Los mejores planes este fin de semana en Madrid: pilates gratis, un tardeo galáctico y música de órgano

Este fin de semana, del viernes 22 al domingo 24 de marzo, la capital se llena de fiestas y empiezan las actividades de Semana Santa. También hay nuevos eventos muy movidos como un tardeo galáctico, shows con música en directo y conciertos.

Además, el exitoso musical Chicago ha anunciado que empieza a realizar sus últimas funciones en Madrid, por lo que es la última oportunidad y hay clases de pilates gratis en el Mercado de Chamberí.

Comienzo de Semana Santa

Ciclo de Órgano San Ginés. Ayuntamiento de Madrid

Como parte de la programación de la Semana Santa, la Iglesia de San Ginés acoge la decimoséptima edición del clásico ciclo de música para órgano que todos los años da a conocer distintos autores y épocas, texturas y sonoridades diversas del instrumento sinfónico por antonomasia. Los conciertos tienen entrada gratuita hasta completar aforo.

[El otro dulce típico de la Semana Santa que puedes disfrutar versionado en esta panadería de Madrid]

Este jueves 21 de marzo, a las 18:30 horas, estará Raúl Prieto, concertista internacional de Estados Unidos. La próxima función es el lunes 25 de marzo, a las 18:30 horas, con la actuación de Pedro Alberto Sánchez, organista titular y maestro de capilla del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

Lugar: Iglesia de San Ginés (calle del Arenal, 13). Precio: conciertos con entrada gratuita hasta completar aforo.

Última oportunidad

Tras una temporada de éxito en la capital, el musical Chicago anuncia que finaliza pronto su temporada en Madrid para emprender una gira que lo llevará a recorrer España hasta julio de 2025.

Este próximo 28 de abril, el Teatro Apolo (plaza de Tirso de Molina, 1) bajará el telón del clásico de los musicales de Broadway, así que estas semanas son las últimas oportunidades para disfrutar, si todavía no lo has hecho, de este gran musical.

Esta producción del musical, la misma que se puede ver ahora mismo en Nueva York, se ha representado en más de 36 países y visto por más de 35 millones de espectadores. Chicago es una excitante historia sobre avaricia, asesinato y el mundo del espectáculo. Hay varias funciones a la semana y puedes conseguir tu entrada desde 19,90 euros.

Chicago El Musical. Chicago

Lugar: Teatro Apolo (plaza de Tirso de Molina, 1). Precio: desde 19,90 euros.

Pilates gratis

Es curioso, pero el Mercado de Chamberí (calle de Alonso Cano, 10) no sólo tiene puestos gastronómicos, sino que también cuenta en sus instalaciones con FitUp y Centro Maná, dos espacios dedicados al deporte y la actividad física.

Con el objetivo de ofrecer una experiencia de compras saludables que se fusione con un estilo de vida equilibrado, el centro de actividad física y bienestar Maná ofrecerá hasta el día 25 de marzo a los clientes del mercado la opción de asistir gratuitamente a sus clases más populares como pilates máquinas, entrenamiento funcional o aqua gym.

Para redondear la experiencia, el Mercado de Chamberí también vende sus packs saludables para comprar después de hacer deporte, que incluyen frutas variadas, embutidos como el pavo natural para disfrutar con las populares regañás andaluzas como snack y kéfir, por un precio de 11,90 euros.

Mercado de Chamberí.

Lugar: Centro Maná en Mercado de Chamberí (calle de Alonso Cano, 10). Precio: gratis.

Tardeo galáctico

Cosmic Cruise es la nueva fiesta de sábado tarde en Fitz Club. Los asistentes no solo disfrutarán de la música, sino que también se embarcarán en una nave espacial imaginaria que los llevará a explorar cinco mundos sonoros distintos. Desde el pop hasta el flamenco, pasando por el disco y el burlesque, cada parada en este viaje galáctico estará lleno de sorpresas.

El preestreno de Cosmic Cruise está programado para el próximo sábado 23 de marzo a las 17:00 horas y las entradas para esta fecha están disponibles a un precio especial en su web, que parte desde los 18 euros.

Cartel Fitz.

Lugar: Fitz Club. Precio: desde 18 euros.

Concierto de Cecilia Krull

Para inaugurar el ciclo MomentaZos de Canopy by Hilton Madrid Castellana llega este 22 de marzo a las 20:30 horas la voz inconfundible de Cecilia Krull, la cantante española de 36 años que ha robado los corazones de millones de personas con su My Life Is Going On, el tema principal de la serie de Netflix La Casa de Papel.

La entrada es de 10 euros y la programación musical de Escándalo, en Canopy Madrid Castellana, se enriquece además con sesiones de su Music & Entertainment Enthusiast, Almudena Belmonte, quien va más allá de ser una DJ residente y se encarga de que la experiencia musical en el hotel sea excepcional, y el complemento perfecto para cada momento del día.

Cartel Cecilia Krull.

Lugar: Canopy by Hilton Madrid Castellana. Precio: 10 euros.

Fiesta inmersiva

En Ginkgo Restaurante & Sky Bar hay un show inmersivo Ginkgo Jet Drunk. Se trata de un viaje para los sentidos que te lleva por cuatro destinos diferentes sin salir de la capital: México, USA, Brasil y España.

Un espectáculo único que podrás disfrutar todos los sábados hasta el mes de junio, inclusive, a partir de las 23:30 de la noche, donde la música en directo, danza, performance y una coctelería temática de autor te transportará directamente a la riqueza cultural de cada uno de los países protagonistas. Su precio va desde los 16 euros.

El show inmersivo Ginkgo Jet Drunk.