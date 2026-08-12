La web vecinal que rastrea las temperaturas "infernales" del Metro de Madrid: "Se está más fresco en la sauna finlandesa"

Montaje de la página y un andén del metro. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Usuarios del Metro de Madrid denuncian temperaturas asfixiantes, especialmente en las líneas 1 y 5, recurriendo a redes sociales para expresar su malestar. La plataforma ciudadana Termo Madrid permite reportar incidencias de aire acondicionado insuficiente, clasificando los trayectos en categorías como "frío polar", "fresco", "calor" e "infierno". La línea 1 concentra la mayoría de reportes de calor excesivo, en su mayoría asociados a trenes antiguos de la serie 2000. Metro de Madrid afirma revisar y reparar los sistemas de climatización, y ha invertido 3,5 millones de euros para mejorar la refrigeración de trenes en las líneas más afectadas.

Abanicos que no dejan de moverse, folios convertidos en ventiladores improvisados, pequeños ventiladores de cuello a máxima potencia y viajeros cambiando de vagón con la esperanza de encontrar un poco de aire fresco.

La escena se ha convertido en una imagen habitual durante este verano en algunas líneas del Metro de Madrid, especialmente en la 1 y la 5, donde muchos usuarios denuncian que soportan temperaturas asfixiantes durante sus trayectos.

De este modo, los usuarios de la red social X han comenzado a denunciar de forma constante las altas temperaturas de las citadas líneas del suburbano madrileño

@metro_madrid se está más fresco en la sauna finlandesa a la que voy que en el metro. Literal el aire está apagado y la calefacción encendida en M-3078 — Jesús (@JesusManuelEAO) August 5, 2026

Ante estas quejas, Metro de Madrid asegura a EL ESPAÑOL que es "consciente de las molestias que causan las altas temperaturas" y explica que trabaja para mejorar la comodidad de los viajeros.

A las denuncias en redes sociales responden siempre con un "Gracias, lo trasladamos", pero para muchos viajeros, las respuestas de Metro Madrid no son suficientes.

En medio de ese malestar ha surgido Termo Madrid, una plataforma ciudadana creada por un usuario del metro que permite registrar de forma colaborativa los trayectos en los que el aire acondicionado no funciona correctamente o resulta insuficiente.

La plataforma se presenta como un proyecto ciudadano que busca crear un histórico de incidencias y localizar las líneas y convoyes donde el calor es más intenso.

Cualquier viajero puede enviar un aviso clasificando su experiencia en cuatro categorías: "frío polar", "fresco", "calor" e "infierno". A día de hoy, las dos últimas concentran la gran mayoría de los reportes.

Los datos recopilados hasta el momento sitúan a la línea 1 como la más afectada, acumulando aproximadamente dos de cada tres incidencias registradas en la plataforma.

Captura de pantalla de Termo de Madrid. Termo de Madrid

La Línea 5 aparece en segundo lugar, aunque a bastante distancia. Además de indicar la línea, los usuarios también pueden señalar el número del coche en el que han sufrido el problema, lo que permite identificar los convoyes que acumulan más avisos.

La información publicada por la plataforma refleja igualmente que la mayor parte del las incidencias corresponden a los trenes de la serie 2000, los convoyes más antiguos que siguen circulando por la red y que prestan servicio precisamente en las líneas 1 y 5.

También se aprecia un aumento de los reportes durante las horas centrales de la tarde, especialmente entre las 15:00 y las 16:00 y de nuevo alrededor de las 18:00, lo que coincide con algunos los momentos de mayor afluencia de viajeros y de temperaturas más altas.

El creador de Termo de Madrid explica que al herramienta no pretende medir la temperatura real de los trenes, sino elaborar un índice ciudadano que permita documentar la experiencia de los usuarios y dejar constancia de un problema que, asegura, lleva años repitiéndose.

Según relata en la propia página web, la idea surgió después de utilizar de forma habitual la Línea 1 durante varios veranos consecutivos y comprobar que las incidencias relacionadas con la climatización no solo persistían, sino que habían ido aumentando con el paso del tiempo.

La respuesta de Metro

Metro Madrid explica que "todos los trenes disponen de aire acondicionado" y que en los meses de verano se intensifican las revisiones de los sistemas de climatización. Asimismo, señala que, cuando se detecta una avería, el convoy afectado se retira de la circulación "lo antes posible" para proceder a su reparación.

Entre las medidas adoptadas, Metro destaca también la desactivación de la apertura automática de puertas en la mayoría de los trenes, siempre que es técnicamente posible, para conservar mejor la temperatura en el interior de los vagones.

Además, por tercer verano consecutivo mantiene en funcionamiento los sistemas de refrigeración instalados en 20 estaciones de las líneas 1 y 5 y recuerda que recientemente aprobó una inversión de 3,5 millones de euros destinada a reforzar y optimizar la climatización de 93 trenes que prestan servicio en ambas líneas.

Las reclamaciones por este motivo también han crecido en los canales oficiales. El último informe de sostenibilidad de Metro de Madrid, con datos correspondientes a 2025, refleja un incremento continuado de las quejas relacionadas con la temperatura tanto en los trenes como en las estaciones respecto a años anteriores, una tendencia que coincide con el creciente malestar expresado por los viajeros en redes sociales y, ahora, también a través de plataformas colaborativas como Termo de Madrid.