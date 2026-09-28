La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la III edición de Madrid Investment Forum, en Madrid Forbes House, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Ayuso se opone a la acampada de Sol y ataca a Sánchez: "El Gobierno contra el Gobierno. Es un festival de ocurrencias"

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Las claves Generado con IA Isabel Díaz Ayuso critica al Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la vivienda y la califica de "festival de ocurrencias sectarias". Ayuso se opone a la acampada en la Puerta del Sol, argumentando que perjudica a comerciantes, vecinos y la normalidad del lugar. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también pide el levantamiento de la acampada, defendiendo el respeto a los marcos de convivencia. Ayuso asegura ante inversores internacionales que la situación política en España "va a cambiar muy pronto" y destaca la labor del Gobierno regional contra la burocracia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado el "festival de ocurrencias sectarias" del Gobierno de Pedro Sánchez "atacando a su propio Gobierno". Además, ha advertido de que se opone "al escenario de Sol", donde se está realizando una acampada desde el pasado sábado con motivo del desahucio de Maricarmen y la situación de la vivienda.

Así lo ha comentado este lunes durante su intervención en la inauguración del III Madrid Investment Forum. "La situación que estamos viviendo con la vivienda, de manera súbita, ha empezado a interesar al Gobierno después de todos estos años", ha comenzado.

Ha enumerado las diversas propuestas que ha calificado de "sectarias" y "profundamente ideológicas", como por ejemplo "proponer expropiar viviendas o, ya directamente, que el inquilino se quede en ellas si tiene una edad determinada".

"Está simplemente promoviendo un festival de ocurrencias para intentar solucionar lo que no ha hecho en todo este tiempo. Aparte de ver a un Gobierno contra el Gobierno, hemos visto ya ayer a la vicepresidenta atacando a su Gobierno", ha expresado.

Sobre la acampada de Sol ha argumentado que se trata de un escenario "que hace polvo a los comerciantes de toda la plaza y aledaños, y también a la normalidad de un lugar que es atractivo para el turismo, para los vecinos y para todos". "Nosotros, en esta Comunidad donde defendemos el rigor jurídico, la separación de poderes, la seguridad, el Estado de Derecho, nos oponemos".

Además, en este sentido, también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido que "se levante la acampada en la Puerta del Sol". "Nadie duda del derecho a manifestarse, pero hay marcos de convivencia que se tienen que respetar, por legítimo que a uno le pueda parecer", ha explicado el regidor en declaraciones a los medios este lunes.

"Supongamos que estas tiendas de campaña estuvieran en Moncloa o en Ferraz. ¿Alguien piensa que en frente del Palacio de la Moncloa el delegado no hubiera acudido corriendo? Aquí no hay protestas de primera y segunda.Y quien no esté dispuesto, igual tiene que enfrentar consecuencias legales", ha concluido.

"La situación va a cambiar"

Ayuso ha dado estas declaraciones en el contexto de la inauguración del III Madrid Investment Forum. Se trata del foro de inversión regional organizado por la agencia regional Invest in Madrid en Forbes House de la capital.

Así, la presidenta ha pedido también a los inversores internacionales que "no se preocupen" por la situación que atraviesa España porque, en su opinión, "va a cambiar muy pronto".

Al tiempo, ha lamentado que una región como Madrid, "motor de oportunidades que está en su mejor momento" tenga que asistir "a todo esto". "Uno se pregunta cuánto más lejos podríamos llegar, todo lo que podríamos conseguir juntos si tuviéramos el sentido común gobernando en España", ha añadido.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha señalado que el Gobierno regional está trabajando contra la burocracia excesiva, primero a través de una Línea Abierta contra la Hiperregulación que ha eliminado o modificado más de 740 trámites, y ahora con una nueva ley integral que va a introducir como compromiso eliminar cargas burocráticas si se añade alguna nueva.

El objetivo es que "no se convierta en una maraña insoportable de normas y pequeñas normas que nadie sabe de dónde vinieron un buen día".