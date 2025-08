La terraza de lujo donde beber cócteles inspirados en Sexo en Nueva York: el cosmopolitan de Carrie por 14 euros

Sexo en Nueva York es un clásico atemporal que las nuevas generaciones siguen descubriendo y disfrutando. En la serie, sus cuatro protagonistas visitaban los locales más selectos de la Gran Manzana y Carrie Bradshaw tenía un cóctel predilecto: el Cosmopolitan.

Ahora una terraza madrileña ofrece la posibilidad de probar esta mezcla que enamoraba a la famosa columnista y hacerte sentir como la protagonista de la famosa serie o en el personaje que tú quieras. La azotea del Hard Rock Hotel de Madrid ha preparado una carta de cócteles inspirada en las cuatro chicas de la ficción de televisión.

La selección recoge algunos de los rasgos más característicos de los personajes para transformarlos en sabores a disfrutar en la emblemática terraza RT60 con vistas a toda la capital. El precio de estas copas es de 14 euros.

Para empezar tienen un 'Just Like That', una nueva versión del cosmopolitan favorito de Carrie, hecho con una base de vodka Grey Goose, licor de hierbas Italicus, coridal de arándanos y un toque cítrico.

'Sarcastic Power' puede intimidar con su apariencia cítrica, pero tiene un interior mucho más dulce de lo que se imagina. Lo mismo ocurre con Miranda que seguro querría probar esta receta con base de ron Santa Teresa 1796. Además, mezcla canela, zumo de limón y bitter angostura.

La combinación más atrevida no podía ser otra que la dedicada a Samantha. Con Tequila Alto Olmeca como base, 'Dirty Talk' mezcla licor Grand Marnier, sirope de arce y limón.

Por último, queda la más romántica del grupo: Charlotte. Como ella, 'Hopeless Romantic' tiene una apariencia dulce y delicada pero con carácter en su interior. Su base es de Beefeater Black, mezclada con licor Saint Germain, sirope de lichi, agua de rosas y vino rosado.

'Sips' in The City

Estos cócteles pertenecen a la iniciativa 'Sips in The City', que brinda la oportunidad de viajar a Nueva York. Esto es posible gracias a un sorteo en el que se puede entrar tan solo con probar una de estas bebidas y registrando la visita para sumar una participación.

El premio son cuatro noches de estancia en el Hard Rock Hotel New York, ubicado en Midtown Manhattan, a pocos pasos de Times Square, Radio City Music Hall y la Quinta Avenida. Además, se ofrece un vale de 250€ para comida dentro del hotel en el que las habitaciones tienen unas vistas privilegiadas al skyline neoyorquino.