Cinco planes originales para celebrar San Valentín en Madrid

Madrid no es París, pero también tiene lugares que no tienen nada que envidiar a la ciudad del amor. San Valentín se acerca y ese 14 de febrero es un día para hacer algo diferente con tu pareja. Afortunadamente, la capital tiene infinidad de planes para celebrarlo de la manera más romántica.

Es una fecha para regalar amor a tu media naranja y, por lo visto, la mayoría de los enamorados apuesta por el mismo plan. De hecho, The Fork expone que el 73% de los españoles celebró el día con su pareja en algún restaurante en 2022 y este año no se quedará muy lejos de este valor, según informa Last.app.

Este 14 de febrero te ofrecemos propuestas románticas de todo tipo para celebrar el día del amor en la capital y no caer en la rutina de pareja:

[Cinco escapadas románticas cerca de Madrid: un plan diferente en pareja]

1. Recrear un romance de película

Muchas películas y series han grabado algunas de las escenas más romáticas de la historia del cine español en la capital. 'Los amantes del círculo polar' de Julio Medem (1998) es uno de los romances más emblemáticos. Su escena de amor más representativa está filmada en la Plaza Mayor donde se dio la "casualidad para el amor".

También el Templo de Debod es uno de los lugares donde tal vez más escenas de amor se han rodado en Madrid. Buenos ejemplos son la serie 'Cuéntame cómo pasó' o 'Sin tentas no hay paraíso'.

2. Ir al cine

No hay plan más romántico que ir al cine. No importa la película, sentarse en la oscuridad de una sala y estrecharle la mano a tu pareja mientras ves la filmación es de los planes que nunca fallan.

En los cines de Cinesa puedes disfrutar de la magia de San Valentín con toda una serie de títulos románticos. Para los que quieran la emoción de una clásica historia de amor, 'Titanic' se emitirá el viernes 10 de febrero y los fans de los superhéroes tendrán su cita algo más tarde con 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía', el 17 de febrero.

El autocine en el coche también es de lo más romántico y más si te declaras en la gran pantalla. Autocine Madrid ofrece que las parejas puedan hacer llegar su mensaje a lo grande. Los clásicos de amor que se proyectarán durante esa semana son: este viernes 10 de febrero, 'El gran Gatsby'; el sábado 11 de febrero, 'La bella y la bestia'; el domingo 12 de febrero, 'Moulin Rouge'; el martes 14 de febrero, 'Amor sorpresa'; el miércoles 15 de febrero, 'Flashdance'; y el jueves 16 de febrero, 'Shakespeare in love'.

Semana del amor. Autocine

3. Casarse con Elvis Presley

Casarse en un restaurante, un plan por San Valentín. Fridays

Algunos lugares de Madrid están recuperando el espíritu que emana del 'Can't help falling in love' de Elvis Presley para invitar a las parejas de enamorados a casarse con motivo del Día de San Valentín. Una boda low cost oficiada por el mismísimo Elvis.

Puedes celebrar tu boda estos días en los restaurantes Fridays de Madrid, donde entregan un certificado que acredita el matrimonio y el vestuario corre a su cuenta, con complementos como el velo de la novia, la chistera del novio o el anillo. También puedes ir el Autocine de Madrid, que además inlcuye película y menú San Valentín.

4. Cena romántica

Una cena romántica es el plan más clásico y otro que nunca defrauda. Te hacemos tres propuestas diferentes:

Charrúa

Es el restaurantes de las velas por excelencia. Charrúa rinde culto al fuego con sus carnes a la brasa como el ojo de bife de novillo angus.

Es un restaurante-asador sofisticado de estilo rústico y distinguido, con platos uruguayos y una amplia carta de vinos. Desde 2009 está situado en la esquina de la calle Almirante y calle Conde de Xiquena, en el barrio de Justicia.

Mesa de Charrúa. Charrúa

Coque

Para los paladares más gourmet, está el restaurante Coque de los hermanos Sandoval. Los colores y las formas de Relais & Châteaux Coque (dos estrellas Michelín) hacen de él un espacio muy agradable para una velada bonita. El lugar más romántico de todos es el salón África, porque está apartado del paso de otros comensales y la decoración es más íntima. Su menú degustación del chef Mario Sandoval se puede compartir en pareja.

El Helado Bloody Mary. Coque

Quédate en casa

Montar la fiesta en casa también es una opción de lo más íntima y amorosa, pero si no quieres cocinar el delirey con menús románticos es una opción. Sin ir más lejos, el restaurante Juanyta Me Mata! ofrece un menú (55 euros) que te llevan a casa con detalles románticos y figuras con forma de corazón como las hamburguesas.

Menú de San Valentín. Juanyta ME MATA!

5. Noche de hotel

El amor ha sido siempre y será el protagonista de muchas de las grandes obras de la literatura universal, y de muchas noches de hotel. El hotel de lujo Palacio de Atocha combina ambas en el bono Romeo y Julieta (670 euros), que incluye una noche allí y un ejemplar del libro.

En la majestuosa Casa Palacio de 1852 en la calle Atocha se puede disfrutar, como extra a tener en cuenta, de una cena romántica en la habitación con champagne. Es un escenario idílico que ya hubieran querido los amantes retratados por William Shakespeare.

Suite del Palacio de Atocha. Cool Rooms

Archivado en Amor, Gastronomía, Planes, San Valentín

Sigue los temas que te interesan