Ya es oficial: esta es la estación del Metro de Madrid que se va a someter a una restauración integral durante ocho meses

Uno de los servicios más importantes de la ciudad de Madrid es el Metro. Sin un correcto funcionamiento de esta infraestructura, millones de madrileños tendrían serios apuros para moverse por la capital cada mañana y no podrían llegar a cumplir con sus obligaciones.

De acudir al puesto de trabajo a ir al colegio o la universidad. Sin embargo, a veces los usuarios de este servicio se ven perjudicados por los continuos trabajos de remodelación y renovación a los que está sometido el Metro de Madrid.

Sin ir más lejos, en estos momentos líneas como la 6 o la 7 están sufriendo importantes trabajos de modernización y adecuación a sus nuevas necesidades. Pero no son los únicos puntos de la red de Metro de Madrid que van a estar en obras en los próximos meses.

También lo va a estar una de las estaciones más diferentes de la red ferroviaria madrileña. Un punto que no forma parte de las estaciones que se puedan utilizar, pero que sí es conocida por todos los habitantes de la capital como una de las más bonitas y a la vez misteriosas.

Se trata de la estación de Metro de Chamberí, conocida también como la 'estación fantasma'. Este espacio está actualmente abierto al público como museo y en los próximos meses se va a someter a una serie de trabajos de renovación que comenzarán en agosto.

¿Cuánto va a costar la renovación de la estación de Chamberí?

La estación fantasma de Chamberí va a sufrir una serie de renovaciones justo cuando se produce el 60 aniversario de su cierre funcional en la red de Metro de Madrid. Dicha estación, que se puede visitar a modo de museo, va a sufrir una renovación integral.

Unos trabajos que van a tener un coste aproximado de 180.000 euros y que ha detallado Gabriel Santos, responsable de patrimonio histórico de Metro de Madrid, quien ha confirmado que la renovación va a consistir en "una consolidación de fachadas y pavimentos verticales".

Estos trabajos vienen motivados por las filtraciones de agua que se producen en la zona y que han provocado que las sales se diluyan dañando unos azulejos que presentaban ya un aspecto deteriorado y resquebrajado.

Estos trabajos perdurarán hasta los primeros meses del año 2026 y el proyecto de restauración en sí contempla la corrección de pintura mural, enlucidos, solados y elementos metálicos en el vestíbulo, pasillos y andenes.

La buena noticia es que estos trabajos no afectarán al uso normal de la Línea 1, ya que no dificultarán el paso habitual de los trenes. Y es que la 'estación fantasma', aunque no supone una parada de la misma, sí forma parte de este recorrido.

Lo que sí supondrán estas obras es el cierre del museo durante el mes de agosto, cuando se llevarán a cabo la mayoría de los trabajos. La reapertura al público está prevista para el 5 de septiembre, aunque algunas zonas seguirán sin acceso hasta la finalización de todos los trabajos, ya en 2026.

José Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, asegura que el objetivo de esta renovación es "seguir manteniendo y conservando esta infraestructura". Esta parte del suburbano está considerada histórica ya que fue diseñada por el arquitecto Antonio Palacios y formó parte del primer tramo inaugurado en 1919 junto a otras ocho estaciones.

Dicha estación solo estuvo en uso hasta el 22 de mayo de 1966, ya que a partir de ese momento se declaró obsoleta por su situación. Una vez hicieron falta trenes más grandes para cubrir la demanda, sus andenes cortos quedaron inservibles. Además, se encuentra en una curva muy angosta.

Aunque no fue hasta el año 2008 cuando Metro de Madrid rehabilitó por completo la estación para transformarla en el museo actual que permite a los curiosos conocer los orígenes del suburbano.

Allí se pueden ver elementos típicos de la época como anuncios o mobiliario de los años 20. Esta particular estación recibe cada año a cerca de 50.000 visitantes, quienes acceden gratuitamente con reserva previa.