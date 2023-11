Los mejores planes con niños la semana de la Almudena: títeres en el Retiro y festival de cine

Llega el frío a Madrid, pero la capital no se para, y menos en semana con un día festivo, pues el día 9 se celebra en Madrid La Almudena. Por eso, desde Madrid Total proponemos diversos planes para hacer con los peques de la casa: el teatro es una de las mejores opciones. Además, también tendrá lugar en Madrid un festival cine, para que los niños puedan comenzar a descubrir la magia del séptimo arte.

Por otro lado, el jueves día 9, los peques podrán disfrutar de un espectáculo de animación en plena Plaza Mayor, seguido de la degustación de la famosa y castiza Corona de La Almudena.

Día de la Almudena en Madrid

Dentro del programa de actividades preparado por el Ayuntamiento de Madrid para festejar La Almudena en Madrid volverá a ocupar un lugar destacado el reparto de raciones de la sabrosa corona en su día de celebración, el jueves 9 de noviembre.

Almeida en la Plaza Mayor. E.E

Para esa jornada, se ha previsto a las 12:30 horas un espectáculo de animación a cargo del conjunto Los Castizos en la Plaza Mayor, que precederá a esta degustación popular del dulce de la Corona de La Almudena. Las raciones serán repartidas a partir de las 13:00 horas por personal de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE), colectivo al que debemos este redondo manjar.

Día de la Almudena en Madrid - Espectáculo y degustación

Lugar: Plaza Mayor Precio: gratis

Mi primer festival de cine

El evento cinematográfico pensado para los más pequeños de la casa se celebra en Madrid en varios establecimientos del 4 al 19 de noviembre. Una oportunidad para disfrutar de estrenos, talleres, un concurso de cortometrajes en el que votarán aquellos que más les gusten y muchas nuevas experiencias.

En Mi Primer Festival los protagonistas son los y las peques de la casa y ofrece una muestra de obras inéditas o trabajos difíciles de encontrar en cines, y pretende ser una propuesta cultural que contribuya al aprendizaje de la historia del cine.

Mi primer festival de cine. Festival de cine

En esta edición se rinde homenaje al renombrado estudio de animación Aardman, que este año conmemora el 30 aniversario del lanzamiento del cortometraje The Wrong Trousers de Wallace y Gromit, ganador del Oscar al Mejor Cortometraje de Animación. El festival ha preparado una selección única de algunas de sus obras más emblemáticas.

Entre las actividades, se celebra un taller para aprender a animar con plastilina, una de las señas de identidad de estudio Aardman. También se proyectará Chicken Run: Evasión en la granja, la primera película producida por este estudio, una sesión dedicada a la famosa pareja de inventores excéntricos, Wallace y Gromit y una selección de cortometrajes y películas firmadas por estudio Aardman.

Mi primer festival de cine Lugar: Cine Paz, Cine Doré y cine Conde duque. Precio: Distintos precios dependiendo de la actividad.

Las aventuras de Peppa Pig

Peppa Pig es un personaje que no necesita presentación, y no hay muchos niños que no conozcan las aventuras de este dibujo animado creado por Neville Astley y Mark Baker. Por eso, llega un plan que encantará a los más pequeños que sigan las aventuras de Peppa Pig.

El Teatro La Latina acoge hasta el 26 de noviembre, con funciones de sábados y domingos, la gira del espectáculo en vivo de esta exitosa serie infantil de televisión.

Un divertido espectáculo teatral interactivo pensado para el disfrute de toda la familia que representa las nuevas aventuras con Peppa Pig y sus amigos del colegio.

Una imagen de Las aventuras de Peppa Pig Las aventuras de Peppa Pig

En este espectáculo, Peppa Pig se prepara para una emocionante acampada en el bosque acompañada por su hermano George y sus amigos del colegio, como Pedro Pony, Suzy Sheep y Gerald Giraffe. Los personajes cobran vida en el escenario mediante el uso de marionetas de tamaño natural en una aventura inmersiva que ofrece una experiencia única y emocionante.

¡Las aventuras de Peppa Pig!, tiene como objetivo incentivar el aprendizaje, el juego creativo y la resolución de problemas, así como crear un espectáculo de pura diversión y entretenimiento para toda la familia.

¡Las aventuras de Peppa Pig! Lugar: Teatro La Latina Precio: desde 18.70 €

Títeres en El Retiro

Como viene siendo habitual, el Teatro de Títeres de El Retiro acoge una nueva representación el sábado y el domingo. Las compañías nacionales e internacionales que hacen representaciones en este teatro se caracterizan por su creatividad y por fomentar diferentes valores educativos a los espectadores más pequeños.

El fin de semana del 11 y 12 noviembre tendrá lugar, a las 12:30 horas, la obra Versos en tu ventana, de la compañía aragonesa Proyecto Caravana, que nació en 2011 y sus proyectos apuestan por crear espacios de convivencia y cultura entre generaciones.

Una imagen de Versos en tu ventana. Teatro de Títeres de El Retiro

Versos en tu ventana narra la historia de la catedrática Poesía y su becario Poema vienen a presentarnos una particular exposición: una colección de poemas y cuentos en verso que cobran vida dentro de los marcos de un viejo museo destartalado.

Para ponerlo todo en orden será necesario reubicar a los versos en sus ventanas, los títeres en los retablos y las ilusiones sobre el escenario.

Versos en tu ventana Lugar: Teatro de Títeres de El Retiro Precio: gratis

