WildKitchen.

De este modo, los comensales podrán disfrutar de los platos icónicos de Los 33, incluyendo el ya famoso bikini a la parrilla, las espinacas con piñones y parmesano, o la chuleta de vaca rubia con guarniciones.

El menú Anchoa de Santoña en tosta de brioche con mantequilla ahumada Cecina de Wagyu japonés Tirabeques a la brasa con cecina Espinacas salteadas con piñones, pasas y mucho parmesano Piparras a la brasa Bikini a la parrilla Mollejas de ternera Chuleta de vaca rubia gallega Papas Pimientos de Javier Goya (propietario del madrileño Grupo TriCiclo) Flan de mascarpone con dulce de leche

El precio de la cena de Los 33 en Wildkitchen es de 175 libras por persona sin bebidas, y está exclusivamente disponible para los clientes alojados en la finca Ashcombe Estate.

"Para nosotros es un honor llevar el alma de Los 33 fuera de Madrid y hacerlo en un escenario tan especial como Ashcombe Estate. Nuestra cocina nace del fuego, de la sencillez y del producto de temporada, y compartirlo en WildKitchen es una forma de volver al origen: cocinar con leña en plena naturaleza y celebrar con personas que disfrutan tanto como nosotros de la experiencia de comer juntos", han compartido Sara Aznar y Nacho Ventosa, fundadores y propietarios de Los 33.

Barra de WildKitchen.

De mayo a septiembre, algunos de los mejores chefs del Reino Unido, junto a talentos con estrellas Michelin provenientes de Alemania, España, Grecia o México, han sido invitados a cocinar en este entorno tan único; siendo el restaurante madrileño Los 33 el encargado en cerrar el prestigioso círculo este fin de semana.