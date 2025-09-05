Los mejores planes este fin de semana en Madrid: pilates gratis, bailar vals en el cine y moda de hace 2500 años

Llega septiembre y se acerca la vuelta a la rutina. Eso no impide que el fin de semana siga siendo el momento de desconexión de la semana y los días en los que más nos apetece disfrutar de nuestro tiempo libre.

Las temperaturas se han moderado, lo que hace que tengamos muchas más ganas de salir a la calle y disfrutar del aire libre de los últimos momentos del verano.

Un concierto de música clásica que se podrá ver en múltiples salas de cine en todo Madrid y las fiestas patronales de un municipio ofrecerán una clase única completamente gratis.

Música en el cine

El clásico concierto de verano del intérprete André Rieu podrá disfrutarse este año en el cine. Yelmo proyectará la sesión bajo el título ¡Baila vals toda la noche!

André Rieu, 'el rey del vals', actuará junto a la Johann Strauss Orchestra y promete disfrutar de un vals bajo las estrellas en un ambiente romántico y en la comodidad de la butaca de la sala de cine.

Cartel del evento

En Madrid podrá verse en los Yelmo Ideal, Islazul, TresAguas, Planetocio, Plaza Norte 2, Plenilunio, Rivas H20 y Parque Corredor. Las entradas están disponibles en la web.

🏠 Lugar: Cines Yelmo. 💰Precio: 12,50 euros.

Moda en la Edad de Hierro

Bajo el título ‘La indumentaria en la Edad del Hierro: identidad en el pasado, inspiración en el presente’, varios jóvenes diseñadores del Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid han creado una colección con varios modelos contemporáneos inspirados en las vestimentas de la Edad de Hierro.

Vitrina de la exposición

Diseños creados teniendo en cuenta cómo se vestía la gente hace más de 2.500 años que se podrán ver en el Museo Arqueológico Nacional hasta el próximo 12 de octubre.

El horario es de martes a domingo de 9.30 a 20.00 horas. Para la visita, es necesario comprar la entrada general al museo por un precio de 3 euros.

🏠 Lugar: Museo Arqueológico Nacional. 💰Precio: 3 euros.

Clase de pilates

El Parque Tierno Galván de Valdemoro se convertirá durante una mañana en una clase de pilates. Con motivo de sus fiestas patronales, se impartirá una sesión completamente gratuita a todo aquel que quiera acercarse.

Impartida por Vero Pilates, del estudio Pilates Valdemoro, el único requisito para participar será llevar una esterilla, pues no es necesaria la inscripción. Además, las personas que acudan recibirán un regalo especial.

🏠 Lugar: Parque Tierno Galván, Valdemoro. 💰Precio: Gratuito.

Madrid Art Déco

El Centro Conde Duque acoge desde este verano una nueva exposición en su Sala Sur. 'Madrid Art Déco, 1925: El estilo de una nueva época' acoge más de más de 50 piezas de las colecciones López-Trabado y Carlos Velasco así como préstamos de otras instituciones.

Madrid Art Déco Madrid Turismo

La muestra estará disponible hasta el día 2 de noviembre, con entrada completamente gratuita. En ella, se analiza la evolución del estilo Art Déco en Madrid y su uso como reclamo publicitario, en la arquitectura, la moda o el cine.