La locura de los rollitos neoyorquinos: de limitarlos a dos por persona a tener un repostero en exclusiva

La fiebre de los rollitos se expande. De Nueva York han llegado hasta Madrid donde las panaderías están desbordadas por este delicioso rollo con masa de croissant relleno de una crema de diferentes sabores y un topping por encima que lo hace irresistible.

Se venden como churros en Nueva York, y ahora en Madrid. Los 'rollitos neoyorquinos' o 'New York rolls' desaparecen en cuestión de horas en panaderías de la capital como Maison Kayser o Novo Mundo. Nunca habían tenido un efecto llamada así de intenso ninguno de sus dulces, apunta desde las pastelerías.

La fama es tal que Novo Mundo ha tenido que limitar su venta a dos por persona y Kayser dedicar un repostero en exclusiva a producir este dulce. Ambas medidas para apaciguar el enfado de los que esperan largas colas y luego no consiguen su rollito.

Novo Mundo es un pequeño obrador en La Latina que empezó a finales de enero a vender los New York rolls y su éxito ha sido abrumador. Tanto es así que días después comunicaron a sus clientes que limitaban a dos rollitos por persona y no aceptaban reservas para que llegaran a más gente. "Entendemos la frustración de la gente que viene y no encuentra lo que está buscando. No dejaremos de producir otros productos para enfocarnos solamente en los NY Rolls".

La pastelería francesa Maison Kayser introdujo hace dos semanas en sus cinco pastelerías de la capital más la de Pozuelo de Alarcón este delicioso rollito en el que llevaban meses trabajando. "Sabíamos que iba a funcionar, pero no a este nivel. Está siendo una locura", informa María Fraile a Madrid Total, jefa de repostería de las pastelerías de la capital.

Rollito de Lotus. Maison Kayser

Fraile se encuentra en estos momentos en la pastelería central de Masion Kayser en París. Allí, ha comunicado que este nuevo dulce trae "locos" a los españoles. Una persona se dedica en exclusiva a hacer una única producción diaria para no dejar de hacer otros productos. Entre 200 y 300 a diario hay en cada tienda y aun así se agotan en cuestión de horas. "Los sacamos a las 11:30 y no llegan al mediodía. A las 15:00 se han acabado todos", dice.

Debido a la vorágine, Maison Kayser también se planteó hace unos días limitar los rollitos a dos por persona. "De momento no lo vamos a hacer porque pensamos que es un dulce para compartir. La gente se lleva varios al trabajo o a casa para que todos coman. Si vemos que se nos va de las manos, lo consideraremos", dice la jefa de pastelería.

Rollitos de sabores

Un empleado de Maison Kayser enseña los rollitos. Maison Kayser

En Maison Kayser hay tres sabores permanentes. El favorito por la gente es el de chocolate (5,50 euros) relleno de Nutella con chocolate negro y crujiente de avellana tostada por fuera; el de piscacho (6,90 euros) de relleno de crema con un potente sabor a este fruto seco y trocitos espolvoreados por fuera; y el de frambuesa (5,50 euros) con una crema natural de este sabor con trocitos de la fruta y frambuesas que coronan el rollito.

Recientemente han creado un sabor más gocho, el de Lotus. Una mezcla de croissant, galleta y chocolate con leche por fuera relleno de Lotus. Por otro lado, están trabajando en un nuevo sabor, el rollito de vainilla, que saldrá a la venta próximamente. Además, van a crear más sabores que los propios clientes les sugieren como el de café o el de frutas.

En cambio, Novo Mondo estrenó hace un mes aproximadamente los sabores de tiramisú con gianduja y el de crema de maracuyá con chocolate blanco y nueces pecanas.

Su elaboración es compleja. Son muchas las horas de trabajo detrás de un rollito neoyorquino, además de meses de formación. Desde Madame Kayser apuntan que el pastelero necesita unas cinco horas ya que las cremas son muy frágiles y el montaje del producto final muy laborioso.

Adaptación española

Según ha podido investigar la pastelera de Maison Kayser, este concepto se introdujo en Nueva York hace un par de años y desde hace seis meses está arrasando en la ciudad americana. "Desde antes de navidad empezamos a trabajar para traer la idea a Madrid, pero lo teníamos que adaptar a España", informa.

En América del Norte los rollitos son más gochos y los sabores mixtos como cheescake o cookies and cream. Los sabores de los rollitos de Madrid son más naturales, clásicos y menos empalagosos.

De todas las pastelerías francesas de Maison Kayser, el rollito neoyorkino solo está en España. "Descubrimos esta moda en Nueva York y decidimos traerla porque sabíamos que iba a gustar. El croissant encanta. De hecho nuestro producto más vendido hasta ahora es el croissant relleno de crema de almendras", informa la pastelera Fraile.

Y así ha sido. Una fiebre mundial que se propaga por el resto de panaderías de Madrid y próximamente Maison Kayser también llevará a sus locales de México, Inglaterra y Francia.

