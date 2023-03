El mexicano de Madrid que triunfa en Dubai con su 'Taco de Oro'

Todo empezó entre llantos en un bajo de Fuencarral 82. 26 años después, 'Las Mañanitas' ha ganado el 'Taco de Oro' de Dubai por ser un auténtico restaurante mexicano en el extranjero.

El 'Taco de Oro' es más que un galardón. Es una estatuilla cubierta con láminas de oro de 24 kilates y diamantes negros que representa un taco de frijoles mexicano. Además, lo otorga la plataforma Cocineros MX por el Mundo en su Guía Taco de Oro, un 'manual turístico' de restaurantes fuera de México que, se podría decir, es como la Guía Michelin del país latinoamericano.

Este restaurante ahora se encuentra en el 'top 10' mejores mexicanos del mundo. Entre la lista de ganadores hay dos españoles más: 'El mexicano y mucho más', en Vitoria-Gasteiz, y 'Corazón de Agave' en Sitges, Barcelona.

Comienzos duros

Pero no todo han sido reconocimientos y prosperidad en Las Mañanitas. En febrero de 1997 Ernesto Díaz (Ciudad de México, 1964) abrió el restaurante junto a la Plaza de Barceló.

Ernesto Díaz en una de las paredes de Las Mañanitas. Mar León

Díaz es abogado y sus postgrados en esta materia los realizó en España gracias a la Beca Reina Sofía, destinada a hijos de migrantes españoles en México. Pisó hace 31 Madrid y ya no quiso volver. Con 28 años, en vez de dedicarse al derecho, decidió darle un giro de 180 grados a su vida y crear este local mexicano.

Los inicios fueron duros: "La zona de Chueca y Malasaña eran zona de miedo. Cuando yo abrí estaba casado y con un hijo pequeño, con muchos estudios... salía a la calle y decía ¿qué hago aquí?", recuerda Díaz.

La frustración iba in crescendo. No entraban clientes. "Yo lloraba y lloraba. Me decía qué necesidad tengo de estar aquí de camarero, si yo ahorita en México podría dar clases en la universidad o trabajar en un despacho".

Una de las zonas del restaurante mexicano. M. L.

Su suerte cambió un viernes, cuando el programa 'Madrid Directo' de Telemadrid acudió al restaurante y a su vez El Mundo publicó una buena crítica sobre ellos. "Desde esa noche no ha dejado de sonar el teléfono del restaurante hasta hoy. Siempre digo que le debo todo a Pedro J. y a los medios", dice el empresario.

Años después, de Fuencarral se mudaron un kilómetro en línea recta dirección norte. Ahora están en Bavo Murillo. "Gracias Malasaña, pero Chamberí también merece una oportunidad", alegaron desde el restaurante.

Ernesto Díaz tiene otros restaurantes como Las Mañanitas en Boadilla del Monte y el tablao flamenco Las Carboneras, junto a la Plaza Mayor, que lleva con su mujer, Manuela Vega, bailaora de flamenco con la que vive y tienen tres hijos.

Guisos y tacos

"Una vez que el cliente entra por la puerta es mío", asegura el dueño de Las Mañanitas. Su amplia y sabrosa comida casera, la vistosa decoración y el ambiente hacen de los locales Las Mañanitas sean auténticos restaurantes mexicanos. Para mantener su esencia, el 99% de la plantilla es oriunda de aquel país.

Sus solicitados nachos. Las Mañanitas

Entrantes como la quesadilla de flor de calabaza envuelta en una tortilla de maíz negro o sus nachos, son platos de lo más demandados: ya van más de 400.000 vendidos desde su apertura.

Sus principales son guisos y tacos que se comen a diario en México como la cochinita pibil, las albóndigas de chipotle o los tacos de chicharrón prensado. Y de postre, la especialidad de la casa es una deliciosa tarta de queso de maracuyá y mango.

Por otro lado, el restaurante de Boadilla del Monte está de celebración y así lo hace ver en su carta. Este 2023, coincidiendo con el 150 aniversario de la primera licencia de apertura de las cantinas mexicanas, las tabernas típicas de allí homenajean las más famosas recreando un plato mítico de cada una de ellas.

Su deliciosa tarta de queso de maracuyá y mango. M. L.

Gala en Dubai

Ernesto Díaz ya tiene comprado el billete a Dubai para el próximo 14 de abril. A la entrega de premios asistirán más de 250 invitados de todo el mundo, entre ellos chefs, productores y distribuidores de productos mexicanos. La gala contará con la presencia de altos cargos del Gobierno de México, periodistas famosos, investigadores gastronómicos de universidades del país latino, el conductor Marco Antonio Regil y los reconocidos cocineros mexicanos Karime López, Cosme Aguilar y Roberto Ruiz.

En la barra del restaurante Ernesto Díaz (dcha.) y el jefe de sala Israel Téllez (izda.). M. L.

Las Mañanitas Ubicación: Bravo Murillo, 54, y Boadilla del Monte. Precio medio: 25 euros por persona. Especialidades: guisos mexicanos, nachos, tacos de chicharrón prensado y tarta de queso de maracuyá y mango.

