El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navalcarnero el pasado mes de julio durante los incendios. Matias Chiofalo / Europa Press

La hoja de ruta de Ayuso para evitar incendios en la Sierra Oeste: 'plantará' especies autóctonas resistentes al fuego

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid pone en marcha el Plan de Restauraci#n Forestal de la Sierra Oeste con una duraci#n de 10 a#os y un presupuesto inicial de 25 millones de euros. Se reforestar! la zona arrasada por los incendios con especies autóctonas m!s resistentes al fuego, como las encinas, sustituyendo a las poblaciones de pinos. El plan proh!be la plantaci#n de ariz#nicas cerca de zonas urbanas, subvenciona su sustituci#n y destina 3 millones de euros para apoyar a explotaciones agr!colas y ganaderas afectadas. Canal de Isabel II proyecta una tuber!a de 20 kil#metros para garantizar el abastecimiento de agua en Aldea del Fresno y Villa del Prado.

Los incendios que arrasaron la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid el pasado verano acabaron con unas 29.000 hectáreas. Las llamas arrasaron kilómetros y kilómetros de vegetación, la zona del pantano de San Juan junto con sus chiringuitos y casas y naves de quienes habitaban allí y tuvieron que ser evacuados.

Pueblos como Robledo de Chavela, Navas del Rey, Aldea del Fresno, Villa del Prado o San Martín de Valdeiglesias se vieron afectados por esta circunstancia. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado desde entonces anunciando medidas, ayudas y planes para apoyar y reconstruir toda la zona.

En el Debate del Estado de la Región celebrado el pasado mes de septiembre, Ayuso también avanzó algunos de los objetivos que tenía el Gobierno de la Comunidad de Madrid con respecto a seguir recuperando el entorno.

Una de estas medidas es el Plan de Restauración Forestal de la Sierra Oeste. El consejero de Medioambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha presentado en un encuentro con los medios esta iniciativa, que se llevará a cabo con un tiempo previsto de 10 años.

El presupuesto inicial será de 25 millones de euros: 5,53 millones para este año y 19,2 millones para el próximo. Las medidas, como ha afirmado el consejero, están "basadas en criterios y metodologías científicas" y se dividirán en tres fases hasta llegar a la reforestación, en la que se plantarán especies autóctonas mejor preparadas frente a episodios extremos.

La reforestación

La primera etapa durará un año. Servirá para garantizar la seguridad de las personas y las infraestructuras, la supervivencia de los animales, la retirada selectiva de árboles y el mantenimiento de cauces, embalses y suelos. Es decir, una primera fase de evaluación y consolidación de los recursos ya existentes.

La segunda parte durará unos cinco años y las labores irán destinadas más específicamente a esta regeneración natural. La tercera terminará con la reforestación propiamente dicha, en un periodo de tres años.

Para llevarla a cabo, se plantarán especies autóctonas mejor preparadas frente a episodios extremos, como incendios o plagas, como las encinas. En una zona que hasta ahora estaba poblada en buena medida de pinos, como ha recordado el consejero, los cuales son muy vulnerables al fuego.

"Venimos ya trabajando desde IMIDRA (el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario) con 300.000 plantas que se están generando en este momento para que seamos capaces de llevar estas nuevas especies hacia un paisaje que queremos que sea diferente, que pueda defenderse de las nuevas condiciones climáticas desde el punto de vista de las altas temperaturas, de los propios incendios forestales o de la escasez de agua", ha explicado.

Perímetro del Incendio Forestal de la Sierra Oeste a 31 de julio de 2026. Imagen de Satélite Pleiades Neo 30 / Airbus DS 2026 Comunidad de Madrid

Así, los expertos en medioambiente analizarán cada uno de los árboles, realizando un diagnóstico sobre su estado a partir de imágenes satélite, mediciones y cálculos de riesgo erosivo.

De esta manera, se recaba información suficiente para conocer su situación real. Y es que, como ha recalcado Novillo, muchos árboles pueden mantener sus copas verdes, pero presentar daños en las raíces superficiales o el tronco.

Se establecerán franjas de seguridad de 20 a 30 metros en carreteras y pistas forestales principales (el 2% de la superficie, sin árboles). También se limitará la caza durante la temporada.

Asimismo, se contempla un Plan de Recuperación Agraria para que las explotaciones agrícolas y ganaderas puedan recuperar sus niveles de producción. Para ello, se invertirán tres millones de euros para que los propietarios puedan cubrir pérdidas de olivares, frutales, pastos, viñedos, bodegas...

Una cuantía que también cubre la reposición de animales, así como la maquinaria y las infraestructuras.

El IMIDRA también investigará el impacto en los viñedos y la calidad de los vinos. Pondrá en marcha en El Escorial un programa de educación ambiental para los alumnos de 6.º de Primaria.

En Aldea del Fresno y Villa del Prado se pretende llevar a cabo un proyecto para el abastecimiento del agua. Y es que son municipios que no están conectados a la red del Canal Isabel II, sino que tienen su propia captación de agua mediante pozos.

Por ello, ante problemas recurrentes tanto en la DANA como en este pasado incendio en cuanto a la calidad de su agua, el Canal se ha ofrecido a realizar un plan para entrar dentro de su red.

Un bombero apagando el fuego en la Sierra Oeste de Madrid. 112 Comunidad de Madrid

Como ha explicado el consejero, se trataría de una tubería de unos 20 kilómetros desde Villamanta -donde estaría el final de la red en la zona- hasta estas localidades.

Una iniciativa que, ha avanzado Novillo, ha tenido "buena recepción" entre los ayuntamientos correspondientes. Aunque todavía es un tema incipiente que necesitaría de una aprobación en pleno municipal y de la que, por lo tanto, aún no se tiene un plan económico.

Actualización de la normativa

En materia de ayudas, los propietarios de montes privados damnificados ofrecerán ayudas de hasta 60.000 euros para que puedan realizar labores de conservación y saneamiento.

El presupuesto de restauración reserva 1,1 millones en 2026 para actuaciones selvícolas y reparación de daños en fincas privadas y 1,5 millones en 2027 para una convocatoria extraordinaria de subvenciones a dueños. Otros 400.000 euros se van a destinar a prestaciones para recuperar los montes municipales afectados.

También se dedicará un millón de euros en ayudas para sustituir arizónicas (hasta ahora muy comunes en parcelas de casas privadas de esta sierra) por setos más resistentes al fuego.

Además, se prohibirá la plantación de este tipo de plantas y otras especies parecidas (resinosas) en zonas de interfaz urbano-forestal, en una franja de 400 metros.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico está tramitando un anteproyecto de ley de modificación de la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza. La idea es actualizar la normativa en vigor, adaptándola al marco básico estatal.

El texto contempla simplificar las gestiones administrativas para facilitar las actuaciones en el medio natural; renovar el régimen sancionador y reforzar la prevención ante incendios forestales.