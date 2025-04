El embalse de Madrid que es tan grande como 11 Bernabéus: una presa construida por Franco e ideal para los deportes de agua

España ha tenido un gran protagonismo de un imparable fenómeno en las últimas semanas. Se trata de las lluvias, las cuales han marcado el rumbo de todo el mes de marzo. Además, estas precipitaciones se han hecho especialmente notables en algunas zonas como Madrid, donde no ha parado de llover con intensidad en las desde finales de febrero hasta hace unos días.

Además, con la entrada del mes de abril, estas lluvias volverán a aparecer. Será solo un aviso de lo que está por venir a mediados de mes, cuando recibamos a una Semana Santa pasada por agua. Tanto es así que muchos madrileños no se han lanzado todavía a cerrar sus planes para estas fechas por miedo a que se les tuerzan.

Y es que muchas personas han estado más pendientes en los últimos días de los embalses y pantanos que de las playas. Estos lugares destinados a la reserva y al almacenamiento de agua han vivido su momento cumbre de los últimos años, ya que miles y miles de personas han estado pendientes de sus registros durante los últimos tiempos con especial interés.

Tanto es así que no solo se han convertido en un punto de interés informativo, si no también turístico. Y es que no hay que olvidar que muchas personas acuden a estos lugares para realizar una pequeña escapada como si fuera la playa. Allí podemos tomar el sol, bañarnos o incluso practicar deportes acuáticos.

Precisamente en la Comunidad de Madrid tenemos una de las mejores presas para este tipo de aventuras. Se trata del embalse de El Atazar, conocida por ser una de las más grandes de la zona y por ser uno de los proyectos más idolatrados de Francisco Franco.

Así es el embalse más grande de Madrid

El embalse de El Atazar es una de las joyas de la corona hidrográfica de Madrid. Se encuentra a tan solo una hora de la capital, en la sierra Norte, y está considerada como la más grande de la Comunidad. Su origen se remonta casi a mediados del siglo XX, ya que fue ordenada construir por Francisco Franco en los años 60.

Su misión era abastecer de agua a la capital en previsión de que esta sufriera una gran sequía. Esta presa comenzó siendo una impresionante obra de ingeniería y ahora se ha convertido en el mejor destino posible si buscamos ocio y aventura.

Las obras para la construcción de esta presa comenzaron en el año 1965 y duraron hasta 1972, cuando empezó a funcionar. Eso sí, más tarde de lo previsto por culpa de una serie de problemas geotécnicos. Una de las cuestiones que más destaca de esta impresionante obra es su estrctura, la cual tiene una bóveda de doble curvatura que fue una auténtica revolución para su época. Su técnica fue totalmente innovadora en la época porque permitía usar menos hormigón al distribuirse la presión del agua hacia los extremos de la presa.

Tras una serie de averías y reparaciones en los años 70, en 1988, el prestigioso ingeniero suizo Giovanni Lombardi aseguró que esta podía operar con total seguridad. Y desde entonces ha sido una de las referencias hidrográficas de Madrid. Ahora, incluso se ha convertido en uno de las referencias de ocio de la Comunidad, pues el embalse de El Altazar, debido a su enorme extensión de agua, se ha convertido en un lugar perfecto para practicar deportes acuáticos.

Eso sí, hay que saber que sólo está permitido usar embarcaciones sin motor en su interior. Toda la zona es actualmente un paraíso para los amantes del senderismo, ya que allí se pueden realizar infinidad de rutas que bordean el embalse y ofrecen vistas espectaculares de la presa y su entorno natural.

A partir del año 1992 opera en este precioso lugar una minicentral hidroeléctrica que aprovecha la fuerza del agua para generar energía. Este prodigio sigue siendo la principal reserva de agua de Madrid y una de las presas más vigiladas de España, con un sistema de sensores que monitorizan en todo momento cualquier cambio estructural.