Ayuso publicará su primer libro de memorias titulado 'Íntimo': "En estos meses de julio y agosto he repasado toda mi vida"

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LO ESENCIAL Las claves Isabel Díaz Ayuso publicará su primer libro de memorias, ‘Íntimo’, editado por Planeta. La presidenta madrileña repasa su vida tras una mudanza y sus visitas a lugares significativos como Chamberí, Sotillo de la Adrada y la sierra oeste. El libro aborda su infancia, estudios, trayectoria política, la pandemia, campañas como ‘Comunismo o libertad’ y sus aficiones. Ayuso también relata episodios personales dramáticos, como el aborto que sufrió, y opina sobre figuras de su vida personal y política.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que publicará su primer libro de memorias: 'Íntimo'.

Publicado por Planeta, Ayuso repasa en el libro el cambio de domicilio personal en Madrid, que ha efectuado este verano. Pero también los incendios forestales de finales de julio en la sierra oeste madrileña y el sureste de Ávila que afectó a Sotillo de la Adrada, localidad abulense donde ha pasado periodos vacacionales a lo largo de su vida en la casa de sus abuelos.



"En estos meses de julio y agosto he repasado mi vida al completo. Me han ayudado la mudanza y la vuelta a los escenarios más significativos de mi vida", detalla la presidenta regional en la nota de prensa de presentación del libro.

En dicha presentación también habla del barrio de su abuela y la sierra oeste madrileña, "mi valle y el monte de mi pueblo".



Con este libro, la presidenta de la Comunidad de Madrid se propone reflexionar sobre las historias, las anécdotas y las personas que han dado forma a su ideario político y que "han erigido los principios que dictan su cometido", subraya la editorial.



Con fotografías y el lenguaje "directo y franco" que le caracteriza -añade-, Díaz Ayuso da cuenta de los años que transcurren desde su infancia en Chamberí y Sotillo de la Adrada hasta el presente.



El libro narra la juventud, los estudios, el compromiso político, campañas como la de 'Comunismo o libertad', el "antinacionalismo", la lucha contra la covid, sus viajes y sus "grandes pasiones" como la música, el deporte y la gastronomía.



Además, la presidenta madrileña también afronta en el libro episodios "dramáticos", como el del aborto que sufrió, al tiempo que no elude pronunciarse sobre algunos de los protagonistas de su vida personal y política.