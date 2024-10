La tragedia de Isidro asesinado en su taxi en Alcalá remueve a sus compañeros: "Tenemos miedo"

"Una tragedia lo de Isidro. Tenía 62 años, le quedaba muy poco para jubilarse. Cuando le veíamos le decíamos 'Isi, ya no te queda nada, la estás rozando'". Son las palabras de uno de los 70 compañeros de profesión que tenía Isidro, el taxista que fue asesinado a las puertas del hospital Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares, durante la tarde de este martes hacia las 19:45 horas.

Tras ingresar en estado muy grave en la unidad de cuidados intensivos (UCI) después de recibir cinco puñaladas en las manos, los pulmones y el hígado, falleció durante la mañana de este miércoles a causa de las heridas.

Fuentes del sector de taxi que han tenido acceso a los vídeos del suceso cuentan a Madrid Total que Isidro recogió al que sería su asesino "hacia las 18.00 horas en la zona de Reyes Católicos" y condujo "alrededor de una hora y media con él" puesto que "pedía ir a varios destinos diferentes". Dichas fuentes desmienten que hubiera "una discusión" entre Isidro y el pasajero, ya que, en un primer momento, se especuló que ese fue el motivo del crimen.

Dichas fuentes indican que, durante la hora y media que duró el trayecto, el pasajero "no indicaba con precisión dónde quería ir" por lo que Isidro se lo preguntó varias veces. Al llevar tanto tiempo en el taxi, el taxista le dijo que "no le iba a cobrar" a partir de una cantidad, para que no le saliera tan caro.

Un detalle llamativo del suceso es que el trato entre Isidro y el pasajero siempre fue "cordial": "El taxista intentaba darle opciones al pasajero para que se reuniera con las personas con las que había quedado. Cuando llegaron a la entrada de urgencias del hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, el asesino tenía preparada un arma blanca dentro de la chaqueta que llevaba".

Tras ser apuñalado, Isidro salió del taxi gritando "me han matado". Además, tras agredir al taxista, el asesino no escapó del lugar, sino que permaneció en el taxi durante unos segundos.

Los compañeros de Isidro están consternados. Le definen como un hombre "trabajador y generoso": "Era soltero, pero como todos nosotros, tenía familia. Desde el sector del taxi pedimos que se haga justicia y que se aplique eso de que el que la hace que la pague".

Además, este suceso ha vuelto a poner encima de la mesa el tema de la seguridad de los taxistas, sobre todo por las similitudes del caso con el asesinato del conductor José Luis E. M. en noviembre de 2019, que fue degollado por su pasajero, curiosamente, también en Alcalá de Henares.

"Después del asesinato de José Luis, se instalaron en los taxis de Alcalá unos sistemas de seguridad que graban constantemente lo que sucede en el vehículo. Cada cierto tiempo la grabación se elimina, pero si el taxista pulsa un botón del pánico, las imágenes se recuperan y se envían a una empresa de seguridad. Pudo pasar eso para que se recuperara tan rápido la imagen del asesino de Isidro", apuntan fuentes del taxi.

Por otro lado, varios taxistas de Torrejón de Ardoz, municipio donde residía Isidro, y Alcalá de Henares dicen "tener miedo": "Si alguien te quiere agredir lo va a hacer una forma o de otra, pero en el interior de un taxi estamos indefensos. Se han probado muchos sistemas de seguridad, pero lo cierto es que si un pasajero nos quiere agredir, lo tiene muy fácil".

Cinco puñaladas mortales

Tras un aviso, hasta el lugar del crimen se desplazaron médicos del propio hospital Príncipe de Asturias para realizarle a Isidro las primeras intervenciones y posteriormente evacuarle a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Se encontraba muy grave por las cinco heridas incisas de arma blanca, que le habían afectado a las manos, pulmones y el hígado, según han indicaron a Europa Press fuentes de la investigación.

Pese a las intervenciones quirúrgicas y transfusiones de sangre practicadas, el taxista falleció durante la mañana del miércoles debido a la gravedad de sus heridas.

Aunque se acercaron rápidamente varias patrullas de la Policía Local y Nacional, de momento no se han producido detenciones. Ahora, el Grupo VI de Homicidios que tiene el caso en sus manos está hablando con testigos y revisarán las cámaras de seguridad del hospital para intentar identificar y localizar al agresor.

Por otro lado, desde la cuenta de X, antes de Twitter, del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, publicaron un mensaje expresando sus condolencias: "Consternados por la trágica noticia, desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares enviamos en nombre todos los vecinos de nuestra ciudad, nuestras más sentidas condolencias y todo el cariño a los familiares, compañeros y amigos del taxista asesinado, descanse en paz".

Además, desde la Gremial del Taxi de Alcalá han convocado una concentración de repulsa en la Plaza de Cervantes por el asesinato de Isidro, que tendrá lugar este jueves a las 13.00 horas.