José Manuel Parada dice lo que muchos piensan sobre Miguel Bosé: "Cuando habla está afónico y cuando canta no"

Miguel Bosé ha vuelto a actuar en Madrid ocho años después. Lo ha hecho en el Movistar Arena, que acogió durante este martes a más de 12.500 fans del artista.

"¡Buenas noches, Madrid! ¡Mi casa, mi corazón, el suelo de mis raíces! Reconozco que pensé en algún momento que tal vez no iba a volver, pero aquí estoy", comenzaba diciendo el panameño.

La actuación de Miguel Bosé ha recibido elogios y críticas a partes iguales. José Manuel Parada y Saúl Ortíz han dado su opinión sobre el concierto en el plató de Buenos días en Telemadrid.

El mítico presentador gallego no pudo asistir al concierto por motivos laborales. Mientras que Saúl Ortiz no acudió por voluntad propia: "No he ido gracias a Dios".

El periodista se ha mostrado muy crítico con el artista, pues considera que ha "engañado" al público: "El 95% del tiempo que está en el escenario es con playback. Y el otro 5% es un desastre".

Saúl Ortiz recuerda que Miguel Bosé dio una entrevista hace una semana en la que "habla abiertamente" y "su voz es completamente oscura, está afónico y le cuesta mucho vocalizar".

El colaborador de Telemadrid cree que es "indiscutible" que tiene "una dificultad masiva para hablar, así que es imposible que cante como canta".

"Cuando es un engaño a mí no me gusta. Es playback y me consta por personas que trabajan con él.", añade.

José Manuel Parada también ha dejado un mensaje contundente: "Cuando hablaba estaba afónico y cuando cantaba no estaba afónico. A lo mejor aprendió a cantar con afonía. Hay mucho artista que está trabajando con playback últimamente".

No obstante, Ortiz reconoce que Bosé "conserva la legión de fans porque ha sido uno de los grandes cantantes, pero ya no está". El colaborador cree que "es injusto para los que le admiramos que no cuente la verdad, qué le pasa y por qué no puede cantar". "Negar eso es un poco ridículo", zanja.

Tampoco se pueden obviar todas las polémicas que ha protagonizado en los últimos años: "Él quiere desligarse de aquello de la plandemia y de todos los asuntos más turbios".

Parada destaca la importancia que tuvo el cantante para "romper moldes" en España y otros países: "Por eso tiene un público seguidor". Además, resta importancia a cómo cante: "La gente lo pasa bien recordando esas canciones y es un público al que le da igual que sea playback o que cante en directo."

Saúl Ortiz ha tirado de humor para finalizar el debate: "Si la gente quiere escuchar el disco de Miguel Bosé, que me paguen a mí los 80 euros y yo se lo pongo".