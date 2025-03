Los mejores planes este fin de semana en Madrid: visitar la feria de arte más importante y escapar del frío con un cocido

Fin de semana pasado por agua en Madrid, la ocasión perfecta para reunirse con familia o amigos para hacer alguno de los miles de planes 'bajo techo' que ofrece la capital.

Por eso, esta semana desde Madrid Total recomendamos ir a uno de los mejores museos de Madrid que homenajea con una exposición a uno de los escritores más prestigiosos, visitar la feria de arte contemporáneo más importante o ir a ver una película al que ha sido elegido como uno de los cines más bonitos.

Y aún se puede hacer un plan que encantará a los fans de lo gastro y es perfecto para los días de lluvia: la ruta del cocido. Un plato típico de Madrid que se puede degustar en algunos de los restaurantes más míticos de la capital.

🖼️ ARCO Madrid

Ambiente en la última edición de la feria. Foto: ARCOmadrid

Ya ha arrancado la 44ª edición de ARCO Madrid, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, que se celebrará hasta el domingo 9 de marzo en Ifema. El viernes 7 abrirá sus puertas al público a partir de las 15.00 horas, la ocasión perfecta para ver las nuevas tendencias de arte.

Con una selección excepcional de 214 galerías de 36 países, la feria abre un amplio diálogo entre innovadoras propuestas del panorama internacional. Un encuentro que trasciende el mercado para fomentar también el descubrimiento, la reflexión y la investigación artística.

🏠 Lugar: Ifema. 💰 Precio: desde 22 euros.

🍲 Ruta del cocido

Un cocido. iStock

La ruta del cocido madrileño es el mejor plan para combatir el frío en Madrid y este año se celebra la decimoquinta edición hasta el 31 de marzo de 2025. Una ruta gastronómica que recorrerá muchos restaurantes de la capital y varios de la Comunidad, ofreciendo la posibilidad de degustar el típico plato.

La ruta recorrerá establecimientos localizados por toda la región. Esta nueva edición contará con la participación de nada menos que 41 locales. Se recomienda mirar la lista completa en la web del Ayuntamiento de Madrid.

🏠Lugar: Diversos restaurantes de Madrid. 💰Precio: Distintos precios dependiendo del local.

🖼️ Proust y el arte

Marcel Proust

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acoge del 4 de marzo al 8 de junio de 2025 una exposición que muestra cómo el arte influyó en la obra del ilustre escritor parisino. Proust es considerado como uno de los escritores más influyentes del siglo XX, quien también destacó en filosofía e historia del arte. Las pinturas, diseños, esculturas y manuscritos exhibidos tienen su reflejo en aspectos de su obra, personalidad y vida.

En su producción literaria se puede observar la influencia de artistas del pasado y de sus contemporáneos, al igual que la recreación de los paisajes y monumentos que le cautivaron en su día, junto al ambiente artístico que vivió.

🏠 Lugar: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 💰 Precio: entrada general 19 euros.

El cuarto cine más bonito

Image: Cineteca se apunta al concurso

La revista internacional Time Out ha hecho público esta semana el ranking de los 50 cines más bonitos del mundo, entre los que ha distinguido a tres espacios madrileños: Cineteca Madrid, en el 4º puesto; Filmoteca Española–Cine Doré, en el 9º, y la Sala Equis, en el 21º. El top diez lo completan Le Grand Rex (París), Pathé Tuschinski (Ámsterdam), Village East Cinema (Nueva York), The Electric (Londres), Cinema Dei Piccoli (Roma), The Astor (Melbourne), Pushkin Art Cinema (Budapest) y Le Champo (París).

Durante la semana del arte, se proyectarán en la cineteca películas y documentales del ciclo video artistas contemporáneas, una serie de creadoras cuya práctica desafía las fronteras entre el cine y el museo, entre la imagen en movimiento y la instalación. El sábado a las 19.00 horas se proyectará la película People I Could Have Been and Maybe Am de Boris Gerrets y a las 20.00 horas Un Baño Propio de Lucía Casañ.

El domingo los fans de Hayao Miyazaki tienen una cita a las 12.00 para ver La Princesa Mononoke y a las 19.30 se proyectará la película La Revolución de las Musas.