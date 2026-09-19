Ayuso, durante el Debate del Estado de la Región. EFE

La apuesta de Ayuso por los autónomos: Tarifa Cero para los que no se jubilen y apoyo al traspaso de negocios rentables

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Las claves Generado con IA Ayuso lanza la Tarifa Cero para cubrir las cotizaciones de autónomos que opten por la jubilación activa y sigan trabajando. El Gobierno regional pagará el 100% de las cuotas a la Seguridad Social de autónomos mayores que mantengan su negocio abierto. Madrid creará un registro público de negocios sin relevo generacional para facilitar el traspaso a nuevos emprendedores. La Comunidad de Madrid destina este año 37 millones de euros en ayudas a los autónomos, un 17,7% más que el año anterior.

Ayuso aprobará una nueva Tarifa Cero que cubrirá las cotizaciones de los autónomos que, tras alcanzar la edad legal de retiro, se acojan a la jubilación activa, tal y como anunció en el Estado del Debate de la Región.

Con esta novedosa iniciativa, pionera en España, el Ejecutivo autonómico abonará el 100% de las cuotas del trabajador por cuenta propia a la Seguridad Social. De este modo, quienes opten por permanecer en activo compatibilizándolo con su pensión no asumirán ningún coste asociado por seguir de alta.

La medida se dirige a profesionales y pequeños empresarios que, al llegar a esa edad, mantienen abierto su negocio, conservando clientes y sosteniendo puestos de trabajo, pero al tener que seguir cotizando muchos se ven obligados a cerrar forzosamente, con la consiguiente pérdida de empleo, actividad y experiencia acumulada.

La nueva línea extiende el modelo de la Tarifa Cero que la Comunidad de Madrid aplica a los nuevos trabajadores por cuenta propia, cuyas aportaciones a la Seguridad Social sufraga íntegramente el primer año, ampliable otros doce meses si sus rendimientos netos no superan el salario mínimo. El Gobierno regional destina este año 37 millones de euros en ayudas a los autónomos, un 17,7% más que el ejercicio anterior.

Salvar los negocios rentables

Además, el Gobierno regional, a través del programa Emprende en tu Oficina de Empleo, creará un registro público de negocios sin relevo generacional para ponerlo a disposición de personas que estén buscando trabajo y deseen comenzar una actividad propia.

Cada año echan la persiana en la región comercios rentables cuyo titular alcanza la edad de retiro sin encontrar continuidad. Con ellos desaparecen puestos consolidados y parte del tejido comercial de los barrios, pese a contar con clientela, proveedores, local y una cuenta de resultados conocida.

Al mismo tiempo, hay personas con oficio y voluntad de emprender que renuncian a hacerlo porque levantar una iniciativa desde cero les resulta demasiado arriesgado. Hacerse cargo de una empresa en marcha reduce notablemente esa incertidumbre y permite además que el anterior propietario acompañe el traspaso durante los primeros meses.

A través de esta iniciativa, las Oficinas de Empleo ofrecerán apoyo y asesoramiento a las partes a lo largo de todo el proceso de traspaso, facilitando que esos negocios permanezcan en activo y ayudando a nuevos emprendedores de la región a incorporarse al mercado laboral.

Esta medida se suma así al conjunto de líneas de apoyo al trabajo por cuenta propia del Gobierno regional, entre las que figura la Tarifa Cero, que sufraga el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de los nuevos autónomos durante sus primeros doce meses.