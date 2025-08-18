Va a un restaurante de Madrid y se indigna: "Cobrar el pan sin haberlo pedido está prohibidísimo"

El conocido crítico gastronómico Cocituber (@cocituber) ha hablado en uno de sus vídeos de su experiencia en el Asador Errazki, situado en Getafe, donde asegura que "se come muy bien" a pesar de que el precio de algunas de las raciones son un poco elevadas, a su juicio.

Sin embargo, lo que realmente le llamó la atención fue encontrarse en la cuenta con que le cobraban un suplemento inesperado. Concretamente, le cobraron 5 euros por un aperitivo que no pidió, y que se comió a pesar de que no se lo ofrecieron ni lo quería en un principio.

Su vídeo ha agitado un debate ya clásico y que tiene que ver con saber si realmente es legal pagar el cubierto, aunque nadie lo mencione si uno se lo come. "El tema del servicio, aperitivo, etc., es mi lucha de siempre, y la verdad es que me cansa mucho, la reseña hubiese quedado mucho más limpia y mejor si no hubiera pasado esto", explica.

Además, continúa diciendo que se trata de "cuentas muy caras, 195 € para mí es un gasto grande y no me gustan estas cosas, sabiendo que cobrar ‘el servicio’ no es legal, y si llego a saber que me va a cobrar la gamba, no lo hubiera pedido, de 190 a 195 €".

Grabando con su móvil al pie de la mesa, mostró su descontento al camarero de forma educada, cuando le preguntó por qué debe pagar por algo que él no eligió. El profesional del restaurante le asegura que las cosas se hacen así y que el dinero "está dentro de lo que se ofrece como servicio de mesa".

A pesar de esta respuesta, el cliente ha cuestionado la legalidad de los suplementos ocultos, pero el camarero defiende las costumbres como si se tratase de una tradición.

Una polémica habitual

La polémica con respecto a este tipo de pagos adicionales que se incluyen en la factura de muchos locales no es algo nuevo, y hay quienes defienden esta práctica, pero otros consideran que se trata de una trampa encubierta.

En este caso, tras una comida de 195 euros, hay quienes aseguran que existe una total falta de transparencia, además de que ponen en duda la legitimidad de que se pueda cobrar un aperitivo que el consumidor no ha pedido y sin informar previamente.

También hay quienes se plantean que sí debe el cliente asumir que el pan y el servicio le cuestan un extra. La ley, que es ambigua en este sentido, tiende a exigir que todo cargo adicional se comunique de una forma clara, con los precios visibles.

En España, cobrar por preparar la mesa (servicio de mesa o cubierto) como concepto separado es considerada una práctica ilegal, según la ley de derechos del consumidor y la interpretación de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) así como organismos oficiales.

♬ sonido original - Cocituber @cocituber En Getafe, Asador Errazki, he de decir varias cosas, se come muy bien, lleva abierto 21 años y por algo será. En precio a mi parecer en muchas raciones se va un poco, pero es el ticket que quiere poner el restaurante y sabía donde iba. El tema del servicio, aperitivo etc... es mi lucha de siempre, y la verdad es que me cansa mucho, la reseña hubiese quedado mucho más limpia y mejor si no hubiera pasado esto, son cuentas muy caras, 195€ para mi es un gasto grande y no me gustan estas cosas, sabiendo que cobrar "el servicio" no es legal, y si llego a saber que me va a cobrar la gamba no lo hubiera pedido, de 190 a 195€ lo único que veo es irme contento o con un pequeño mal sabor de boca, por sentirme engañado. Por lo demás enhorabuena, la calidad es buena, el trato muy bueno, y poco más que decir. #planesentiktok

De esta manera, se considera que el importe de estos servicios se debe incluir en el propio precio de las bebidas y los platos que aparecen en la carta del local. En cuanto al cobro del pan o aperitivo no solicitado por el cliente, la ley sí lo permite, siempre que se informe previamente al cliente.

El precio debe aparecer claramente reflejado en la carta o en el menú, y el cliente debe tener la posibilidad de rechazarlo si no se desea. Si el pan o el aperitivo se sirve directamente, el cliente tiene derecho a pedir que se lo retiren, y en ese caso, no se le debe cobrar.

¿Es legal cobrar el servicio de comensal?

Ante la polémica generada en las redes sociales, desde el propio Asador Errazki han decidido aclarar la legalidad del cobro del servicio de comensal en su restaurante. En este sentido, ha comenzado asegurando que es legal cobrar este concepto.

Para que lo sea, tienen que cumplirse tres condicionantes que exige la ley vigente: que se informe de forma previa al consumo, que la información sea clara, visible y comprensible, y que esté disponible sin necesidad de que el cliente lo solicite (en carta, web o cartelería visible).

Aseguran que estas condiciones se cumplen en su restaurante, de manera que el cargo por servicio de mesa aparece indicado en su carta física y también en la que tienen colgada en su página web, accesible desde cualquier dispositivo.

De esta forma recalcan que "no hay sorpresa, ni ocultación, ni ambigüedad" y que todo se encuentra a la vista del cliente antes de que haga su pedido. De esta manera, si algún cliente indica al principio del servicio que prefiere no recibir el pan ni el aperitivo, no se incluye este cargo en su cuenta.

Si bien destacan que les ha ocurrido en pocas ocasiones, siempre lo respetan. En cuanto a la conveniencia comercial de cobrar o no por este servicio y no incluirlo en el coste de los platos, destacan que, siendo legal, se prefiere hacerlo así para diferenciar el coste real de preparar una mesa.

Lo hacen teniendo en cuenta la preparación de la mesa, con su servicio junto al pan y un pequeño aperitivo, independientemente de los platos que se consuman posteriormente. Al ser servicios diferentes, prefieren diferenciarlos.

Desde Asador Errazki destacan que llevan más de 25 años trabajando en el sector de la restauración "con pasión, constancia y compromiso", y que durante todo este tiempo han cumplido siempre con la legalidad vigente.