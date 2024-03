Los mejores torreznos de Madrid (y puede que del mundo) se comen en este bar: explosión de sabores

Cada año se celebra el concurso de Mejor Torrezno del Mundo, un certamen a través del cual podemos conocer los mejores lugares para poder disfrutar de estos bocados tan tradicionales en España. En el caso de la capital de España, los mejores se pueden encontrar en un bar de Madrid, que se llama El Quillo Restaurante, que ha conseguido superar al Restaurante Alright y a Alba Cervecería, segundo y tercer clasificado.

El jurado del concurso "El Mejor torrezno de Soria" en su categoría profesional para la Comunidad Autónoma de Madrid ha alabado el producto ofrecido por este restaurante getafeño, que ha dado con la fórmula mágica tras una infinidad de ensayos y pruebas. Estas han merecido la pena, ya que le ha permitido conseguir un torrezno perfecto en cuanto a sabor y aspecto, todo ello gracias a una novedosa técnica propia que permite disfrutar de un bocado crujiente, sabroso y con poca grasa.

El establecimiento se ha mostrado muy satisfecho con este galardón, puesto que no contaban con resultar los ganadores. De hecho, el local lleva poco tiempo abierto, estando situado en la Calle Dolores Ibárruri, 1, de Getafe, y con un equipo de profesionales joven, que tiene una media de edad que ronda los 21 años.

Este premio se ha convertido en un gran reclamo para atraer más clientes a El Quillo Restaurante, si bien hay que tener en cuenta que este establecimiento se encuentra especializado en cachopos gourmet, que son su "plato estrella". Sin embargo, quisieron apostar por elaborar un elemento que acompañase al cachopo que fuese diferente y decidieron apostar por unos torreznos cuya ración tiene un precio de 12,90 euros.

Más allá de limitarse a preparar y servir torreznos tradicionales y con poca preparación, hicieron multitud de pruebas para poder conseguir una técnica propia que los ha llevado a ganar este título. Sin embargo, en la final nacional no pudo convertirse en el Mejor Torrezno del Mundo, título que fue a parar al Café Chicago, de Zaragoza.

Para disfrutar de los torreznos y cachopos de los que se hacen llamar a sí mismos "Los Reyes del Cachopo", los horarios de apertura son los jueves de 12:30 a 17 horas y los viernes y sábados de 12:30 a 18:00 horas y de 20:30 a 00:30 horas, por lo que hay que aprovechar los fines de semana para dejarse llevar por sus deliciosos bocados. En su carta también se pueden encontrar empanadas criollas de carne y queso, croquetas, nachos con guacamole…

¿Es sano comer torreznos?

Los torreznos se comen desde hace siglos y en numerosas culturas, estando elaborados principalmente por piel de cerdo que es muy rica en grasa, lo que hace que hayan adquirido la fama de ser poco saludables. Sin embargo, un estudio publicado en Plos One lo desmiente e incluso asegura que estos bocados pueden resultar beneficiosos dentro de una dieta equilibrada.

Al estar elaborados con piel de cerdo cocinada en su propia grasa y con una cocción lenta para conseguir esa textura crujiente por fuera y grasos por dentro, pero sin excesos, nos encontramos con que los torreznos son ricos en grasas y proteínas, con un bajo aporte de hidratos de carbono. Es por ello por lo que son parte de la dieta cetogénica o keto, siempre consumidos de forma moderada.

De esta manera, se convierten en un alimento muy proteico que aporta 18 gramos de proteínas por cada 30 gramos de productos, y dado que las proteínas son necesarias para que los tejidos crezcan y se reparen, este es uno de los puntos fuertes de este alimento. Son muy ricos en colágeno, que supone en torno al 30% del total de proteínas y es fundamental para la estructura de los huesos, los cartílagos y la piel.

Por otro lado, tal y como ya hemos mencionado, se trata de una fuente de grasas, un nutriente que se requiere para almacenar energía, aunque también es cierto que, junto al azúcar, es uno de los grandes responsables de la obesidad.

A pesar de ello, los autores del estudio insisten en que parte de las grasas aportadas por los torreznos son cardiovasculares por su contenido en ácido oleico, que es una grasa monoinsaturada que podemos encontrar en otros alimentos habitualmente considerados saludables como el aguacate o el aceite de oliva. Asimismo, este ácido también tiene efectos beneficiosos sobre la piel, razón por la cual se utiliza para formar y producir cremas, jabones y productos del cuidado de la piel.

A diferencia de lo que se suele pensar, los torreznos no son especialmente altos en colesterol, ya que por porción aportan 15 mg, y al no tener carbohidratos, no son demasiado calóricos. Por cada 100 gramos de alimento se aportan 260 calorías.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, para poder determinar si son o no saludables los torreznos, hay que tener en cuenta que no lo son los industriales, ya que son productos procesados que pueden contener mucha sal, grasas mal agregadas en la fritura y distintos aditivos que pueden ser perjudiciales para la salud.

En cualquier caso, aunque se opte por torreznos naturales, hay que tener en cuenta que la fritura puede ser perjudicial para personas que padecen enfermedades cardiovasculares, porque al absorber muchas grasas, este exceso puede favorecer la obesidad, el aumento de la presión arterial o el colesterol, y todos ellos son factores de riesgo de cara a padecer este tipo de problemas de salud.