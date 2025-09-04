Reabre uno de los museos más emblemáticos del centro de Madrid: entrada gratuita a una joya arquitectónica de la ciudad

Uno de los museos más importantes del centro de Madrid vuelve a abrir sus puertas. Después de un mes cerrado por reformas, este conocido espacio ya está listo para recibir de nuevo a todos sus visitantes, y lo mejor es que la entrada es completamente gratuita.

Galeones, mapas antiguos y las primeras cartas de navegación son algunos de los tesoros que se pueden ver en el Museo Naval, en pleno Paseo del Prado.

Este museo es un lugar donde se mezcla la historia con la belleza de la arquitectura. Y es que a pesar de que tiene más de 3.000 objetos en su colección, lo que más llama la atención a quien lo visita es su maravillosa escalera principal.

Esta joya arquitectónica está hecha de mármol, es grande, simétrica y muy luminosa, y da la bienvenida a todos los que entran al museo.

Una vez dentro, los visitantes pueden recorrer nueve salas llenas de barcos en miniatura, globos terráqueos gigantes del siglo XVII y mapas que muestran cómo navegaban antes los marineros españoles.

Entre las piezas más especiales está el primer mapa de las Américas hecho por un europeo, creado en 1500 por Juan de la Cosa, que acompañó a Cristóbal Colón en sus viajes.

Y es que visitar este museo es como viajar en el tiempo. Se pueden ver instrumentos usados para la navegación, armas, uniformes, banderas y objetos personales de marineros famosos.

Muchas de estas piezas vienen de la Casa Real o de instituciones de la Armada, lo que muestra la larga historia marítima de España.

El museo fue creado gracias a Antonio Valdés, secretario de Marina del rey Carlos IV, en 1792. Con el tiempo ha cambiado de sede varias veces, hasta instalarse en el edificio que ocupa ahora, dentro del Cuartel General de la Armada, un lugar emblemático en el corazón de Madrid.

Una joya escondida

La escalera principal es uno de los tesoros del museo. Construida en 1928 con mármol de Carrara, fue diseñada por los arquitectos José de Espelius y Francisco Javier de Luque.

No es solo una escalera para subir y bajar; es elegante, simétrica y está decorada con faroles que recuerdan a los de los barcos antiguos, además de un friso con una escena clásica.

Otra de las cosas que sorprende es la vidriera que cubre la escalera y los patios. Hecha por la empresa Maumejean, muestra cuadrados verdes y blancos con escudos de los antiguos reinos de España y figuras como Neptuno, sirenas y caballitos de mar.

Un edificio espectacular. Telemadrid

Visitar el Museo Naval de Madrid es una oportunidad para conocer la historia de España a través del mar y disfrutar de un edificio precioso.

Ahora, después de cerrar el 28 de julio por trabajos de mantenimiento, el museo vuelve a abrir en su horario normal, de martes a domingo, de 10:00 a 19:00. Y aunque la entrada es gratuita, en la recepción se sugiere dejar una pequeña aportación de 3 euros para ayudar al cuidado del espacio.