Los mejores planes este fin de semana en Madrid: escalada, cine de verano y concierto de Jennifer López

El verano sigue su curso y el calor, pese a rebajarse un poco de cara a este fin de semana, sigue siendo el principal protagonista

Por ello, desde Madrid Total proponemos algunos planes para hacer estas altas temperaturas algo más llevaderas. Muchos de interior para poder resguardarse del sol.

Además, una artista internacional presenta este domingo su nueva gira en la capital española. Esta será la única fecha en la que hará un concierto en Madrid.

Escalada y más

Con sus dos centros en Madrid, uno en Cuatro Caminos y otro en Carabanchel, Arkose ofrece un plan perfecto para escapar del calor este verano.

Su principal atractivo son sus paredes de escalada, para pasar un buen rato con amigos o en solitario. Además, también tiene su propia cantina para tomar algo después de disfrutar de la actividad.

También cuenta con una zona infantil para que los más pequeños puedan disfrutar jugando mientras esperan y un espacio de coworking para trabajar en un ambiente diferente a lo habitual.

Interior Arkose Arkose

🏠 Lugar: Calle Julia Nebot o Calle de Leñeros. 💰 Precio: Desde 14 euros.

Cine de verano

Continúan los cines de verano dispersos por distintos puntos de Madrid. Cibeles de Cine vuelve con una nueva edición llena de películas.

Este fin de semana es el turno de la ganadora del Óscar a mejor película de animación: 'Flow: Un mundo que salvar'. Cuenta la historia de un gato que se despierta en un mundo inundado donde la raza humana ha desaparecido.

Dos en la carretera Cibeles de Cine

Además, un clásico del cine, 'Dos en la Carretera', protagonizada por Audrey Hepburn y Albert Finney. Ambos pases comienzan a las 22.00 horas y se podrán disfrutar gracias a los auriculares que vienen incluidos con la entrada.

🏠 Lugar: Plaza Cibeles, 1. 💰 Precio: Desde 6 euros.

Tapices de seda

La Real Fábrica de Tapices acoge una exposición única en colaboración con el Museo de la Seda de Valencia: 'La seda de València visita la Real Fábrica de Tapices'.

Pieza de la exposición Turismo Madrid

En ella se podrá disfrutar de magníficas piezas de indumentaria valenciana realizadas en seda y trabajadas con distintas técnicas. Una de ellas es el espolín, muy representativo de la sedería valenciana.

Para poder realizar la visita, se debe realizar una reserva por correo electrónico para alguno de los horarios de lunes a viernes no festivos a las 11.30 o a las 13.30 horas.

🏠 Lugar: Real Fábrica de Tapices. 💰 Precio: Gratuito.

Jennifer López

Jennifer López aterriza en Madrid con su concierto el domingo 13 de julio en el Movistar Arena. La cantante llega a España con su gira 'Up All Night'.

Jennifer López en Madrid Movistar Arena

Esta será la única fecha en la capital, pero sí viajará a Barcelona donde actuará el día 15 de julio. Todavía quedan entradas disponibles para poder disfrutar de algunos de sus temas como 'On the Floor' o 'Let's Get Loud'.