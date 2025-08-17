Un madrileño no se corta y dice lo que muchos piensan del croissant del chef Dabiz Muñoz: "Está más duro que una galleta"

Los restaurantes y propuestas gastronómicas de los chefs más reputados siempre llaman la atención y son muchos los que se deciden a probar sus elaboraciones, que es lo que ha hecho Pedro Blanco (@pedroblanco_94 en TikTok).

El creador de contenido ha probado Hungry Club, lo último de Dabiz Muñoz en el Aeropuerto de Barajas, donde no ha tenido reparo alguno a la hora de hablar del croissant del chef madrileño, coincidiendo con las opiniones de otros usuarios.

El madrileño prueba en el restaurante de la T4 un sándwich que le ha costado 16 euros y un croissant de 6 euros. De este último asegura que “está más duro que una galleta”, aunque recalca que “está bueno”.

En primer lugar, habla del sándwich, que es un bikini trufado, del que asegura que “viene bastante relleno”. Tras probarlo, confirma que tiene buen sabor “pero sin más”, recalcando que es un sándwich mixto normal con pan brioche “y ya está”. Por este motivo, no lo recomienda.

En cuanto al postre, que es el mencionado croissant, más allá de parecer una galleta, destaca que el lado del chocolate “está más rico”, con un “toque como de filipino”, y aunque dice que el postre está bien, lo considera demasiado caro.

Hungry Club

El pasado año, el chef con tres estrellas Michelin Dabiz Muñoz inauguró un nuevo restaurante en la terminal 4S del aeropuerto de Madrid, llamado Hungry Club y siendo parte de un proyecto gastronómico que posteriormente se ha extendido.

Actualmente, se encuentra en las terminales 2, 4 y 4S del aeropuerto de Madrid, además de en la terminal 1 del aeropuerto de Barcelona y en la terminal 3 del aeropuerto de Málaga. Próximamente, continuará con su proyecto llegando a nuevas ciudades.

@pedroblanco_94 Probando hungry club, lo último de David Muñoz en el aeropuerto de barajas!!! ♬ Face Dance - Funny Tok

Con este proyecto, el chef madrileño quiere ofrecer lo que denomina una “experiencia gastronómica revolucionaria” a viajeros de todo el mundo en los principales aeropuertos españoles, todo ello con una oferta “única y revolucionaria”, adaptada a las necesidades de los viajeros.

Con una propuesta pensada para todos aquellos que tienen poco tiempo, pero quieren comer bien, su oferta es dinámica y cambiante según la hora del día, incluyendo, sopas (ramen o laksa), pizzas con ingredientes poco habituales, perritos calientes y sándwiches, entre otros.

Sus platos están pensados para tomar sentados o llevar a bordo, un take away diferente que busca convertirse en una gran alternativa a las bandejas de los aviones que cubren los vuelos de larga distancia. Comida rápida, diferente y desenfadada, preparada con el sello de Dabiz Muñoz.

Los precios de su oferta son muy variados, y se pueden encontrar en un rango que va desde los 4,95 a los 24,95 euros, todo ello dentro de una apuesta llamativa entre la aburrida oferta que habitualmente llena los aeropuertos españoles.

En su carta se pueden encontrar “huevos voladores”, sándwiches de pan brioche, tostadas con huevos cocinados en diferentes versiones y combinados con diferentes ingredientes, y múltiples opciones de cocina internacional.

También hay lugar para pizzas inspiradas en la cocina coreana, mexicana e ibérica, así como la llamada Spanish Burger Mediterránea, un pincho de tortilla de patata dentro de un mollete y acompañado de salsas.

Comer y viajar con Dabiz Muñoz

El proyecto liderado por Dabiz Muñoz ha creado este modelo que pretende revolucionar la forma de comer en los aeropuertos. Ha sido creado para romper con las reglas de lo que se entiende por comer en el aeropuerto.

Es un concepto pensado para personas exploradoras, inquietas e inconformistas que tratan de disfrutar de una buena comida en cualquier lugar del mundo, incluso en lugares de paso como son los aeropuertos.

Una de las principales claves de la marca es que ayuda a renovar el concepto de comida de aeropuerto, tanto por su oferta dinámica como por la alta calidad de sus platos, a la que ayuda el hecho de trabajar con proveedores locales y de proximidad.

Se trata de esta manera de un nuevo espacio pensado para los más disfrutones, para todos aquellos viajeros que tratan de encontrar una oferta gastronómica extraordinaria y totalmente adaptada a ellos. Llega para cambiar por completo cómo se come en los aeropuertos.

En sus recetas destaca el sabor y los contrastes, con una oferta que cambiará constantemente y que está pensada para todos aquellos que se mueven en entornos de aeropuertos, con platos para degustar en la barra o disponibles para llevar.

La propuesta gastronómica de Hungry Club varía en función del momento del día, ya sea para el desayuno, el brunch, el almuerzo o la cena, además de otras muchas propuestas rápidas para llevar.

El propio Dabiz Muñoz aseguró en una entrevista que en el mundo XO no paran de desarrollar nuevas ideas, siempre “bajo nuestras propias reglas y códigos”, siendo consciente de lo que sucede en los aeropuertos, lo que conoce muy bien por su ritmo de vida.

“Viajo por los 5 continentes prácticamente cada año y llevo mucho tiempo estudiando cómo hacer algo que no se haya hecho nunca, una experiencia hedonista, dinámica y frenética con la calidad que nos imponemos nosotros mismos”, explica el chef.

Dabiz Muñoz está muy centrado en tratar de mejorar la experiencia del pasajero, consiguiendo crear una oferta que se adapte a los nuevos tiempos, respondiendo a las necesidades de las nuevas generaciones, que ahora pueden disfrutar de una experiencia gastronómica diferente en los aeropuertos.