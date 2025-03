Del Oso y el Madroño al bocata de calamares: este es el festival de ilustraciones que "quiere dibujar un nuevo Madrid"

"Nuestro deseo es sacar la ilustración a las calles", es una de las máximas del festival IlustraWeekMadrid que arrancó esta semana en la capital. Rubén Arribas, su director, asegura que con este proyecto "quieren dibujar un nuevo Madrid". La muestra, que aterriza por primera vez en las calles de esta ciudad, nace de la revista El Duende, de la que Arribas también es director.

La programación del festival se extenderá hasta el 5 de abril, y recogerá un total de 60 actividades en sus numerosas sedes alrededor de toda la capital. Desde exposiciones o charlas hasta ciclos de cine de anime, 56 puntos de la ciudad se llenarán de color para la ocasión.

Al proyecto se han sumado un centenar de creadores e ilustradores, que participarán a durante los 15 días que dura IlustraWeekMadrid. Arribas asegura que, a estos artistas, "muchas veces no se les da el reconocimiento o el valor que pueden tener en otras disciplinas", aunque posean "una gran influencia en lo contemporáneo".

Algunas de las ubicaciones destacadas son la Sala Equis, Ateneo Madrid, la Fundación Telefónica o el Museo ABC, que acogerán varios de los eventos programados en la agenda. Además, otros locales como La Fiambrera, Feria o Mad is Mad, contarán con algunas de las ilustraciones.

Uno de los puntos clave de este festival es, además, la reivindicación del arte y su valor, en una época en la que la Inteligencia Artificial está al acecho. Pretende ser una alianza entre los creadores, la ciudad y la universidad, para convertir Madrid en un punto referente del arte contemporáneo.

No falta, además, el carácter social. Y es que desde IlustraWeekMadrid quieren mostrar su apoyo en la lucha contra el acoso callejer. Por ello, participan en el proyecto StanUp de L'Oreal.

La presentación del festival tuvo lugar en el Espacio Cultural Serrería Belga, lugar que acoge, además, la exposición Icónica Madrid, uno de los puntos claves del evento. La muestra aglutina a varios artistas madrileños "de nacimiento o adopción" a los que se les ha pedido que reinterpreten algún elemento característico de la capital.

Cartel Iconica Madrid Serreria Belga IlustraWeekMadrid

Esther Ordax, fundadora de la revista El Duende y creadora de esta exposición, quiere, con Icónica Madrid, "romper el formato al llevarlo al patio de la Serrería Belga". En concreto, esta muestra estará disponible hasta el día 20 de abril.

Además, la exposición cuenta con las voces de los propios artistas, gracias a unos códigos QR que recogen "su propia historia y por qué han escogido estos iconos". Desde el Oso y el Madroño al bocata de calamares, pasando por El Retiro, en esta exposición están recogidos los elementos más emblemáticos de la capital.

IlustraWeek cuenta también con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte, considera que este "es un festival muy necesario", para poder "reivindicar que el verdadero talento no se puede imitar, no se puede copiar y no se puede crear".

Además, pide a los ciudadanos que estén "atentos al arte callejero", pues "las ciudades se llenan de color y se llenan de vida muchas veces gracias a estas ilustraciones".

Esta disciplina atravesará otros mundos. Destaca el evento de tatuajes que tendrá lugar en Suricatolab o el de ilustración botánica en colaboración con el Festival Botánica en el Bastardo Hostel.

Y es que precisamente en una de esas actividades colabora la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT). Su campus de la calle Colombia será sede de la III edición de la Feria de Ilustración (Ilustrafest).