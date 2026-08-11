¿Dónde y cómo ver el eclipse solar del 12 de agosto en Madrid? Guía completa de actividades gratis y transporte

Las claves

Las claves Generado con IA El 12 de agosto podrá verse un eclipse solar total en la Comunidad de Madrid, fenómeno único visible desde la Península Ibérica por primera vez desde 1905. Habrá 52 puntos de observación gratuitos con monitores y reparto de gafas homologadas en 93 localidades, destacando la Sierra Norte como lugar privilegiado. El Festival del Eclipse en Buitrago del Lozoya ofrecerá actividades, talleres y música, con entrada gratuita hasta completar aforo de 3.000 personas. El transporte público se reforzará especialmente en las líneas de autobús hacia Buitrago y la Sierra Norte, recomendando planificar el viaje y evitar estacionamientos irregulares.

La Comunidad de Madrid se convertirá el próximo 12 de agosto en un escenario privilegiado para contemplar un evento astronómico histórico: el primer eclipse solar total visible desde la Península Ibérica desde 1905. El fenómeno podrá observarse en 93 localidades de las zonas norte y este de la región a partir de las 19:30 horas, alcanzando su punto máximo de totalidad alrededor de las 20:32 horas, justo con la puesta de sol.

Por sus cielos limpios y horizontes abiertos, la Sierra Norte se posiciona como una de las mejores ubicaciones de toda la comunidad.

Para facilitar el seguimiento del eclipse, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, instalará 52 puntos de observación y divulgación repartidos en pequeños municipios, que contarán con la presencia de monitores y expertos para guiar al público. En estos puntos se repartirán dípticos informativos y gafas de protección homologadas.

Festival del Eclipse en Buitrago del Lozoya

El epicentro de la jornada estará en el Área Recreativa de las Piscinas de Riosequillo, en Buitrago del Lozoya, donde se celebrará el Festival del Eclipse. Las actividades pasan por la instalación de foodtrucks, música en directo, juegos infantiles, talleres divulgativos y la exposición científica "Trío de Eclipses".

Mapa de la visibilidad del eclipse. Planetario Madrid

La entrada de este evento es gratuita, hasta completar el aforo de 3.000 personas. Se solicitan a través de la web del Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya.

Para proteger la vista de los asistentes, la Comunidad de Madrid repartirá 36.500 gafas homologadas en los distintos puntos de observación. Cada gafa incluye un código QR con acceso directo a la web institucional creada para consultar la programación completa y recomendaciones técnicas.

¿Cómo llegar en autobús a ver los eclipses?

Para llegar a estos puntos de observación y al Festival del Eclipse habrá un refuerzo especial en el transporte público. Y es que, ante la previsión de un alto volumen de desplazamientos, el Consorcio Regional de Transportes reforzará el servicio de autobús interurbano hacia las zonas de observación desde el Intercambiador de Plaza de Castilla y otros corredores clave como las líneas a Buitrago y Sierra Norte: refuerzo especial en la 191 (Madrid - Buitrago del Lozoya) y la 193 (Madrid - Pedrezuela - Venturada).

En el corredor M-607 y Navacerrada, el incremento de paso será en las líneas 725, 726 y la 691 (hacia Valdesquí y Puerto de Navacerrada). En el corredor del Henares, los refuerzos serán en las líneas 222 y 223.

Se recomienda a los asistentes planificar el viaje con antelación, usar preferentemente el transporte público y evitar estacionar fuera de las áreas habilitadas.

La Agencia de Seguridad Madrid 112 activará el Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAM) en situación operativa 0, reforzando los efectivos del 112, el Cuerpo de Bomberos y el voluntariado de Protección Civil. Dado que el evento coincide con la época de alto riesgo de incendios forestales, las autoridades hacen un llamamiento a la responsabilidad: se pide no tirar colillas u objetos inflamables, recoger todos los residuos y no interferir con el entorno natural.

Desde el Planetario de Madrid informan que los municipios con los mejores puntos de observación son Ambite, Becerril de la Sierra, Berzosa del Lozoya, Braojos, Brunete, Buitrago del Lozoya, Cabanillas de la Sierra, Canencia, Chapinería, Chinchón, Collado Mediano, Colmenar Viejo, Daganzo de Arriba, El Molar, Fresno de Torote, Garganta de los Montes, Gascones, Hoyo de Manzanares, La Cabrera, La Serna del Monte, Los Molinos, Los Santos de la Humosa, Lozoya, Meco, Moralzarzal, Navacerrada, Navalafuente, Navas del Rey, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Piñuécar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puentes Viejas, Rascafría, Robledo de Chavela, San Agustín de Guadalix, San Lorenzo de El Escorial, San Martín de Valdeiglesias, San Sebastián de los Reyes, Santa María de la Alameda, Somosierra, Soto del Real, Talamanca de Jarama, Torrejón de la Calzada, Tres Cantos, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Villamantilla, Villarejo de Salvanés y Villavieja del Lozoya.