Ayuso sabe que en "Madrid no hay playa" pero lo tapa con música: el macroconcierto por los 40 años de su sede en Sol

'En Sol y sin playa, 40 años, vaya, vaya'. Ese será el título bajo el que se enmarque toda la programación de conciertos que acogerá la Puerta del Sol de la capital para celebrar el 40º aniversario de la Real Casa de Correos como sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

En concreto, será un día en el que se sucederán más de una decena de artistas en un gran macroconcierto abierto a todos los públicos y visitantes que quieran asistir, ya que la entrada es completamente gratuita.

Todos ellos se subirán al escenario instalado junto al Kilómetro 0 de la plaza para interpretar los temas más emblemáticos de los años 80 y primeros de los 90.

De esta manera, se escucharán canciones que habitan el imaginario colectivo de los ciudadanos como Aquí no hay playa, ¿Por qué te vas?, Cómo hemos cambiado, Veneno en la piel, Lucha de gigantes o Pongamos que hablo de Madrid, entre otros muchos temas.

Tendrá lugar el próximo 13 de junio a partir de las 20.00 horas. Esta velada festiva contará con la actuación de figuras emblemáticas del panorama musical del momento al que se hace honor (los 80 y los 90), junto a solistas emergentes de la última década.

Todos los artistas

Los artistas que actuarán serán Sole Giménez (Presuntos Implicados), Jeanette, Rubi, Josemi Carmona, Mercedes Ferrer, Alice Wonder, Queralt Lahoz, Alice Wonder, Ede, Chloé Bird, Paul Alone, Conchita, Rebeca Jiménez, Lin Cortés, Bernardo Vázquez (The Refrescos), Teo Cardalda (Golpes Bajos) y el grupo Un pingüino en mi ascensor.

A todos ellos los acompañarán en la gala una banda de músicos. Entre ellos se encuentra y destaca el percusionista Tino di Geraldo, con una larga trayectoria y que han compartido las carreras de artistas tan importantes como Antonio Vega, Joaquín Sabina, Manolo García, Estopa, Los Secretos o Andrés Suárez, entre otros.

El artista Bernardo Vázquez de The Refrescos. CAM

"Junto a madrileños de nacimiento, desfilarán por la Puerta del Sol otros muchos llegados a la región desde Vigo, Valencia, Cáceres, Pamplona, Córdoba o Barcelona, y también originarios de Buenos Aires, Helsinki, Toulouse o Londres, demostrando que la Comunidad de Madrid lleva abriendo sus brazos a la música estos 40 años que ahora se celebran", señalan desde el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

Tras las actuaciones individuales, el evento culminará con una interpretación conjunta de todos los artistas y bandas participantes, que pondrá el broche final a esta celebración.

La Real Casa de Correos

Este año 2025 la Real Casa de Correos cumple 40 años como sede del Gobierno Regional. Un edificio que se construyó en el siglo XVIII como oficina central de correos y que ha sido testigo de la historia de España y de la vida de los madrileños, desde los Levantamientos del 2 de mayo de 1808 a la proclamación de la Segunda República.

También ha sido sede del Ministerio de la Gobernación del Frente Popular durante la Guerra Civil y Dirección General de Seguridad en el franquismo.

El 12 de marzo de 1985 se firmó el convenio entre la Comunidad de Madrid, el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid para la cesión del inmueble como sede de la Presidencia Regional.

Asimismo, la Real Casa de Correos, situada en la emblemática Puerta del Sol, goza de la protección como Bien de Interés Cultural por su extraordinario valor arquitectónico y artístico.