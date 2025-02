Javier y su equipo de 35 jubilados de 'walking football' en Majadahonda: "Nos picamos y somos peores que los niños"

Los sábados son los días en el que el famoso mercadillo de Majadahonda se llena hasta arriba de gente de toda la Comunidad de Madrid. Puede llegar a ser realmente agobiante. Por eso, José Cerdeño, de 72 años, decidió no meterse en tal tumulto y esperar a su mujer en un bar tomando una copa de vino.

Fue ahí cuando se le acercaron dos jubilados para preguntarle: "Tiene pinta de deportista. ¿Usted jugaba al futbol de joven?". La respuesta de José a aquellos desconocidos fue afirmativa y desde entonces puede presumir de ser de los pioneros del equipo de walking football en su municipio.

Esto fue hace 3 años. Ahora este deporte para mayores de 60 en la Comunidad de Madrid está en auge y especialmente en el equipo del Rayo Majadahonda, el más numeroso de todos, con 35 jugadores con una media de 69 años.

Jugadores de walking football en el banquillo del campo del Rayo Majadahonda. Laura Mateo El Español

Con cuatro equipos en la región —Getafe, Pinto, Tres Cantos y Majadahonda—, y a las puertas de que la Federación Madrileña de Fútbol cree una liga, a los equipos se les acumulan las peticiones de veteranos fichajes.

A su vez, otros municipios y barrios de la capital intentan fundar sus propios equipos. "Boadilla está a punto. Villalba quiere. Orcasitas y San Fermín en Madrid también, etc.", enumera a Madrid Total Javier Díez, presidente y capitán del equipo de walking football del Rayo Majadahonda.

Todo esto es un sueño cumplido para Javier, que todavía recuerda lo mucho que le costó fundar su equipo. "Vino en 2020 un inglés que conocía a vivir a Majadahonda y me habló de este deporte que no había escuchado en mi vida. En Reino Unido ya hay 400 equipos. Me pareció una idea estupenda. Al principio, la gente fue reacia, pero ahora tiene un éxito tremendo". De hecho, Javier fue ese 'desconocido' que, como sucedió en el fichaje de José, iba, junto a su amigo inglés, reclutando jugadores por los bares de su ciudad y repartiendo papeles informativos.

El walking football es ese deporte en el que "si corres te pitan falta", informa el capitán del equipo. Para evitar el contacto y los golpes, el campo de fútbol (del tamaño de fútbol 7, 60x40), no se puede pisar el área, que, con 6 metros de radio, rodea la portería (de 3x2), "como en balonmano". Tampoco se puede entrar por detrás ni levantar el balón por encima de la cabeza". Además, hay dos categorías: de 50 y 60 años, y de más 70.

José Luis, el jugador que fue a La Resistencia. Laura Mateo El Español

La fama de este deporte se ha disparado desde que José Luis, el número 6 del equipo, lo dio a conocer todavía más en el programa La Resistencia, hace aproximadamente una semana. "Me llevé la camiseta y me querían meter en la bañera", cuenta mientras calienta antes de entrar al campo. Es jueves —el día de la entrevista— y toca partido entre los jugadores.

En el campo, como en cualquier deporte profesional, todos llevan sus equipaciones de color blanco, azul y rojo, en las que cada uno lleva su número y nombre para facilitar la labor del árbitro. Este —que no puede jugar porque sufre problemas de cadera— pita falta y expulsa a un jugador por protestar.

Los jugadores calientan antes del entrenamiento. Laura Mateo El Español

Se escuchan gritos y quejas mientras abandona el campo. "¡Vamos a parar de protestar! ¡No se puede jugar así, que tienes 72 años!", le recrimina el entrenador, Nacho Bolland.

"Nos picamos hasta entre nosotros entrenando. Somos peores que los niños, como si hubiéramos vuelto al recreo de hace 50 años. Nos consideramos futbolistas, aunque no lo creas", bromea el capitán Javier.

Casi 80 años

El jugador más veterano es el portero del equipo, Carlos Alberto Reynoso, de 78 años. "Tengo una prótesis completa en la rodilla y con mi edad y mi lesión creía que nunca podría volver a hacer deporte. Cuando otro abuelo me contó que había que ir andando, me apunté sin pensarlo".

Este equipo acoge a todo el mundo, por eso son tan numerosos. En estos momentos tienen como 30 nuevas peticiones. "He jugado toda mi vida al fútbol y descubrí en internet que existía este deporte. Mandé el currículum, entrené un día con ellos y me llamaron para ficharme", explica Carlos Torres, de 63 años.

El equipo de walking football del Rayo Majadahonda. Laura Mateo El Español

Desde el Rayo Majadahonda crearon el primer Torneo Ciudad de Majadahonda de Walking Football en 2023. Además, con frecuencia juegan torneos en otras ciudades como Valladolid, Pilar de la Horadada, etc. "En junio de 2024 jugamos el primer torneo internacional en Getxo, con equipos de Francia, Italia y Chile, que nos han invitado a jugar en su país", dice Javier.

Cada vez son más equipos de walking football en Madrid. Al Rayo Majadahonda sólo le falta que su equipo sea mixto, como lo son muchos otros. "Pueden venir señoras. Aquí no se ha animado ninguna. Ni nuestras mujeres", invitan a participar con ilusión los veteranos jugadores que disfrutan este deporte como si volvieran a ser niños.