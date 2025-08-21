Los mejores planes con niños este fin de semana en Madrid: viaje a Venezuela, huellas de animales y el heladero mágico

Tras la ola de calor, las temperaturas parecen moderarse un poco y las calles vuelven a ser un lugar agradable donde pasar el tiempo. Incluso los más pequeños, que ya afrontan la recta final de sus vacaciones.

Por ello, Madrid Total trae algunos de los mejores planes para disfrutar en familia del último empujón del verano y hacer de Madrid un lugar más ameno en estas fechas.

Los niños podrán viajar a Venezuela sin necesidad de coger un avión. Además, un acercamiento a los animales desde una parte de su cuerpo que los diferencia entre ellos.

Viaje a Venezuela

Viajar a Venezuela ya es posible sin salir de Madrid. La experiencia 'Teleport to Venezuela' del Sweet Space Museum ofrece esto desde sus instalaciones.

Un viaje interactivo de 35 minutos donde toda la familia puede recorrer ríos, montañas y ciudades a través de los ojos de un cineasta que filmó el país durante seis meses. Gracias a las gafas de realidad virtual este documental se convierte en una experiencia sensorial.

VR en Sweet Space Sweet Space

Las entradas pueden adquirirse en la web del museo para todas las fechas que quedan disponibles, pues dejará de estar disponible el 15 de septiembre. Los horarios para toda la semana son de 11.00 a 13.00 horas y de 15.30 a 19.30 horas.

🏠 Lugar: Calle de Serrano 61, Planta 2. 💰Precio:15 euros.

Heladero Mágico

Don Gelati, un reconocido heladero, visitará Móstoles con su espectáculo el próximo sábado 23 de agosto. Llega a la ciudad con la intención de vender sus helados, pero varios imprevistos con su carro le obligarán al personaje a improvisar con algún que otro truco de magia y mucho humor.

Este espectáculo callejero, protagonizado por Dani García es de acceso libre a todo el que quiera acercarse a la Plaza del Sol el sábado a las 21.30 horas.

Don Gelati en un espectáculo Dani García

🏠 Lugar: Plaza del Sol de Móstoles. 💰Precio: Gratuito.

Cine de verano

Torrejón de Ardoz continúa con la programación de su cine de verano. Esta vez es el turno de 'Rudy: Aventuras de una Kraken', un film estrenado en 2023 que cuenta las aventuras de una kraken adolescente que va a un instituto bajo el mar.

Todas las películas se proyectan en la Plaza de Toros y la entrada es gratuita hasta completar el aforo. Este pase en concreto no está pensado para menores de 7 años y comienza a las 22.00 horas.

🏠 Lugar: Plaza de Toros Torrejón de Ardoz. 💰Precio: Gratuito.

Taller de huellas de animales

El Aula Ambiental La Cabaña del Retiro quiere seguir acercando a los niños a la naturaleza. Esta vez lo hará a través de las huellas de los animales. Un taller de impresión de huellas en arcilla hará que los niños vean como las especies están conectadas entre sí.

Huellas del taller Ayuntamiento de Madrid

Está pensado para un público entre los 4 y los 7 años. La entrada es completamente gratuita, aunque se requiere reserva previa mediante la página web. El sábado 23 de agosto los más pequeños conocerán más sobre los animales con un horario de 11.00 a 13.00 horas.