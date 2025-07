Diego, fan de Juan Luis Guerra, no se calla y estalla tras el concierto en Madrid: "El sonido es de feria de pueblo"

Juan Luis Guerra congregó a más de 17.000 espectadores en el Movistar Arena de Madrid este martes. 'El Rey de la bachata' colgó el 'No hay entradas' en el antiguo Palacio de los Deportes y deleitó a sus fans durante dos horas de música.

No todo fue perfecto durante las dos horas de actuación. Muchos fans del artista han expresado en X (Twitter) su descontento con el sonido del evento: "Estoy en el concierto de Juan Luis Guerra en el Movistar Arena de Madrid. Es con diferencia el peor sonido de todos los conciertos a los que he ido", asegura Carlos.

Este tuit ha provocado una serie de reacciones y comentarios en redes, donde muchos comparten la opinión de este fan. "Señores aquí nadie escucha nada en pista. Gracias a los coros de la gente se puede intuir algo", afirma otro usuario.

Otro fan del artista comenta que "no se oye nada nítido" en el concierto. Raúl es más directo y explica que es "sonido de feria de pueblo, una pena".

Un usuario llamado Diego también va más allá y asegura que "en Barcelona pasó igual, qué poca profesionalidad, es una vergüenza absoluta".

Uno de los momentos más emocionantes del concierto fue la aparición de Alejandro Sanz en el escenario. Fue justo al final, muchos fans creían que se había terminado cuando irrumpió al lado de Juan Luis Guerra. Ambos formaron un dueto para cantar 'Bachata Rosa'.

"Mágico Juan Luis Guerra como siempre. No dejé de bailar en toda la noche, pero me quedé paralizado cuando vi a Alejandro Sanz. Se me arrancó la emoción y se asomaron las lágrimas", es una de las muchas reacciones positivas de fans en X.

Juan Luis Guerra se encuentra de gira por España. Antes de visitar el Movistar Arena pasó por el Palau Sant Jordi de Barcelona. Y aún tiene previstos otros seis conciertos por nuestro país.

El próximo será en el Estadio de la Victoria de Jaén este jueves 17 de julio. Dos días más tarde visitará la Plaza do Mar de Sanxenxo, el sábado 19. En esta ciudad prevée reunir a más de 15.000 espectadores.

El martes 22 visitará el Parque Hermanos Castro de Gijón, mientras que el jueves 24 actuará en el Marenostrum de Fuengirola. El sábado 26 estará en Las Palmas de Gran Canaria y el domingo 27 cerrará la gira en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.