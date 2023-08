¿Con quiénes se irían los madrileños de crucero?: Descubre la lista formada por deportistas y políticos

Estamos en pleno verano y las vacaciones se empiezan a extender. Si algo es frecuente en el mes de agosto son los movimientos a la playa, al extranjero o cualquier destino turístico. Muchas personas llevan todo el año ahorrando de manera concienzuda para ahora pasar unos días de descanso, sol y tranquilidad. Y qué mejor forma de hacerlo que en un gran súper crucero.

Pasar unos días en estas embarcaciones recorriendo lugares maravillosos es una de las mejores opciones para esta época de calor agobiante e infernal. Además, los cruceros ahora ofrecen oportunidades casi para todo tipo de bolsillos. Solo hace falta disponer de unos días para poder disfrutar.

Un núcleo de población que recurre mucho a este tipo de vacaciones son los madrileños, quienes tienen que convivir durante casi todo el año con el peaje de tener muy lejos la playa y el mar al encontrarse en el centro de la península. Por ello, ahora la empresa MSC Cruceros ha elaborado un curioso estudio en el que ha definido algunas cuestiones muy curiosas sobre las elecciones de los madrileños como, por ejemplo, a quiénes elegirían para irse unos días de crucero.

¿Con quiénes se irían los madrileños de crucero?

La empresa MSC Cruceros ha elaborado lo que se llama la primera Radiografía del viajero actual. Un estudio en el que han descubierto algunas de las preferencias que tienen las personas residentes en Madrid a la hora de viajar en un crucero. Además, también han explorado la relación que tienen con este tipo de vacaciones.

Uno de los hallazgos más curiosos es la preferencia que tienen los madrileños por la compañía que se llevarían a uno de estos cruceros. Compañía, lógicamente, de famosos. Es decir, personas de gran relevancia y que no forman parte de ni de su familia ni de su grupo de amigos.

[Un crucero idílico casi sin moverte de Madrid: el plan estrella del verano que ni Netflix se ha querido perder]

Como la primera opción, los madrileños se quedan con una persona de fuera de la capital, pero que con el paso de los años y con la llegada de sus éxitos, ha pasado a ser un héroe nacional. Se trata de Rafa Nadal, una elección genial teniendo en cuenta que al campeón de Manacor le encantan los barcos y navega habitualmente.

En el segundo puesto del ranking se encuentra otro deportista, quien a la vez es una persona muy particular. Su día a día no transcurre entre raquetas, aunque podría, ya que tal y como él mismo confesó hace unos años, el tenis es su hobbie. Como no podría ser de otra forma, se trata del exfutbolista del Real Betis Joaquín Sánchez, recién retirado hace unos meses de la práctica profesional.

Joaquín Sánchez y Rafa Nadal

Completa este prestigioso podio una política muy conocida en la región central de España. Se trata de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid, a juzgar por sus resultados en las urnas, cuenta con grandes apoyos. Y muchos madrileños no solo la quieren al frente de la Asamblea, también de compañera de vacaciones en el mar.

Por último, completan esta curiosa y prestigiosa lista dos personalidades más. En el cuarto lugar se encuentra la influencer Laura Escanes, quien pone el toque moderno a este ranking. Y en quinta posición se sitúa el cantante Mario Vaquerizo, el líder de las 'Nancys Rubias'.

¿A dónde les gusta irse de crucero a los madrileños?

La Radiografía del viajero actual sobre preferencias y su relación con los cruceros que ha realizado MSC también revela algunos datos interesantes sobre cuáles son los destinos preferidos de los madrileños a la hora de irse de cruceros. Algunos son puramente europeos, mientras que otros son más exóticos.

Los itinerarios favoritos de los madrileños para irse de crucero son el norte de Europa y la zona de los Fiordos. Después se encuentran el Mediterráneo y las siempre espectaculares y apetecibles Islas Griegas. Los siguientes destinos que ganan fuerza, pero lejos ya de sus fronteras, son el Caribe y Japón. El estudio ha consistido en 3.000 entrevistas entre hombres y mujeres mayores de 25 años llevado a cabo del 14 al 28 de marzo.

Sigue los temas que te interesan