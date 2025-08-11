Matthew McConaughey (55 años) se confiesa y desvela cómo fue su peor viaje a Madrid: "Perdí todo mi dinero"

Madrid es una ciudad perfecta en muchos aspectos. Uno de los más comentados siempre es el gran valor de su ocio nocturno, el cual nada tiene que envidiar al de otras grandes ciudades del mundo conocidas por sus inagotables fiestas.

Sin embargo, otro de los grandes valores de la capital de España es su calidad de vida. Por ello, cada vez se convierte en un destino más recomendado para hacer turismo. Incluso ahora en verano. Y es que los valores de Madrid no solo se han ido transformando, sino que han ido creciendo.

Es por ello que la ciudad atrae a personas de todo tipo, incluso a los rostros más conocidos del mundo. Una celebridad que recientemente ha confesado su amor por la capital de España ha sido el conocido actor de 55 años Matthew McConaughey.

El afamado actor ha sido uno de los protagonistas de uno de los últimos episodios de Podcrushed donde ha profundizado sobre su faceta más personal y sobre uno de los aspectos de su vida sobre el que menos detalles se conocen: el amor.

Además, lo ha hecho en muchas vertientes, no solo en cuanto a sus parejas sentimentales se refiere. Y así es cómo ha confesado cómo se produjo su viaje más incómodo a Madrid, el cual estuvo marcado por un gran problema económico y por un doloroso desengaño.

Así fue el peor viaje de Matthew McConaughey a Madrid

Matthew McConaughey es uno de los actores más famosos de la actualidad. Además de su talento para la interpretación de grandes papeles y de su visión para lanzar importantes producciones, el estadounidense está considerado por unanimidad como uno de los 'guapos' de Hollywood.

Sin embargo, ni siquiera un indudable atractivo físico como el suyo te garantiza siempre el éxito en el siempre delicado campo de las artes amatorias. Por ello, incluso galanes como él acumulan algún que otro fracaso y algún que otro doloroso desamor.

En su caso, uno de los que le marcó para siempre está muy relacionado con la ciudad de Madrid. Por ello, nunca podrá olvidar su peor viaje a la capital. "Cuando era joven, me fui a un viaje escolar a Madrid y perdí todo mi dinero en regalos para mi novia".

Sin embargo, aquel viaje que parecía que sería la mayor declaración de amor que alguien puede hacer, se terminó convirtiendo en un fracaso estrepitoso y muy traumático para él: "Cuando regresé, le entregué todo con el corazón en la mano… y me dejó. Fue demasiado".

Madrid, a pesar de ser una ciudad que le encanta, siempre tendrá un sabor agridulce para él, ya que le recuerda a uno de los momentos en los que más ha sufrido de su vida. Y es que tal y como el propio Matthew explica, pocos dolores hay más intensos e inexplicables que un gran amor.

"A veces damos tanto que asustamos, como si estuviéramos intentando comprar cariño sin darnos cuenta. Dormía mal, lloraba en las noches. Y fue mi mamá quien se sentó a mi lado en la cama y me dijo: 'Sí, duele… pero recuerda, tú eres un buen partido. Ella va a notar lo que perdió'".