La mejor pizza de Madrid la hace un chef napolitano con calabazas de Aranjuez

El restaurante italiano de Manuel Becerra, Baldoria, lo ha vuelto a hacer. El napolitano Ciro Cristiano ha conseguido otro galardón más gracias a su excelencia pizzera.

En concreto, Calabaza ti amo! ha sido elegida la Mejor Pizza de Madrid en el I Campeonato de España de Pizzas, cuya entrega de premios se celebró este lunes en Madrid. Este certamen ha sido organizado por La Mejor Pizza, una guía que reúne las mejores pizzas del país.

Calabaza ti amo!, en la carta habitual de Baldoria, es una exquisita combinación de crema de calabaza —procedente de La Huerta de Aranjuez, del agricultor Jorge Nieto—, queso ricotta, 'nduja de Calabria, calabaza asada y romero. Atendiendo a la clasificación nacional, esta pizza firmada por Cristiano es la tercera mejor de España.

"Calabaza ti amo! es un bocado de temporada; dulce gracias a la deliciosa calabaza que nos llega de Aranjuez y con un punch muy personal por el picante del embutido 'nduja y el resto de los ingredientes", informa Ciro Cristiano en un comunicado.

Más premios

En apenas un año desde que nació, Baldoria se ha convertido en un establecimiento muy popular que, además, ha recibido el espaldarazo de los expertos a través de diferentes reconocimientos. El pasado septiembre, el primer restaurante de Ciro Cristiano en solitario obtuvo el puesto 64 en el ranking de la guía 50 Top Pizza World, la más reconocida e influyente del mundo en lo que a esta receta se refiere.

Así, Baldoria se convirtió en la cuarta mejor pizzería de España (sólo cinco españolas figuran en el ranking). Unos meses antes, en mayo, se alzó con el premio New Entry of the Year 2023 de la lista 50 Top Pizza Europa 2023 tras alcanzar el puesto numero 13 y convertirse en la entrada más fuerte de un ranking de cabecera para los amantes de la pizza.

Pizzas napolitanas

En Baldoria, las pizzas napolitanas se caracterizan por ser ligeras —pese a su generoso tamaño— al seguir la técnica tradicional de Nápoles. Roberto Castellano, jefe pizzero de la casa, prepara la masa íntegramente en el local con harina italiana y biga como prefermento, con un 50 % de hidratación; la dejan fermentar 24 horas y después descansa otras 24 horas. De esta manera, al reposar 48 horas se consigue una base ligera y digestiva, que luego se enriquece con el resto de los ingredientes.

El horno Acunto, traído directamente desde Nápoles, llega hasta los 420ºC para cocinarlas en 80 segundos por lo que salen muy crujientes. Actualmente, en Baldoria hay ocho pizzas, como la Queso Forza 4, con gorgonzola, fior di latte, crema de queso de cabra, membrillo y crujiente de parmigiano; la Burrata Tartufo, con crema de trufa negra de Molise, burrata de Puglia, ricotta de búfala, setas, trufa negra y cebollino, o la Reina, con tomate San Marzano, fior di latte, champiñones, aceitunas taggiasche y jamón cocido a las hierbas.

