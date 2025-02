El asador más famoso de Madrid está en este conocido barrio: aperitivos gourmet gratis y la carne más rica de España

Si hay una ciudad que ha crecido exponencialmente durante los últimos años en España, esa es Madrid. La capital siempre ha sido la urbe más importante del país, como no podía ser de otra forma. Sin embargo, recientemente se ha consolidado como una de las capitales más representativas de Europa.

Además, Madrid ha conseguido ser reconocida en todo el mundo como una ciudad que es seña de aperturismo y de calidad. Y precisamente en esa calidad reside la clave y la esencia de muchas de las cosas que podemos hacer en la capital. Hablamos como no, de sus planes. Y es que si algo no falta en Madrid, ni en toda la Comunidad, son planes interesantes, rompedores y nuevos que hacer.

Muchos de ellos giran en torno a la gastronomía. Y es que Madrid tiene la suerte del ser el eje de todo y, por lo tanto, la ciudad donde encontrar casi cualquier cosa que imaginemos. Uno de los campos que mayor recorrido tiene en Madrid es la gastronomía, ya que moviéndonos sólo por un puñado de calles encontraremos influencias llegadas desde cualquier punto del país y casi del mundo.

Pero si algo podemos disfrutar en Madrid casi como en ninguna parte del mundo son las carnes. Por ello, en la capital encontraremos algunos de los mejores restaurantes para degustar este tipo de productos y platos. Y qué mejor para gozar con la carne que en un buen asador.

Si hablamos de este tipo de establecimientos y estamos en Madrid, tenemos que mencionar el Asador Casa Juan, el que podría considerarse como el mejor asador de la capital y como uno de los mejores restaurantes de carne de toda España. Un local situado en uno de los barrios más clásicos de Madrid y que tiene detrás una historia muy particular además de una carta exquisita.

¿Qué comer en el asador Casa Juan?

El Asador Casa Juan es un conocido restaurante de Madrid que está situado en la calle de la Infanta Mercedes. Por ello, es una de los rincones más famosos de Plaza Castilla. Este restaurante es conocido, sobre todo, por sus increíbles carnes, las cuales han maravillado a clientes y grandes personalidades de todo el mundo.

Una de las cosas más destacadas de este restaurante es el trato que dan a todos los clientes. De hecho, nada más llegar, es costumbre recibir a sus comensales con un pequeño detalle que muchas veces coincide con unos aperitivos de un rico paté o de un chorizo de primera calidad.

Este establecimiento es muy conocido en la capital de España. Por ello, una de las cuentas de creadores de contenido del ámbito gastronómico más conocidas ha pasado por allí para disfrutar de algunos de sus platos. Se trata de Comilones Madrid. En su visita pudieron probar productos tan ricos como su cachopo, que destaca por su receta ligera teniendo en cuenta que se trata de un plato contundente.

Y dieron continuidad a la carne con su entrecot, el cual se sirve en finos cortes para poder terminar de prepararlo al gusto en la mesa. Aunque antes arrancaron con algunos de sus mejores entrantes. Desde zamburiñas hasta croquetas de jamón pasando por buñuelos de bacalao. Y no faltaron los huevos rotos, conocidos en toda la capital por su inconfundible sabor y textura.

A pesar de que sea un restaurante famoso por sus carnes, dentro de su extensa y exquisita carta también podemos disfrutar de una gran variedad de pescados, los cuales son además de primerísima calidad. Por ello, Casa Juan nos ofrece la posibilidad de hacer una comida rica, extensa y muy variada.

Aunque el festín no termina en sus segundos, ya que continúa con sus postres. Por ejemplo, conviene no perderse el dulzor de su arroz con leche, la intensidad de su brownie o la magia de su tarta de queso. Apuestas clásicas con las que Casa Juan no falla, sino que confirma su excelencia. Además, tal y como pudo comprobar Comilones, es habitual que en Casa Juan obsequien a sus clientes con una jarra de sorbete de limón al cava como detalle de la casa. Por ello, tanto si eres de Madrid como si estás de paso, Asador Casa Juan es una parada obligatoria.

Además, como colofón, en Casa Juan podremos disfrutar de un restaurante diferente donde el trato y la atención marcan la diferencia. Sin embargo, este restaurante también es un templo para los amantes del fútbol y es que por allí han pasado leyendas de la talla de Sergio Ramos, Iker Casillas o Ronaldo Nazario. Aunque también grandes jugadores del Atlético de Madrid. Y muchos de ellos han dejado allí una camiseta firmada de recuerdo para decorar este lugar tan particular.