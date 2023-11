Entradas para el concierto de Green Day en Madrid: a qué hora y dónde comprar los tickets

La banda californiana Green Day regresa a España en 2024 con un concierto muy esperado en Madrid. Se trata de un año especial para el grupo, que conmemora el 30º aniversario de Dookie y el 20º de American Idiot, dos de sus discos más escuchados. Además, a principio del próximo año, Green Day lanza su nuevo álbum: Saviors. En concreto, los fans podrán escuchar las nuevas canciones a partir del 19 de enero.

La voz de Green Day, el cantante Billie Joe Armstrong, tiene una nueva cita ante el público español en el Road to Rio Babel, el espectáculo musical que tendrá lugar antes del Festival Río Babel. Los admiradores del grupo ya han podido escuchar una de las canciones que formarán parte del próximo disco. Se trata de la canción The American Dream is Killing Me, que ya está disponible en las plataformas de música.

La icónica banda de punk rock también será cabeza de cartel del festival O Son Do Camiño 2024, que se celebra en Santiago de Compostela el 30 de mayo. De esta forma, comenzará la gira europea de Green Day con dos únicos conciertos que el grupo dará en Galicia y en O Monte Do Gozo, que contará con artistas internacionales.

El cantante de Green Day, Billie Joe Armstrong. Ricardo Rubio Europa Press

Con el próximo lanzamiento de su nuevo trabajo en 2024, el trío musical que forman Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, ponen fin a la espera de todas las personas que llevan esperando un lanzamiento desde que la banda publicara Father Of All Motherfuckers, su último trabajo publicado en el 2020.

Asimismo, los integrantes de Green Day comenzarán una gira por Estados Unidos a comienzos de 2024, donde tendrán el apoyo de The Smashing Pumpkins y del productor Rob Cavallo, que ya trabajó con el grupo en sus álbumes más exitosos.

Cómo comprar las entradas para el concierto de Green Day

Las entradas para ver el concierto de Green Day en Madrid se pueden adquirir en la página oficial del Festival Río Babel. De hecho, si se quieren comprar las entradas antes de la venta general, el evento ha lanzado una preventa de tickets para el concierto.

Los fans podrán comprar la preventa de estas entradas a partir del miércoles, 8 de noviembre a las 10:30 horas en la web del festival (festivalriobabel.com). Las personas que quieran conseguir los tickets de forma anticipada tienen que haberse registrado en la página web, donde podrán comprar hasta cuatro entradas por persona. Sin embargo, el registro para la preventa de las entradas ya aparece agotado en la página web del evento, por lo que habrá que esperar a la fecha de las entradas generales.

La venta general de las entradas para el concierto de Green Day en Madrid se abre el viernes, 10 de noviembre a las 10:00 horas. Aunque hay que tener en cuenta que posiblemente se agoten pronto y queden menos tickets disponibles después de la preventa.

La esperada cita en la capital será el próximo 1 de junio de 2024. La banda estadounidense cantará sus canciones más populares ante los fans que acudan a la Caja Mágica de Madrid.

