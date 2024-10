Los mejores planes con niños este fin de semana en Madrid: talleres, música, una yincana y decorar calabazas

El otoño en Madrid ofrece un ambiente propicio para disfrutar de actividades culturales diseñadas para los más pequeños. Este fin de semana, del 19 y 20 de octubre, varias propuestas invitan a las familias a compartir momentos de aprendizaje y diversión en un entorno agradable.

Desde talleres creativos hasta espectáculos llenos de música y risas, las opciones son variadas y se adaptan a diferentes edades. Estas experiencias no solo entretienen, sino que también fomentan el desarrollo artístico y musical de los niños.

La ciudad se convierte en un escenario ideal para explorar y disfrutar de la creatividad en su máxima expresión. A continuación, algunas de las actividades destacadas para disfrutar en familia.

La fábrica musical

Este sábado, los niños de 3 a 8 años podrán adentrarse en la Fábrica Musical del jefe Músicus, un divertido espectáculo donde el protagonista se enfrenta al desafío de crear notas musicales para una pieza muy especial. Sin embargo, su "aprendiz" no parece ser de gran ayuda, lo que llevará a Músicus a recurrir al público infantil para que le asistan para completar su misión.

A través de esta experiencia, los niños aprenderán conceptos básicos de la música como la altura, el timbre y la intensidad, todo en un ambiente interactivo y lleno de humor.

Lugar: Centro Cultural Casa de Vacas (Retiro). Precio: Gratis.

Literatura y yincana

La Compañía de marionetas Per Poc presenta un clásico de la literatura universal, el cuento 'El gato con botas' de Charles Perrault. Con títeres de gran formato inspirados en la corte del Rey Sol, esta historia cobra vida en el escenario, acompañada por un ensemble de música barroca en directo.

Los hermanos Pablo, Daniel y Aarón Zapico, del ensemble Forma Antiqva, son considerados unos de los mejores intérpretes de su generación en la música clásica en España. Esta presentación ofrece una oportunidad única para que las familias descubran la música y sus instrumentos en un contexto accesible y atractivo. Además, los niños de 3 a 9 años podrán disfrutar de una yincana en el museo, completando el cuento del Gato con botas mientras exploran el lugar. Los materiales estarán disponibles en el mostrador de información.

Lugar: Museo de Historia de Madrid Precio: Desde 15 euros.

Recolección y decoración de calabazas

El Pumpkin Patch Day se puede disfrutar en la finca ecológica Ecoterranea. Los niños podrán elegir y decorar su calabaza favorita, estimulando su creatividad y fortaleciendo los lazos familiares en una actividad divertida y única.

Además de la recolección de calabazas, la finca ofrece juegos temáticos como laberintos de paja y piscina de maíz. Los pequeños también tendrán la oportunidad de conocer y cuidar de los animales en la granja, fomentando la empatía y el respeto hacia la naturaleza. Con un enfoque en la educación sobre el medio ambiente, Ecoterranea enseña a los niños la importancia de la agricultura ecológica.

Lugar: Camino de Serranillos, 15. Precio: 19 euros.

Artefacto: una casa objeto

El proyecto Artefacto, creado por la artista Regina Giménez, invita a las familias a explorar el concepto de casa y sus infinitas posibilidades a través de un taller interactivo. Los participantes podrán activar las piezas que componen esta instalación, jugando con formas y colores mientras crean un collage que toma la forma de una casa-objeto.

Inspirados en la película 'House: After five years of living' de los arquitectos Ray y Charles Eames, este taller permite a los niños comprender el espacio y la vida a través del arte.