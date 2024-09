Los mejores planes con niños este fin de semana en Madrid: el paraíso de los peluches y la fiesta de la bici

Este fin de semana las familias que no salgan de casa es porque no quieren. Y es que no será por falta de planes en Madrid. Una fiesta de la bicicleta en Rivas, una sala con recreativos y miles de peluches disponibles para conseguir son solo algunos de ellos.

Y los niños más futboleros podrán conocer la historia de un famoso club de fútbol madrileño a través de sus objetos más emblemáticos.

Además, en un espectacular festival con multitud de conocidos artistas habrá dos actuaciones musicales especiales para los más pequeños.

Minigolf y bolera

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CityPlay Madrid (@city.play.madrid)

City Play Madrid es un centro de ocio en Madrid donde poder jugar en un impresionante campo de minigolf de 18 hoyos con decoración e iluminación especial neón o en sus pistas de bolos deluxe con iluminación inmersiva e interactiva. También tienen un arcade lleno de más de 50 máquinas recreativas de última generación, simuladores, mesas de aire...

El horario de apertura es todos los días de 17.00 horas a 21.00 horas. La atención y reserva de cada actividad es por orden de llegada dentro del horario de apertura. Se pueden comprar las entradas online.

Lugar: City Play Madrid, Planta 2 en el Palacio de Hielo de Madrid. Precio: desde 46 euros dos personas.

El paraíso de los peluches

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iván Gálvez ✈️ El viaje de Iván (@elviajedeivan)

Hay una tienda en Madrid que parece salida de cualquier feria. Se trata de Guay Panda y es un lugar lleno de máquinas donde conseguir peluches. Con un precio único dan 12 fichas y si no se consigue ninguno, regalan uno como mínimo.

Además, los que se consigan se pueden cambiar por otros productos. No paran de reponer los peluches, por lo que nunca se acaban.

Lugar: Calle de Fuencarral, 100, Centro (Madrid). Precio: 10 euros por 12 fichas.

La historia del Real Madrid

Una de las camisetas de la exposición 'Pegada al corazón' del Real Madrid en LaFinca Grand Café. AFP7 / Europa Press

Los más futboleros y seguidores del Real Madrid podrán conocer la historia de este club de fútbol a través de sus equipaciones históricas y objetos emblemáticos. Entre estos están, por ejemplo, camisetas, como la primera de 1902 o la de Iker Casilla en la final de la Champions de 2014. Incluso las botas de Cristiano Ronaldo, Modric y Arbeloa, así como balones y carteles de algunos icónicos partidos.

La exposición se llama 'Pegada al corazón' y se podrá visitar en LaFinca Grand Café, que lo ha organizado en colaboración con el Centro de Patrimonio Histórico del Real Madrid y la Fundación Real Madrid. Estará disponible hasta el 17 de noviembre en el horario habitual del centro.

Lugar: LaFinca Grand Café. Precio: gratuita.

Música en familia

El CaixaBank Madrid Live Experience volverá a celebrarse un año más, del jueves 26 de septiembre al miércoles 2 de octubre. Una cuarta edición con actuaciones en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío.

Cartel de CaixaBank Madrid Live Experience.

Este fin de semana llega con una propuesta para musical para los más pequeños. El sábado 28 de septiembre, Rock en familia presenta '¡Viva el pop español!', una actuación con la que la familia al completo podrá disfrutar de lo mejor del pop español de los ochenta y noventa. El domingo 29 de septiembre el grupo infantil Pica Pica regresará para hacer bailar a los niños con Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro.

Además, como artistas de cartel contarán con Leo Rizzi, el viernes, y con la internacional Bonnie Tyler, el sábado, conocida por canciones tan icónicas como Total Eclipse of the Heart. El domingo se subirá al escenario el músico español Álex Ubago.

Un plan que se completa con los foodtrucks y la terraza desde las 18.00 horas. Un espacio en la explanada de la antigua estación de Príncipe Pío que contará con una zona de comida y bebida para vivir una experiencia mucho más completa. Las entradas se pueden adquirir en su página web.

Lugar: Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Precio: varios precios.

La fiesta familiar de la bici

La Fiesta de la Bicicleta de Rivas de 2023. Ayuntamiento de Rivas

Rivas celebra el domingo 29 de septiembre la Fiesta de la Bicicleta, el mayor evento lúdico de este deporte en la ciudad, como parte de la Semana Europea del Deporte en el municipio. Una reunión de cientos de participantes de todas las edades en alegre pelotón.

La inscripción tiene un precio popular de 5,50 euros. Hay dos salidas: una para el pelotón adulto (10.30 horas, desde el recinto multifuncional del auditorio Pilar Bardem) y otra para familias (11.30 horas, desde la avenida del Cerro del Telégrafo, junto al rocódromo al aire libre). La llegada se fija en la explanada del centro comercial H2O.