La hamburguesa 'de moda' que sólo puedes comer hasta este domingo en Madrid

La Madrid Fashion Week no solo revoluciona el mundo de la moda durante esta semana en la capital, sino que también está provocando la invención gastronómica. Junk Burger, la marca madrileña que ganó el premio a la 'Mejor Hamburguesa de España 2022', presenta una nueva hamburguesa, a la que ha llamado Timeless, para rendir homenaje al mundo de la moda.

Y lo hace de la mano de Jorge Redondo, uno de los jóvenes diseñadores más destacados del sector, quien ha creado un packaging especial con motivo de la semana de la moda en la capital, que se celebra desde el martes 12 de septiembre hasta el domingo 17 en Madrid.

La nueva hamburguesa 'de moda' es elegante, sofisticada e inspirada en el icónico bolso de Chanel, el llamado Timeless. Esta edición es limitada y estará disponible únicamente en delivery a través de la aplicación Glovo, según informan desde esta aplicación de pedidos a domicilio en un comunicado.

Con un precio de 13,90 euros, esta edición estará disponible únicamente para todos los usuarios de Glovo Madrid, durante la celebración de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, hasta el domingo 17 de septiembre.

Timeless está hecha al estilo smash burger con vaca avileña. Los ingredientes que la acompañan son el queso cheddar, crujiente de bacón ahumado, pepinillo alemán y salsa Timeless, única para esta creación. Como toque final, la envuelve un pan de brioche de patata artesano.

"Cuando Glovo y Junk Burger me ofrecieron customizar la caja de su nuevo lanzamiento, me encantó descubrir que todas las hamburguesas de su firma tienen nombre de bolsos icónicos. El Timeless es uno de los que más me gustan, más interesantes me parecen y que más tenemos todos ubicados. Por esta razón no dudé en jugar con las formas geométricas típicas y hacer un juego de colores y palabras con todas las marcas participantes del proyecto, y así darle ese twist al lujo clásico", informa el diseñador Redondo en un comunicado.

Por su parte, los creadores de Junk Burger cuentan que "las hamburguesas son el nuevo plato gourmet por excelencia en la actualidad. Además, al igual que pasa en la moda, donde se trabajan combinaciones de tejidos, colores y patrones, en nuestro caso también buscamos sorprender jugando con olores, sabores y texturas. Timeless, es precisamente todo esto: una mezcla de creatividad, innovación, gastronomía y moda".

Así, esta alianza pretende rendir homenaje a la moda española fusionándola con la gastronomía.

Nueva hamburguesa Timeless Precio: 13,90 euros. Fechas: del 12 de septiembre hasta el 17. Ingredientes: vaca avileña, queso cheddar, crujiente de bacón ahumado, pepinillo alemán, pan de brioche de patata y salsa Timeless. Plataforma: Glovo.

