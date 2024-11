La ruta gastronómica más exclusiva llega a Madrid: sólo disponible en estos 12 bares del centro (y por tiempo limitado)

Las rutas gastronómicas triunfan en Madrid. Tal vez porque a los madrileños les encanta ir de bar en bar o porque es la oportunidad perfecta para probar los mejores espacios culinarios de la capital a un precio cerrado.

Sea como fuere, algunas de las mejores barras de la capital, desde coctelerías independientes hasta las coctelerías de los hoteles más lujosos y restaurantes con una potente oferta mixológica, se han sumado a la primera edición de la Ruta del Pisco Chileno que pretende mostrar al público madrileño y al visitante las bondades e infinitas posibilidades de este destilado que en Chile se toma de diferentes maneras

En el país de América del Sur el destilado de vino se toma solo, en combinado –los más populares son el Piscola, el Piscotonic y el Pisco Punch– y en sofisticados cócteles que van desde versiones de tragos clásicos como el Pisco Mule o el Serena Connection hasta creaciones de autor.

Los locales participantes en la Ruta del Pisco Chileno de Madrid han optado por crear sus propias combinaciones que se ofrecerán en cada uno de ellos durante la última semana de noviembre y la primera de diciembre, coincidiendo con el puente en el que más turistas llegan a la capital.

Esta experiencia única ya está disponible por tiempo limitado hasta el 8 de diciembre. Durante estas dos semanas, 12 de las mejores coctelerías y restaurantes de la capital, harán sus deliciosas creaciones, en las que han utilizado diferentes marcas de pisco chileno, como Espíritu de los Andes, Capel, El Gobernador, Alto del Carmen y Waqar. Los locales gastronómicos de la ruta son los siguientes:

MANDARIN ORIENTAL RITZ (Plaza de la Lealtad, 5). Pictura, el bar del Mandarin Oriental Ritz, consolidada ya como un icono de la alta coctelería en Madrid, participa en la Ruta del Pisco Chileno con Pisco Royal, una creación a base de pisco chileno, infusión y zumo de manzana verde, toque de lima y licor de manzana en el que su autor ha querido enfatizar las notas aromáticas del destilado con la frescura y acidez de la manzana acabándolo con una textura ligera de crema cítrica para afinar la entrada del trago final.

HOTEL URBAN (Carrera de San Jerónimo, 34). El Glass Bar del Hotel Urban, un referente en Madrid, vinculado a la coctelería, servirá Medpisco, un cóctel de pisco chileno y Green Chartreuse con mandarina y romero en el que hermana los sabores intensos de los Andes y la frescura del Mediterráneo en un trago de notas cítricas vivas y un delicado aroma a romero que acompaña muy bien al destilado de uva. El toque herbáceo de la Chartreuse y el dulzor suave de la mandarina realzan también el carácter del pisco, ofreciendo una experiencia equilibrada y sofisticada.

HOTEL INTERCONTINENTAL (Paseo de la Castellana, 49). Bar 49, en el corazón del lujoso hotel InterContinental, ofrecerá a sus clientes Mora Andina, un cóctel vibrante y refrescante que combina la riqueza del pisco chileno con la dulzura frutal del melocotón y la mora, equilibrado con un toque ácido de lima. Este cóctel evoca los colores y sabores de un atardecer sobre la cordillera de los Andes y ofrece una mezcla armoniosa de sabores: el pisco aporta su carácter fuerte y fresco, mientras que el melocotón y las moras le dan un dulzor frutal. La lima, en cambio, aporta un toque cítrico que realza el sabor y balancea el dulzor, logrando un cóctel refrescante y con múltiples matices.

THE PRINCIPAL MADRID HOTEL (Calle del Marqués de Valdeiglesias, 1). Bajo la batuta de Daniel Cruz, que ha desarrollado su expertise al frente de Amargo Place to Be, uno de los grandes hits de Malasaña, The Principal Madrid Hotel, el primer 5 estrellas de Gran Vía, destaca por su propuesta de alta coctelería. Para La Ruta del Pisco Chileno, Cruz ha elaborado el cóctel Isla Negra, inspirado en una de las casas más emblemáticas de Pablo Neruda. La idea de esta receta, un highball que lleva pisco chileno, mosto blanco, miel de melón, cítricos y soda de cilantro, "es unificar culturas mediante la gastronomía, ya que –explica el bartender– compartimos el uso del arrope, un dulce típico con base de uva, el cual se suele reducir y consumir con melón o calabaza".

GRAN HOTEL INGLÉS (Calle de Echegaray, 8). LobByto, el restaurante y coctel bar del Gran Hotel Inglés, ha diseñado un cóctel a base de pisco chileno, licor de piña, arándanos, Triple Seco y lima bautizado Herencia del Pacífico, una mezcla vibrante y exótica que evoca los sabores frescos y tropicales del Pacífico Sur. El pisco chileno, con su carácter robusto y afrutado, se une al dulzor tropical de la piña y al toque ácido de los arándanos y la lima, mientras que el Triple Seco añade un suave toque cítrico y ligeramente amargo que invita a un viaje sensorial.

FAT CATS (Calle del Infante, 5). El proyecto de Shivank Singh, inspirado en la estética de los años 70 y en la famosa banda de ladrones norteamericanos de la época, se ha erigido ya como una de las mejores coctelerías de autor de Madrid. Para la Ruta del Pisco Chileno añadirá a su original oferta Andean Dream, elaborado con pisco chileno, vino de Jerez, Chartreuse amarillo y piel de pomelo.

CARACORTADA (Calle de las Huertas, 63). Eduardo García, alias Edu Caracortada dirige esta coctelería en el centro de Madrid. Cualquiera de sus innovadoras propuestas o clásicos reinterpretados bien merece una visita, pero durante la última semana de noviembre y primera de diciembre es de obligado cumplimiento probar su cóctel de autor, Recolector Andino, con pisco chileno, vino de naranja, lima, mandarina, naranja y espuma de merengue, una propuesta refrescante y cítrica que captura la esencia de los Andes.

RAMSES (Plaza de la Independencia, 4). Con vistas incomparables a la puerta de Alcalá y al parque del Retiro, Ramses es uno de los epicentros de la gastronomía y el ocio más exclusivos de Madrid. Durante la ruta sorprenderá a locales y turistas con Pisco Ramses: pisco chileno, licor de flor de sauco, sirope de lichi, canela y ginger ale. Se trata de un cóctel elegante y exótico que combina la frescura y complejidad del pisco de Chile con delicadas notas florales y el toque dulce del lichi. La suave calidez de la canela y la efervescencia del ginger ale aportan un equilibrio perfecto entre frescura y sofisticación, creando una experiencia sensorial única. Ideal para quienes buscan un cóctel que sea al mismo tiempo refrescante y con cuerpo.

TEPIC (Calle Ayala, 14). El fantástico bartender Javier Quiñones del restaurante Tepic, único mexicano en Madrid con el sello Bib Gourmand de la Guía Michelin, ha diseñado Atacama Cocktail, una creación a base de pico chileno, Triple Seco, puré de chumbo, lima, clara de huevo y cereza inspirada en su viaje al desierto de Atacama. "Es el más árido del mundo, pero cuando llega la lluvia, partes del desierto florecen dando lugar a hermosos campos de color púrpura que se ven como los hilos que se generan en nuestro cóctel al añadir la cereza", explica.

MAMAQUILLA (Calle de José Abascal, 61). Referente de la cocina latina y de las cenas con espectáculo en la capital, MamaQuilla se suma a la ruta con Santiago de Chile, un cóctel en el que el pisco se infusiona con leche de tigre y se mezcla con jugo de piña y lima, logrando un equilibrio perfecto entre frescura, acidez y el toque exótico del destilado chileno.

PAPÚA (Plaza de Colón, 4). Luz, color, exuberancia, diversión y placer se dan cita en este place to be en el que la coctelería, dirigida por Daniel Regajo, juega un papel fundamental. Del 25 de noviembre al 8 de diciembre su cocina fusión puede acompañarse con Tierra, un viaje sensorial al origen del pisco chileno que mezcla este destilado con exóticos ingredientes botánicos como el maíz morado, la piña y la frambuesa.

GRAN VÍA 18 (Calle de la Gran Vía, 18). Bajo la gestión del Grupo Papúa, Gran Vía 18 es un nuevo restaurante con coctelería situado en la 5ª planta y en el rooftop, respectivamente, del centro comercial Wow Concept Gran Vía. Además de disfrutar de unas vistas únicas a la principal arteria de Madrid, quienes lo visiten durante la ruta podrán disfrutar de Paradiso, un digestivo long drink a base de pisco chileno, jengibre, manzana y lemon grass.