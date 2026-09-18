La Comunidad de Madrid justificó la compra del ático como inmueble institucional para alojar a autoridades

Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España). Fernando Sánchez / Europa Press

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Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid justificó la compra de un ático en Chamberí como inmueble institucional para alojar a autoridades en visitas oficiales. El ático fue adquirido por 6,3 millones de euros y se pretendía arrendarlo a la propia Comunidad por 3.000 euros al mes durante al menos 10 años. La subasta para vender el ático quedó desierta al no recibir ninguna oferta, aunque sí hubo interés por otros inmuebles en Gran Vía. El Gobierno regional mantiene a la venta el ático tras la falta de ofertas, y destinará los fondos obtenidos a la reconstrucción de la sierra oeste tras el incendio.

La Comunidad de Madrid justificó comprar el ático en el paseo General Martínez Campos, en el distrito de Chamberí, por la necesidad de contar "con un inmueble de carácter residencial o dependencias específicas" como apoyo a las sedes oficiales, en las que "ocasionalmente" podrían alojarse autoridades.

Defendió que "es una práctica habitual" y que es pertinente contar con un inmueble con zonas destinadas "a trabajo y un área descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial o para las propias autoridades" de la Administración.

Así consta en las más de 200 páginas de documentación que ha hecho públicas la Comunidad de Madrid sobre el inmueble tras la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la Asamblea para dar cuenta de la actividad de Planifica Madrid, en la que ha reivindicado la "transparencia" con la que ha actuado el Gobierno autonómico, según recoge Europa Press.

Esta empresa pública, dependiente del área que dirige el también portavoz del Gobierno, es la que adquirió el inmueble en abril para posteriormente arrendárselo a la propia Comunidad de Madrid por 3.000 euros durante al menos 10 años.

En la Memoria de Arrendamiento de Inmueble Institucional, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, fechada a 2 de julio de 2026, se apunta a la posibilidad de contar con un inmueble residencial con una zona destinada a trabajo "por razones operativas, de seguridad y de representación institucional, entre otras".

Una práctica "habitual"

Así, el documento expone que es "una práctica habitual a nivel estatal, autonómico o incluso local disponer de un inmueble institucional de carácter residencial o dependencias específicas para su uso de manera permanente u ocasional por distintas autoridades como apoyo a las sedes oficiales. Sólo cuatro comunidades autónomas, entre ellas Madrid, no disponen de este recurso", explica.

Además de estas razones, se citan otros supuestos como la necesidad "de disponer de espacios accesorios o complementarios en contextos de gestión de crisis que se pueden prolongar en el tiempo y requerir de espacios complementarios con posibilidad de uso residencial".

Se propone el arrendamiento por parte de la Comunidad de Madrid del citado inmueble por considerarse "idóneo para los fines expuestos, solicitando a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo que realice los trámites oportunos para llevarlo a efecto".

Sin embargo, el 27 de julio la interventora de Economía y Hacienda, pese a dar su visto bueno al alquiler, señaló en observaciones que faltaban algunos aspectos que no se habían desarrollado "suficientemente" en el expediente. Incidía en que se limita a una descripción del inmueble "sin profundizar en el estudio de necesidad o idoneidad, aspectos económicos tales como renta, gastos, comparativa de edificios similares, etc".

Uso cualificado residencial

Otro de los documentos aportados alude al régimen urbanístico al recoger que, de conformidad con el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid vigente (PGOUM), el inmueble se ubica en una parcela afectada por la ordenanza de la Norma Zonal 1, grado 3 y nivel "B", en la que se vuelve a hablar de un "uso cualificado residencial".

El PGOUM establece que el uso cualificado de la parcela es el residencial. Asimismo, el inmueble objeto de análisis presenta "una configuración física propia de vivienda, integrada por salones, dormitorios, cuartos de baño, cocinas y demás dependencias características de este tipo de uso", si bien fuentes del Gobierno regional exponen que se trata de la tipología propia de este inmueble, que puede destinarse a otros fines tal y como contempla la normativa, que habla de 1/3 de posible uso para oficinas.

Posteriormente, en el informe de la Subdirección General de Patrimonio, consta el interés de la Comunidad en hacer uso del mismo como "inmueble institucional de carácter residencial o dependencias específicas para su uso de manera permanente u ocasional por distintas autoridades como apoyo a las sedes oficiales".

"Planifica Madrid ha declarado que el inmueble es apto para ser destinado al uso citado, mediante informe de fecha 7 de julio de 2026, suscrito por su director técnico", se expone.

Por otra parte, la Abogacía General utiliza la misma expresión que la Subdirección de Patrimonio al referirse a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). "Se considera arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario".

A ello se añade que se considera arrendamiento para uso distinto del de vivienda "aquel que, recayendo sobre una edificación, tenga como destino primordial uno distinto del establecido". Es por ello que, en este caso, establece que el destino pretendido del inmueble encontraría "un encaje más adecuado en la calificación de arrendamiento para uso distinto del de vivienda", concluye.

En una segunda fase, y tras anunciar su puesta en venta que desde el Gobierno regional han relacionado con la "reconstrucción de la Sierra Oeste", Planifica Madrid, en su informe jurídico de comercialización de inmuebles, vuelve a aludir a un inmueble "de uso cualificado residencial".

Subasta desierta

La empresa pública de la Comunidad de Madrid, Planifica Madrid, no ha recibido ninguna oferta por el ático de Chamberí que compró en abril y que el Gobierno regional puso en venta este verano.

Por tanto, se ha propuesto declarar desierta la correspondiente licitación. Así consta en el acta de la reunión de la Mesa de Contratación que tuvo lugar a las 14.00 horas de este jueves.

Esta se ha subido al Portal de Contratación a las 16.12 horas del jueves, minutos antes de la comparecencia del consejero de Presidencia y responsable máximo de Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, en el pleno de la Asamblea regional.

Según el acta consultada por Efe, sí se ha recibido una oferta por el primer lote de la licitación, integrado por un inmueble sito en la Gran Vía, que será vendido a la empresa Cartesón S.L. por 11.850.010 euros.

En cambio, respecto al lote dos, correspondiente al ático, la Mesa dispone lo siguiente: "Elevar al órgano de contratación de Planifica Madrid la propuesta de declaración de desierto del Lote 2: Madrid-General Martínez Campos, por no haber concurrido oferta alguna al mismo".

El acto de apertura de los sobres que contienen las ofertas estaba previsto ayer, pero se aplazó a este jueves a última hora por "motivos organizativos".

El ático, ubicado en el paseo del General Martínez Campos, fue comprado en abril por 6,3 millones de euros. Según la Comunidad de Madrid, su adquisición se llevó a cabo para hacer frente a las necesidades de espacio provocadas por la próxima reforma de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional.

La Comunidad decidió vender el inmueble un día después de que el diario El País destapara la operación y afirmó que destinaría los fondos obtenidos a la reconstrucción de la sierra oeste tras el incendio de este verano. El ático tenía un precio de salida de 6.694.201 euros.

La Comunidad mantiene la venta

La Comunidad de Madrid ha anunciado tras conocerse la escasez de ofertas que mantendrá a la venta el ático de Chamberí con un procedimiento abierto de adjudicación, tras recibir una oferta ya por los inmuebles que se pusieron en venta en Gran Vía.

"La Comunidad de Madrid ha recibido una oferta por los cuatro inmuebles de la calle Gran Vía por cerca de 12 millones de euros, y el inmueble de Martínez Campos se mantendrá a la venta a través de un procedimiento abierto de adjudicación", ha dado a conocer el consejero en su comparecencia a petición propia en la Asamblea de Madrid sobre la actividad de Planifica Madrid, empresa encargada de adquirir este inmueble.

Así, ha explicado que hoy mismo se han celebrado las mesas técnicas sobre la venta de este ático y este viernes se celebrará un consejo de administración para mantener a la venta el inmueble.