El plan de Ayuso para que unificar las oposiciones de policías locales y municipales de Madrid

La Comunidad de Madrid aumentará la plantilla de bomberos a más de 2.000 efectivos en 2027 y creará nuevos grupos especializados para emergencias complejas.

El nuevo sistema permitirá a los ayuntamientos delegar en la Comunidad el procedimiento de selección, facilitando la cobertura de plazas y reforzando las plantillas.

Ayuso impulsará un proceso de selección único para el acceso a la Policía Local y Municipal en toda la Comunidad de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso pondrá en marcha un proceso de selección único en toda la región para las oposiciones de nuevo ingreso de agentes de Policía Local y Municipal. Así lo anunció durante el Debate del Estado de la Región.

El nuevo decreto permitirá a los ayuntamientos incorporarse a este sistema suscribiendo un convenio de colaboración por el que podrán delegar en el Ejecutivo autonómico la totalidad del procedimiento o su participación en determinadas pruebas de la fase de oposición.

El objetivo de esta medida es facilitar la cobertura de plazas, para asegurar que ninguna localidad se quede sin agentes por trabas burocráticas, así como reforzar las plantillas municipales y garantizar que los procesos se desarrollen con seguridad jurídica, criterios comunes y mayor eficiencia.

Esta iniciativa se enmarca en la Estrategia de Seguridad Integral de la Comunidad de Madrid (ESICAM179) y beneficiará fundamentalmente a las poblaciones con menor número de habitantes, presupuesto o capacidad administrativa, que no se verán lastradas por la carga que supone organizar estos procedimientos selectivos.

Mejora de la coordinación

Esta iniciativa se complementará con VinfoPol, un software de gestión que digitaliza y unifica las herramientas de trabajo diario de los agentes de policía locales y municipales, mejorando su coordinación con el resto de profesionales. El Gobierno autonómico lo ofrecerá de manera gratuita a los municipios con el fin de mejorar su funcionamiento diario.

Actualmente, en la Comunidad de Madrid existen 110 Cuerpos de Policía Local y Municipal, cuyas plantillas suman más de 10.700 efectivos, y se encuentran en curso alrededor de 40 procesos selectivos.

Más bomberos

La presidenta regional también anunció en el Debate de Estado de la Región que la Comunidad de Madrid superará en 2027 los 2.000 efectivos en su Cuerpo de Bomberos y creará nuevos grupos especializados para dar respuesta a emergencias cada vez más complejas.

La región incorporará a la plantilla actual, de 1.680 efectivos, 267 bomberos conductores, la mayor promoción de nuevo ingreso de su historia, y alrededor de 60 profesionales del parque de Alcorcón y 19 operadores de comunicaciones para el Centro de Coordinación Operativa (CECOP). Asimismo, continúan los procesos de promoción interna para reforzar la estructura de mando.

A ello se une la construcción de los nuevos parques de Villarejo de Salvanés, Villanueva de la Cañada, Loeches y Cobeña, avanzando al mismo tiempo los proyectos de las instalaciones de Getafe, Torrejón de Ardoz y un nuevo proyecto para la zona norte en Colmenar Viejo, además del área de formación del parque de Las Rozas y un nuevo helipuerto permanente para la brigada helitrasportada de bombeos y foresales en Villar del Olmo.

Especialización

La especialización será otra de las líneas de actuación del Cuerpo de Bomberos regional. Así, a comienzos de 2027, se pondrá en marcha en Las Rozas de Madrid el Grupo Especializado en Riesgos Biológico, Químico y radiológico, con nuevos medios humanos y materiales. Contará con una inversión superior a los 1,2 millones de euros para vehículos equipados y preparados en este ámbito. Asimismo, se creará el Grupo Especial de Refuerzo en Incendios Forestales (GERIF), que tendrá su base en el nuevo parque de Villanueva de la Cañada.

La Comunidad también continuará con el fomento de la cultura de autoprotección entre los más jóvenes con el proyecto Viajeros del Fuego, desarrollado junto al Cuerpo d Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. La iniciativa, prevista para este último trimestre de 2026, acercará a los alumnos de 5ºde Primaria conocimientos prácticos sobre prevención y actuación ante emergencias, con especial atención a situaciones cotidianas como los incendios en viviendas.