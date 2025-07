La tienda de este castizo barrio se ha convertido en la más viral de Madrid: "Me compré 7 pares de zapatos por menos de 200€"

Dicen que no hay nada más indicativo de que estamos ante un buen restaurante de carretera que ver camiones aparcados en la puerta. Y es que nadie conoce mejor este mercado que ellos. Algo similar sucede cuando nos acercamos a una tienda.

Si vemos colas interminables en la puerta es que, al menos, están consiguiendo vender. Y si todo el mundo quiere comprar en una misma tienda es porque algo bueno aporta. Esto es lo que sucede con una de las tiendas más reconocibles de Internet y que está en Madrid.

Y es que en los últimos tiempos, hay una tienda de la capital que no ha parado de aparecer casi a cada segundo en redes sociales. Una zapatería que ya es la más viral de la capital y a la que acuden cientos de personas para comprobar si, efectivamente, merece tanto la pena como dicen.

Esta tienda de la que hablamos es la Zapatería Aurori, una tienda de barrio, del Madrid de toda la vida, pero que está siendo promocionada de manera casual por varios influencers. Esto ha provocado que las colas se extiendan por la acera sorprendiendo a todos los vecinos del barrio.

Y es que es difícil de entender este fenómeno. Un negocio que cuenta con mucha tradición y que está viviendo su momento de mayor esplendor gracias a los vídeos de ella que aparecen en Instagram o en TikTok.

¿Cómo es la tienda más viral de Madrid?

Zapatería Aurori es una tienda de barrio que se sitúa en el distrito de Chamberí. Tiene más de 50 años de historia y seguramente, cuando su dueño la fundó, no esperaba que su explosión llegaría a través de las redes sociales porque obviamente ni siquiera existían.

De hecho, muchos aún ni siquiera se explican todavía su éxito, ya que no se trata más que de una tienda de barrio situada en la calle Fernández de los Ríos, 86. Pero las colas son de decenas de metros a pesar de que haga un sol infernal y un calor insoportable en la acera.

Tanto es así que muchos de sus clientes acuden a tiendas cercanas para comprar agua e incluso bocadillos para amenizar la espera, como quien aguarda para comprar entradas para el concierto de su grupo preferido.

Y todo por la explosión que han provocado de este negocio las redes sociales. Una tienda de uno de los barrios más castizos de Madrid que ha cambiado su clientela, pasando de las señoras mayores en plena jubilación a las jóvenes que suelen ser el público de estos mercados modernos.

De hecho, muchas de esas pequeñas influencers oyen hablar de esta tienda y sienten la imperiosa necesidad de ir a comprobar si efectivamente las maravillas que dicen de ella están justificadas. Y es que las interminables colas responden a sus espectaculares precios.

Una de los casos más virales es el de Francesca Niro, quien se hacía eco del éxito de Zapatería Aurori a través de su cuenta de TikTok: "Todo esto son zapatos así que si vives en Madrid tienes que ver este vídeo".

"Ayer me compré 7 pares de zapatos por menos de 200 euros". Es decir, a menos de 30 euros de media el par de zapatos. Por ello, Francesca lo define como "el lugar perfecto para conseguir tus zapatitos". Y entiende a partir de su propia experiencia este éxito en redes sociales.

"Probablemente has visto miles de TikToks de esta zapatería y yo tenía que comprobar los precios con mis propios ojos así que fui y esto es todo lo que me compré. No puedo creer lo baratos que están y lo bonitos que se ven".

Como no podía ser de otra forma, relató así su increíble compra: "Primero que nada estos zapatos me urgían. Unos zapatos para salir porque yo me lastimé la espalda y no puedo usar tacones. Literalmente uso de estos zapatitos microscópicos".

Quedó tan sorprendida que incluso tuvo que compartir su hallazgo con su núcleo más cercano: "Obviamente le tuve que mandar fotos a mi mamá y a mi hermana y ellas también querían entonces les compré estos que son como los flabelus. Y a mi hermana le compré estos de aquí que amo el color. Creo que están súper bonitos, son súper coquetos y los puedes combinar con todo".

Y es que Francesca no se podía resistir a todas las maravillas que veía: "Estoy a punto de regresar yo a por unos exactamente iguales". En total fueron siete pares de zapatos, todos ellos a precios increíbles y que generaron una gran acogida entre sus seguidores.

"Luego me compré estos de aquí porque me enamoré del color. Todos son como medio de terciopelo. Son súper cómodos para caminar. Compré dos pares de estos zapatos. Unos para mí y otros para mi mamá. Estos son de los que agarran en el tobillo".

"Y por último, pero no menos importante, mi compra favorita. Yo entré a la tienda y dije estos zapatos tienen que ser míos. Mira esto por favor. Creo que nunca había tenido algo tan cero mi estilo. Pero los vi y me enamoré. Se me hicieron la cosa más bonita. Estas fueron mis compras".

La aventura de Francesca es una prueba más de cómo esta zapatería, regentada por una familia china y que dispone de zapatos desde 10 euros, se ha convertido en la nueva tienda de moda de Madrid. Un éxito difícil de entender para los vecinos del barrio, pero que responde al poder de las redes sociales.

Hasta ella acuden ya personas llegadas desde cualquier lugar del mundo. Por eso, podemos oír desde acentos británicos hasta el tradicional deje mexicano. Y es que los visitantes que pasan por Madrid acuden a esta tienda gracias a que el algoritmo de TikTok así se lo sugiere.